В двадцатых числах июля ожидаем улучшения ситуации со светом, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными", - рассказал глава правительства.

Также Шмыгаль рассказал, что правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулирующих граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

"Ожидаем, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу", - сказал премьер.

В то же время Шмыгаль отметил, что ситуация в энергетике остается "чрезвычайно сложной".

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