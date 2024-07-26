Зимой будут работать все доступные атомные энергоблоки, - Галущенко

Зимой в Украине будут работать все доступные девять энергоблоков АЭС.

Об этом заявил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, его слова цитирует ведомство, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, ремонтная кампания на энергоблоках АЭС имеет четкие сроки. Кроме этого, их удается сократить, что положительно влияет на энергосистему.

"Мы работаем для того, чтобы в течение зимы все 9 блоков на подконтрольной территории Украины были в сети. Оно так и будет, потому что предыдущие все зимы так и проходили", - сказал Галущенко.

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Чиновник добавил, что даже без Запорожской атомной электростанции в системе, сейчас атомная энергетика производит более половины всей электроэнергии в Украине.

Напомним, что 26 июля председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

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