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Зимой будут работать все доступные атомные энергоблоки, - Галущенко

Взимку працюватимуть усі доступні атомні блоки, - Галущенко

Зимой в Украине будут работать все доступные девять энергоблоков АЭС.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, его слова цитирует ведомство, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, ремонтная кампания на энергоблоках АЭС имеет четкие сроки. Кроме этого, их удается сократить, что положительно влияет на энергосистему.

"Мы работаем для того, чтобы в течение зимы все 9 блоков на подконтрольной территории Украины были в сети. Оно так и будет, потому что предыдущие все зимы так и проходили", - сказал Галущенко.

Читайте: Сроки ремонта на АЭС пытаются максимально сократить, - Галущенко

Чиновник добавил, что даже без Запорожской атомной электростанции в системе, сейчас атомная энергетика производит более половины всей электроэнергии в Украине.

Напомним, что 26 июля председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко

Автор: 

АЭС (542) энергетика (2548) Галущенко (257)


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Вони і зараз працюють, але доступні не всім)
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26.07.2024 17:44 Ответить
Про що ця новина? Типу хтось планував сховать енергоблок щоб той не робив?
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26.07.2024 17:45 Ответить
Ця новина про те,що хтось сп#здив декілька мільярдів гривень ще в 23 році на ремонтних роботах на Південно-Українській АЕС,через це тепер всі блоки не можуть працювати на повну потужність.Є підозра,що сп#здив клятий Порошенко в зговорі з закордонними ухилянтами і Залужним,а пес Патрон стояв на шухері.
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26.07.2024 17:55 Ответить
Раніше, до повномасштабки. Майже ніколи не працювали одночасно всі блоки АЕС. З метою безпеки і збереження ресурсу.
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26.07.2024 19:36 Ответить
і генератори на вулицях міст
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26.07.2024 17:45 Ответить
Залишоль тільки чотири...

З шістнаднцяти...

Нас четверо!

І, Бога ради...

Буде світло

У Ваших квартирах...

Якщо не буде зради...
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26.07.2024 17:49 Ответить
Як у тому анекдоті, і ви, діду, теж кажіть…
Це обов'язки міністра, треба виконувати, а не аби проглаголити …
Шмигаль, усьо ж па РИГламенту КМУ, очима своїмилупає??
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26.07.2024 17:57 Ответить
...ти вмри сьогодні-я завтра.
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26.07.2024 17:58 Ответить
 
 