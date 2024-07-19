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Сроки ремонта на АЭС пытаются максимально сократить, - Галущенко

Терміни ремонтів на АЕС намагаються максимально скоротити, - Галущенко

Энергетики стараются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, там, где это возможно.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Галущенко, ремонтная кампания на атомной генерации спланирована так, чтобы АЭС на подконтрольной украинскому правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.

"Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - заявил министр.

Чиновник отметил, что выход из ремонта дополнительного энергоблока одной из атомных электростанций ощутимо меняет ситуацию в энергосистеме, ведь большинство блоков имеют мощность 1 ГВт. Кроме этого, Галущенко добавил, что энергетики делают все возможное для восстановления генерирующих мощностей до начала отопительного сезона.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля. Одной из причин является завершение ремонтных работ на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.

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Автор: 

АЭС (548) энергетика (2579) Галущенко Герман (262)


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і, чомусь не виходить.
навіть навпаки, все довше і довше.
попре тому, що на складах стоять купа альтернативних можливостей генерації енергії.
але ж, то капець монополії енергоатому та ахмєткє.
хто ж таке допустить?
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19.07.2024 17:30 Ответить
Що за "альтернатива" і на яких "складах"?
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19.07.2024 17:43 Ответить
Від цієї монополії в ел. енергії хтось обіцяв позбутися ще у 2015. Але або не встиг або монополісти були проти.)
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19.07.2024 17:44 Ответить
Доскорочуєтесь, курва, як в Чорнобилі.
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19.07.2024 17:52 Ответить
Чорнобиль ****** не через скорочення термінів обслуговування, а тому що проФФесіонали проводили "цікаві досліди" (с)
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19.07.2024 17:55 Ответить
Все одно, якщо починають щось "хімічити", чекай біди.
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19.07.2024 17:58 Ответить
а це безпечно?
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19.07.2024 18:14 Ответить
 
 