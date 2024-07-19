РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7792 посетителя онлайн
Новости
2 819 37

Ситуация в энергосистеме улучшится в ближайшее время, - Галущенко

Ситуація в енергосистемі поліпшиться найближчим часом, - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал улучшение ситуация в энергосистеме в ближайшее время.

Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет "Экономическая Правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.

По словам чиновника, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Министр отметил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

Также во время часа вопросов к правительству он рассказал, что энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, там, где это возможно.

Ранее улучшение ситуации в энергосистеме анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его слова, это произойдет в 20-х числах июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары РФ по энергообъектам Украины являются террором гражданского населения, - Великобритания в ОБСЕ

Автор: 

энергетика (2579) Галущенко Герман (262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ти там ***** менше, бо русня вже цієї ночі виправить на гірше.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:18 Ответить
+6
А навіщо була допомога союзників - міні електростанції, трансформатори… - припадають пилом на складах?
Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
показать весь комментарий
19.07.2024 18:30 Ответить
+5
Точно , точно . Всё идёт хорошо , только мимо. Зелёным тридварастам поверить , себя не уважать.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ура!
показать весь комментарий
19.07.2024 18:14 Ответить
Ще краще ніж зараз мудрий нарід може і не витримать...
показать весь комментарий
19.07.2024 19:11 Ответить
Ти там ***** менше, бо русня вже цієї ночі виправить на гірше.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:18 Ответить
Точно , точно . Всё идёт хорошо , только мимо. Зелёным тридварастам поверить , себя не уважать.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:22 Ответить
А навіщо була допомога союзників - міні електростанції, трансформатори… - припадають пилом на складах?
Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
показать весь комментарий
19.07.2024 18:30 Ответить
Ви теж вже комірником стали або зав. складом?)
показать весь комментарий
19.07.2024 18:36 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 18:31 Ответить
Якщо не буде спеки, дощу, вітру, грози, граду, надмірного споживання та бомбардувань, то ситуація в енергрсистемі покращиться.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:35 Ответить
В ідеальному варіанті - щоб люди просто платили за електроенергію, але електроприладів не вмикали.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:42 Ответить
Так нова ж пошесть! Три аварії на станціях за три дні. Інший ресурс проінформував..
показать весь комментарий
19.07.2024 18:45 Ответить
Ви не онука, отієї жіночки Ванги !??
Вим би у нардепи, до аброхамія… Воно усіх підбирає…
показать весь комментарий
19.07.2024 19:34 Ответить
На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
показать весь комментарий
19.07.2024 19:52 Ответить
То для себе залиште. Не перекладайте на інших свої фантазії.
показать весь комментарий
19.07.2024 21:20 Ответить
Вам про попа, а ви, про попову дочку!! Якісь ви слизькі, по мацковскі???
Але добре, що засвітилися….
показать весь комментарий
19.07.2024 23:14 Ответить
Засвітилась?? Ви при своєму розумі? Ви тупо хамло. Якщо щось не по Вашому - відразу починаєте ображати.

Ото точно - чисто ************** звичка у Вас - нема аргументів - починай поливати лайном. Як й у зелених.
показать весь комментарий
20.07.2024 00:15 Ответить
У нас в місті різко поліпшилося з ремонтами, бо баби вправили кишку пузаням з Обленерго і пообіцяли перекрити траси.
Такий от трудовий подвиг Обленерго.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:39 Ответить
Як ви вже задовбали ці ***** ,вже на вулиці не 35 градусів ,але всерівно вимикаєтте світло на 7 годин.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:39 Ответить
Може не треба...куди вже краще
показать весь комментарий
19.07.2024 18:40 Ответить
Бреше ,
показать весь комментарий
19.07.2024 18:53 Ответить
Це добре, що ситуація поліпшується. Неважливо, що відключення все частіше та довше. Головне, що ситуація поліпшується
показать весь комментарий
19.07.2024 19:07 Ответить
Це дивлячись з якого боку подивиться...
показать весь комментарий
19.07.2024 19:09 Ответить
Коли люди почали протестувати - зачухалися(
показать весь комментарий
19.07.2024 19:13 Ответить
А ти приїдеш на зиму?
показать весь комментарий
19.07.2024 19:23 Ответить
я в Украине
показать весь комментарий
19.07.2024 19:24 Ответить
сорри, ВПН значит чудит
показать весь комментарий
19.07.2024 19:36 Ответить
был впн, забанили
показать весь комментарий
19.07.2024 19:38 Ответить
по російським сайтам гуляєш
показать весь комментарий
19.07.2024 20:29 Ответить
друг по нещастю
тисну руку
показать весь комментарий
19.07.2024 21:09 Ответить
сьогодні вимикають на 15 годин. а на завтра виклали графік, будуть вимикати на 5 годин за добу.
генерації стало в три рази більше? чи лікувальна ********* зробила свою справу? сьогодні в декількох містах люди вийшли на протести, і ***** о чудо! знайшлась електрика.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:19 Ответить
Вони розуміють тільки добрий піджопник.
показать весь комментарий
19.07.2024 20:26 Ответить
Бо почались бунти і перекривання доріг, хоча звісно відмазку іншу придумають.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:51 Ответить
За три дні на АЕС згоріли три трансформатори: експерт пояснив погіршення ситуації зі світлом
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
показать весь комментарий
19.07.2024 19:54 Ответить
Я б ще додав: "особливості ремонтної кампанії, якою керують некомпетентні, туповаті корупціонери", для повноти картини так би мовити.
показать весь комментарий
19.07.2024 20:04 Ответить
Злякались протестів, і поки притримають продажу електроенергії в ЄС?
показать весь комментарий
19.07.2024 23:10 Ответить
 
 