Терміни ремонтів на АЕС намагаються максимально скоротити, - Галущенко

Енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, там, де це можливо.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті розповів міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Галущенка, ремонтна кампанія на атомній генерації спланована так, щоб АЕС на підконтрольній українському уряду території працювали усіма блоками упродовж осінньо-зимового періоду.

"Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне - без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - заявив міністр.

Урядовець зазначив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока однієї із атомних електростанцій відчутно змінює ситуацію в енергосистемі, адже більшість блоків мають потужність 1 ГВт. Крім цього, Галущенко додав, що енергетики роблять все можливе для відновлення генеруючих потужностей до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня. Однією з причин є завершення ремонтних робіт на деяких об’єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

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