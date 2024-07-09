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Новини
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У двадцятих числах липня очікуємо на поліпшення ситуації зі світлом, - Шмигаль

У двадцятих числах липня очікуємо на поліпшення ситуації зі світлом, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль аносував покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня.

Про це він розповів під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають. Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об’єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими", - розповів очільник уряду.

Також Шмигаль розповів, що уряд озробив і вже частково запустив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості.

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", - сказав прем'єр.

Водночас Шмигаль наголосив, що ситуація в енергетиці залишається "надзвичайно складною".

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Автор: 

Кабмін (14160) енергетика (2620) Шмигаль Денис (4650)


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Топ коментарі
+8
Тут ключове "очікуємо". Замість "робимо все, щоб".
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09.07.2024 16:58 Відповісти
+6
Гадаю, десь 20-25 числах просто закінчиться ремонт енергоблоків на АЕС.

А зе-влада помпезно оголосить свою "перемогу" над кризою.
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09.07.2024 17:13 Відповісти
+4
В смислє? По гривні буде? Чи по 75 копійок?
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09.07.2024 16:56 Відповісти
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В смислє? По гривні буде? Чи по 75 копійок?
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09.07.2024 16:56 Відповісти
Тут ключове "очікуємо". Замість "робимо все, щоб".
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09.07.2024 16:58 Відповісти
+100500.
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09.07.2024 17:00 Відповісти
Невже не можна робити це мовчки? Як тільки похваляться, що відключень світла буде меньше - чекай нового ракетного нападу і руйнувань. Нашо хвалитися і дразнити ворога? Ми самі можемо побачити скільки відключень. Аби молоти язиком, як баба базарні.
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09.07.2024 18:32 Відповісти
Просто блок якийсь з ремонту виходить, а на Заході спадає спека. От і усе "очікування" зелених.
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09.07.2024 17:29 Відповісти
Це для русні повідомлення? Щоб скоригували графік ракетних обстрілів інфраструктури?
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09.07.2024 17:02 Відповісти
Аха, щоб працювали у 3 зміни..бо ракети днсятками, соинями треба пускати..
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09.07.2024 17:24 Відповісти
Якщо Пуйло не винесе залишки генерації . Але укриття гроші на них спиждені побудовані - нема чого хвилюватися
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09.07.2024 17:05 Відповісти
Менше гундьожі - бо рашка знову втулить
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09.07.2024 17:12 Відповісти
Гадаю, десь 20-25 числах просто закінчиться ремонт енергоблоків на АЕС.

А зе-влада помпезно оголосить свою "перемогу" над кризою.
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09.07.2024 17:13 Відповісти
Звіздіти,не мішки тягати!! Чергова порція локшини!!))
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09.07.2024 17:17 Відповісти
Ця схема відома тисячі років.Забери в бідняка все а потім щось поверни і він буде за це дуже вдячний...
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09.07.2024 17:26 Відповісти
Альо, адміни... Ви дoлбoйоби? Наxeра ці висери публікувати. Цим салатовим ГAHДOНAM давно ніхто не вірить, то для кого цей пост
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09.07.2024 17:26 Відповісти
Чмигаль скаже: "Форс-мажор"
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09.07.2024 17:28 Відповісти
Кажуть що наркоша з липовою довідкою від пальцемзробленого, хоче звільнити того, кого за конституцію він звільняти немає права, бо в нас парламентська республіка
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09.07.2024 17:29 Відповісти
Ага я так радостно поверил что купил еще один бесперебойник с батареями что бы перезаряжаться между отключениями успевали.
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09.07.2024 17:39 Відповісти
***** ешё письмо напишите как и где лучше обойти ПВО.
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09.07.2024 18:02 Відповісти
 
 