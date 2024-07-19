Ситуація в енергосистемі поліпшиться найближчим часом, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував покращення ситуація в енергосистемі найближчим часом.
Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - сказав Галущенко.
За словами урядовця, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Міністр зазначив, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.
Також під час години запитань до уряду він розповів, що енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, там, де це можливо.
Раніше поліпшення ситуації в енергосистемі анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його слова, це відбудеться у 20-х числах липня.
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Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
Вим би у нардепи, до аброхамія… Воно усіх підбирає…
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
Але добре, що засвітилися….
Ото точно - чисто ************** звичка у Вас - нема аргументів - починай поливати лайном. Як й у зелених.
Такий от трудовий подвиг Обленерго.
тисну руку
генерації стало в три рази більше? чи лікувальна ********* зробила свою справу? сьогодні в декількох містах люди вийшли на протести, і ***** о чудо! знайшлась електрика.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/