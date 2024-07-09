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В двадцатых числах июля ожидаем улучшения ситуации со светом, - Шмыгаль

У двадцятих числах липня очікуємо на поліпшення ситуації зі світлом, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал улучшение ситуации в энергетике в двадцатых числах июля.

Об этом он рассказал во время заседания Кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются. В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными", - рассказал глава правительства.

Также Шмыгаль рассказал, что правительство разработало и уже частично запустило комплекс мер, стимулирующих граждан и бизнес к энергетической устойчивости.

"Ожидаем, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу", - сказал премьер.

В то же время Шмыгаль отметил, что ситуация в энергетике остается "чрезвычайно сложной".

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Автор: 

Кабмин (14035) энергетика (2568) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+8
Тут ключове "очікуємо". Замість "робимо все, щоб".
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09.07.2024 16:58 Ответить
+6
Гадаю, десь 20-25 числах просто закінчиться ремонт енергоблоків на АЕС.

А зе-влада помпезно оголосить свою "перемогу" над кризою.
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09.07.2024 17:13 Ответить
+4
В смислє? По гривні буде? Чи по 75 копійок?
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09.07.2024 16:56 Ответить
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В смислє? По гривні буде? Чи по 75 копійок?
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09.07.2024 16:56 Ответить
Тут ключове "очікуємо". Замість "робимо все, щоб".
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09.07.2024 16:58 Ответить
+100500.
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09.07.2024 17:00 Ответить
Невже не можна робити це мовчки? Як тільки похваляться, що відключень світла буде меньше - чекай нового ракетного нападу і руйнувань. Нашо хвалитися і дразнити ворога? Ми самі можемо побачити скільки відключень. Аби молоти язиком, як баба базарні.
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09.07.2024 18:32 Ответить
Просто блок якийсь з ремонту виходить, а на Заході спадає спека. От і усе "очікування" зелених.
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09.07.2024 17:29 Ответить
Це для русні повідомлення? Щоб скоригували графік ракетних обстрілів інфраструктури?
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09.07.2024 17:02 Ответить
Аха, щоб працювали у 3 зміни..бо ракети днсятками, соинями треба пускати..
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09.07.2024 17:24 Ответить
Якщо Пуйло не винесе залишки генерації . Але укриття гроші на них спиждені побудовані - нема чого хвилюватися
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09.07.2024 17:05 Ответить
Менше гундьожі - бо рашка знову втулить
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09.07.2024 17:12 Ответить
Гадаю, десь 20-25 числах просто закінчиться ремонт енергоблоків на АЕС.

А зе-влада помпезно оголосить свою "перемогу" над кризою.
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09.07.2024 17:13 Ответить
Звіздіти,не мішки тягати!! Чергова порція локшини!!))
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09.07.2024 17:17 Ответить
Ця схема відома тисячі років.Забери в бідняка все а потім щось поверни і він буде за це дуже вдячний...
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09.07.2024 17:26 Ответить
Альо, адміни... Ви дoлбoйоби? Наxeра ці висери публікувати. Цим салатовим ГAHДOНAM давно ніхто не вірить, то для кого цей пост
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09.07.2024 17:26 Ответить
Чмигаль скаже: "Форс-мажор"
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09.07.2024 17:28 Ответить
Кажуть що наркоша з липовою довідкою від пальцемзробленого, хоче звільнити того, кого за конституцію він звільняти немає права, бо в нас парламентська республіка
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09.07.2024 17:29 Ответить
Ага я так радостно поверил что купил еще один бесперебойник с батареями что бы перезаряжаться между отключениями успевали.
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09.07.2024 17:39 Ответить
***** ешё письмо напишите как и где лучше обойти ПВО.
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09.07.2024 18:02 Ответить
 
 