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Терміни ремонтів на АЕС намагаються максимально скоротити, - Галущенко

Терміни ремонтів на АЕС намагаються максимально скоротити, - Галущенко

Енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, там, де це можливо.

Про це під час години запитань до уряду в парламенті розповів міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Галущенка, ремонтна кампанія на атомній генерації спланована так, щоб АЕС на підконтрольній українському уряду території працювали усіма блоками упродовж осінньо-зимового періоду.

"Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити терміни, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне - без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - заявив міністр.

Урядовець зазначив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока однієї із атомних електростанцій відчутно змінює ситуацію в енергосистемі, адже більшість блоків мають потужність 1 ГВт. Крім цього, Галущенко додав, що енергетики роблять все можливе для відновлення генеруючих потужностей до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував покращення ситуації в енергетиці у двадцятих числах липня. Однією з причин є завершення ремонтних робіт на деяких об’єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі.

Читайте також: Масове будівництво нової генерації електроенергії почнеться наступного року, – радник Шмигаля

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АЕС (1162) енергетика (2636) Галущенко Герман (545)


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і, чомусь не виходить.
навіть навпаки, все довше і довше.
попре тому, що на складах стоять купа альтернативних можливостей генерації енергії.
але ж, то капець монополії енергоатому та ахмєткє.
хто ж таке допустить?
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19.07.2024 17:30 Відповісти
Що за "альтернатива" і на яких "складах"?
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19.07.2024 17:43 Відповісти
Від цієї монополії в ел. енергії хтось обіцяв позбутися ще у 2015. Але або не встиг або монополісти були проти.)
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19.07.2024 17:44 Відповісти
Доскорочуєтесь, курва, як в Чорнобилі.
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19.07.2024 17:52 Відповісти
Чорнобиль ****** не через скорочення термінів обслуговування, а тому що проФФесіонали проводили "цікаві досліди" (с)
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19.07.2024 17:55 Відповісти
Все одно, якщо починають щось "хімічити", чекай біди.
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19.07.2024 17:58 Відповісти
а це безпечно?
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19.07.2024 18:14 Відповісти
 
 