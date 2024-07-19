Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал улучшение ситуация в энергосистеме в ближайшее время.

Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.

По словам чиновника, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Министр отметил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

Также во время часа вопросов к правительству он рассказал, что энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, там, где это возможно.

Ранее улучшение ситуации в энергосистеме анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его слова, это произойдет в 20-х числах июля.

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