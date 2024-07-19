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Ситуація в енергосистемі поліпшиться найближчим часом, - Галущенко

Ситуація в енергосистемі поліпшиться найближчим часом, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував покращення ситуація в енергосистемі найближчим часом.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Економічна Правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Уже найближчим часом ситуація поліпшиться. І це правда, я це підтверджую", - сказав Галущенко.

За словами урядовця, це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. Міністр зазначив, що спеціалісти "Енергоатому" роблять все можливе, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу енергоблоки.

Також під час години запитань до уряду він розповів, що енергетики намагаються максимально скоротити терміни ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, там, де це можливо.

Раніше поліпшення ситуації в енергосистемі анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його слова, це відбудеться у 20-х числах липня.

Читайте також: Масове будівництво нової генерації електроенергії почнеться наступного року, – радник Шмигаля

Автор: 

енергетика (2636) Галущенко Герман (545)


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Топ коментарі
+9
Ти там ***** менше, бо русня вже цієї ночі виправить на гірше.
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19.07.2024 18:18 Відповісти
+6
А навіщо була допомога союзників - міні електростанції, трансформатори… - припадають пилом на складах?
Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
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19.07.2024 18:30 Відповісти
+5
Точно , точно . Всё идёт хорошо , только мимо. Зелёным тридварастам поверить , себя не уважать.
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19.07.2024 18:22 Відповісти
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19.07.2024 18:14 Відповісти
Ще краще ніж зараз мудрий нарід може і не витримать...
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19.07.2024 19:11 Відповісти
Ти там ***** менше, бо русня вже цієї ночі виправить на гірше.
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19.07.2024 18:18 Відповісти
Точно , точно . Всё идёт хорошо , только мимо. Зелёным тридварастам поверить , себя не уважать.
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19.07.2024 18:22 Відповісти
А навіщо була допомога союзників - міні електростанції, трансформатори… - припадають пилом на складах?
Щоб цю допомогу мародери перепродали?
Або щоб мародери примусили українців до капітуляції?
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19.07.2024 18:30 Відповісти
Ви теж вже комірником стали або зав. складом?)
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19.07.2024 18:36 Відповісти
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19.07.2024 18:31 Відповісти
Якщо не буде спеки, дощу, вітру, грози, граду, надмірного споживання та бомбардувань, то ситуація в енергрсистемі покращиться.
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19.07.2024 18:35 Відповісти
В ідеальному варіанті - щоб люди просто платили за електроенергію, але електроприладів не вмикали.
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19.07.2024 18:42 Відповісти
Так нова ж пошесть! Три аварії на станціях за три дні. Інший ресурс проінформував..
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19.07.2024 18:45 Відповісти
Ви не онука, отієї жіночки Ванги !??
Вим би у нардепи, до аброхамія… Воно усіх підбирає…
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19.07.2024 19:34 Відповісти
На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
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19.07.2024 19:52 Відповісти
То для себе залиште. Не перекладайте на інших свої фантазії.
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19.07.2024 21:20 Відповісти
Вам про попа, а ви, про попову дочку!! Якісь ви слизькі, по мацковскі???
Але добре, що засвітилися….
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19.07.2024 23:14 Відповісти
Засвітилась?? Ви при своєму розумі? Ви тупо хамло. Якщо щось не по Вашому - відразу починаєте ображати.

Ото точно - чисто ************** звичка у Вас - нема аргументів - починай поливати лайном. Як й у зелених.
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20.07.2024 00:15 Відповісти
У нас в місті різко поліпшилося з ремонтами, бо баби вправили кишку пузаням з Обленерго і пообіцяли перекрити траси.
Такий от трудовий подвиг Обленерго.
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19.07.2024 18:39 Відповісти
Як ви вже задовбали ці ***** ,вже на вулиці не 35 градусів ,але всерівно вимикаєтте світло на 7 годин.
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19.07.2024 18:39 Відповісти
Може не треба...куди вже краще
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19.07.2024 18:40 Відповісти
Бреше ,
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19.07.2024 18:53 Відповісти
Це добре, що ситуація поліпшується. Неважливо, що відключення все частіше та довше. Головне, що ситуація поліпшується
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19.07.2024 19:07 Відповісти
Це дивлячись з якого боку подивиться...
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19.07.2024 19:09 Відповісти
Коли люди почали протестувати - зачухалися(
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19.07.2024 19:13 Відповісти
А ти приїдеш на зиму?
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19.07.2024 19:23 Відповісти
я в Украине
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19.07.2024 19:24 Відповісти
сорри, ВПН значит чудит
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19.07.2024 19:36 Відповісти
был впн, забанили
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19.07.2024 19:38 Відповісти
по російським сайтам гуляєш
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19.07.2024 20:29 Відповісти
друг по нещастю
тисну руку
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19.07.2024 21:09 Відповісти
сьогодні вимикають на 15 годин. а на завтра виклали графік, будуть вимикати на 5 годин за добу.
генерації стало в три рази більше? чи лікувальна ********* зробила свою справу? сьогодні в декількох містах люди вийшли на протести, і ***** о чудо! знайшлась електрика.
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19.07.2024 19:19 Відповісти
Вони розуміють тільки добрий піджопник.
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19.07.2024 20:26 Відповісти
Бо почались бунти і перекривання доріг, хоча звісно відмазку іншу придумають.
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19.07.2024 19:51 Відповісти
За три дні на АЕС згоріли три трансформатори: експерт пояснив погіршення ситуації зі світлом
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/18/716834/
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19.07.2024 19:54 Відповісти
Я б ще додав: "особливості ремонтної кампанії, якою керують некомпетентні, туповаті корупціонери", для повноти картини так би мовити.
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19.07.2024 20:04 Відповісти
Злякались протестів, і поки притримають продажу електроенергії в ЄС?
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19.07.2024 23:10 Відповісти
 
 