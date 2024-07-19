Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал улучшение ситуация в энергосистеме в ближайшее время.
Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.
По словам чиновника, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Министр отметил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.
Также во время часа вопросов к правительству он рассказал, что энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, там, где это возможно.
Ранее улучшение ситуации в энергосистеме анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его слова, это произойдет в 20-х числах июля.
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Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
Вим би у нардепи, до аброхамія… Воно усіх підбирає…
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
Але добре, що засвітилися….
Ото точно - чисто ************** звичка у Вас - нема аргументів - починай поливати лайном. Як й у зелених.
Такий от трудовий подвиг Обленерго.
тисну руку
генерації стало в три рази більше? чи лікувальна ********* зробила свою справу? сьогодні в декількох містах люди вийшли на протести, і ***** о чудо! знайшлась електрика.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/