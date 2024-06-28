В ДТЭК заявили о потере 90% мощностей. Восстановительные работы займут годы

Российские захватчики более 180 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК. Это привело к потере около 90% генерирующих мощностей. Восстановительные работы займут не месяцы, а годы.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после каждой атаки энергетики стараются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Для этого они работают круглосуточно.

"Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов", - рассказал Салеев.

Он отметил, что сейчас убытки из-за разрушения врагом ТЭС составляют 350 млн долларов.

"Только в этом году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн собственных средств - около $100 млн. Это наш минимальный план, что мы можем успеть сделать в этом году", - проинформировал гендиректор ДТЭК Энерго.

Читайте также: Украине не хватает ПВО, чтобы защитить отремонтированные энергообъекты

По его словам, специалисты компании по всему миру ищут запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.

Однако из соображений безопасности Салеев не стал подробно рассказывать о восстановительных работах.

"Сегодня мы даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно", - добавил он напоследок.

Ранее сообщалось, что в конце марта российские ракетные атаки уничтожили 80% генерирующих мощностей группы компаний ДТЭК.

Читайте также: Энергетик получил ранения во время ремонтных работ на Донетчине, - ДТЭК