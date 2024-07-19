Удары РФ по энергообъектам Украины являются террором гражданского населения, - Великобритания в ОБСЕ

Удары России по объектам критической инфраструктуры Украины являются террором гражданского населения и нарушением гуманитарного права и принципов ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Великобритании Нил Холланд.

"Россия нарушает международное гуманитарное право, терроризируя гражданское население своими непрерывными атаками на объекты критической инфраструктуры Украины. Незаконное вторжение России в Украину и ее постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру также являются нарушением ее обязательств по Хельсинкскому Заключительному акту ОБСЕ", - заявил Холланд.

Он добавил, что Россия пренебрегла основополагающими принципами этой организации, включая уважение к суверенитету, воздержание от угрозы силой или ее применения и соблюдение прав человека. "Международное сообщество, включая ОБСЕ, должно продолжать привлекать Россию к ответственности за эти нарушения", - подчеркнул британский посол.

Голланд напомнил, что весной 2024 года Россия значительно усилила свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжая стратегию, направленную на подрыв энергоснабжения Украины, что привело к общим потерям Украиной электроэнергии в более 9 ГВт и веерным отключениям по всей стране.

"В начале июня Россия осуществила одну из самых масштабных атак, запустив за ночь 70 ракет и беспилотников, нацеленных на энергетические объекты, по меньшей мере, в пяти областях Украины, что привело к значительному ущербу энергосистеме. Украинской противовоздушной обороне удалось перехватить много ракет и беспилотников, но атака все равно нанесла значительный ущерб объектам критической инфраструктуры и привела к массовым страданиям гражданского населения", - отметил он.

При этом, перед Украиной стоит "огромная задача восстановить энергоснабжение до зимы, что грозит тем, что миллионы людей не будут иметь достаточного тепла из-за резкого снижения температуры".

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На этом фоне Холланд указал на то, что Великобритания уже пообещала выделить почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетической инфраструктуры Украины и усиление ее киберзащиты. "Мы продолжим сотрудничать с международными партнерами, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему. Наше обязательство предоставить Украине поддержку, необходимую ей для самозащиты и восстановления суверенитета над всей ее территорией, является железобетонным", - добавил он.