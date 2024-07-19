Ситуація в енергосистемі поліпшиться найближчим часом, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував покращення ситуація в енергосистемі найближчим часом.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - сказав Галущенко.

За словами урядовця, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Міністр зазначив, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.

Також під час години запитань до уряду він розповів, що енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, там, де це можливо.

Раніше поліпшення ситуації в енергосистемі анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його слова, це відбудеться у 20-х числах липня.

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