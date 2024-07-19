Сроки ремонта на АЭС пытаются максимально сократить, - Галущенко
Энергетики стараются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, там, где это возможно.
Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Галущенко, ремонтная кампания на атомной генерации спланирована так, чтобы АЭС на подконтрольной украинскому правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.
"Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - заявил министр.
Чиновник отметил, что выход из ремонта дополнительного энергоблока одной из атомных электростанций ощутимо меняет ситуацию в энергосистеме, ведь большинство блоков имеют мощность 1 ГВт. Кроме этого, Галущенко добавил, что энергетики делают все возможное для восстановления генерирующих мощностей до начала отопительного сезона.
Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля. Одной из причин является завершение ремонтных работ на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
навіть навпаки, все довше і довше.
попре тому, що на складах стоять купа альтернативних можливостей генерації енергії.
але ж, то капець монополії енергоатому та ахмєткє.
хто ж таке допустить?