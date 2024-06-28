В ДТЭК заявили о потере 90% мощностей. Восстановительные работы займут годы
Российские захватчики более 180 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК. Это привело к потере около 90% генерирующих мощностей. Восстановительные работы займут не месяцы, а годы.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, после каждой атаки энергетики стараются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Для этого они работают круглосуточно.
"Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов", - рассказал Салеев.
Он отметил, что сейчас убытки из-за разрушения врагом ТЭС составляют 350 млн долларов.
"Только в этом году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн собственных средств - около $100 млн. Это наш минимальный план, что мы можем успеть сделать в этом году", - проинформировал гендиректор ДТЭК Энерго.
По его словам, специалисты компании по всему миру ищут запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.
Однако из соображений безопасности Салеев не стал подробно рассказывать о восстановительных работах.
"Сегодня мы даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно", - добавил он напоследок.
Ранее сообщалось, что в конце марта российские ракетные атаки уничтожили 80% генерирующих мощностей группы компаний ДТЭК.
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народ тупий як пробка, у якого як не ахмет так папіредники винні, класика.
п.с. думаєте гігват години які ми купуємо з європи нам по пійсять копійок відгружають
п.с. в осени піднімуть ціну до 7 грн, адже хтось грозиться 2 блоки АЕС добудувати, а це під 5 лярдів зелені, гроші ніде крім кишень наріду не візьмуться.
прийдеться підвинутися!
зайдуть міжнародні компанії. які збудують нове, не за роки, а за місяці.
зроблять конкурентні ціни і сервіс.
кінець монополії!
Вони для локальних споживачів.
А скільки раз ми вражали ворожі ТЕЦ???
ми не здатні навіть підстанції навколо Білгорода зруйнувати, а Ви про ТЕЦи пишете.
а якщо вже піднімати тарифи та витрачати кредити від ЄС то те що залишиться в грмадській власності, нові збудовані децентралізовані станції
Якщо не буде єлектрики(3/5 масованних ударів) - то яким чином будуть працювати газонасосні станції ?
Доречі, навіть довбані кацапи, за 10 років в Криму звели дві ТЕС...
А у нас як була Папуасія так і залишилась.
"Якщо буде штурм, я піду туди разом з вами", - сказав він, намагаючись завоювати прихильність сотень протестувальників, які закликали приєднати Донбас до Росії..."
Піндуй, Ахмєтка, будуй собі нову імперію на Бімбасі.
@rebornbearded
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https://x.com/rebornbearded/status/1806693351455949305 5 ч
Це оху*нно! Нам передають все більше газ.установок. Це наше майбутнє. Газові установки замість ТЕЦ/ТЕС. Їх буде багато, + зросте приватне використання газу, а значить і тарифи скоро. І РАПТОМ!!! Фірташ, Новинський повертають контроль над газом. Шановні українці, вас ї*атимуть
У Медведчука яхта коштувала удвічі більше.
Просто йдіть з ринку послуг, і люди платитимуть за електрику "Енергоатому".
А ДТЕК хай чекає кінця війни і репарацій.
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/ECONOMICS/nyt-akhmetov-planiruet-prodat-svoju-**************-superjakhtu-kotoraja-bolshe-shekherezady-putina-.html
ну, нарешті