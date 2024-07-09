У двадцятих числах липня очікуємо на поліпшення ситуації зі світлом, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль аносував покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

Про це він розповів під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", - розповів очільник уряду.

Також Шмигаль розповів, що уряд озробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", - сказав прем'єр.

Водночас Шмигаль наголосив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".

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