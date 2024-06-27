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Новости Агрессия России против Украины
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Украине не хватает ПВО, чтобы защитить отремонтированные энергообъекты

Захист об’єктів енергетики

Украина не может, из-за недостатка ракет ПВО, прикрыть объекты энергосистемы, которые уже отремонтированы или ремонтируются. На каждую ракету-перехватчик, имеющуюся у Украины для защиты от российских атак на энергосистему, Россия имеет от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post и аналитики Института изучения войны(ISW).

Представитель ДТЭК отметил, что нехватка в Украине критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить свою критически важную инфраструктуру от российских ударов.

Сахарук отметил, что если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить по меньшей мере 12 ракетами ПВО, чтобы адекватно защититься от атаки.

Он также отметил, что значительная разница между необходимым и фактическим количеством украинских средств ПВО и атакующих российских ракет означает, что недостаток ракет-перехватчиков делает невозможным защиту объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

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ISW отметил, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине, а российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный недостатком систем ПВО, предоставленных Западом, для максимального повреждения энергетических мощностей Украины в течение 2024 года.

Напомним, в результате семи последних атак РФ на объекты энергетики, Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии, заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Автор: 

ПВО (2815) энергетика (2566) ДТЭК (521) ISW (493)


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Топ комментарии
+6
То може Ахметка продасть хоч би яхту за сотні мільйонів доларів, куплену за зідрані з українців гроші, та прикупить ППО ?
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27.06.2024 08:07
+4
А где бабки выделенные на это, где следствие по наему???
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27.06.2024 07:49
+2
Странно... У нас же постоянно почти все сбивают, а повреждения только от падения обломков/осколков. А от этого никакое ПВО не защищит.
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27.06.2024 07:12
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А як праця в напрямку деверсифікації?
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27.06.2024 07:08 Ответить
нам звiзда?
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27.06.2024 07:10 Ответить
Вам нет, вы далеко
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27.06.2024 08:43 Ответить
Странно... У нас же постоянно почти все сбивают, а повреждения только от падения обломков/осколков. А от этого никакое ПВО не защищит.
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27.06.2024 07:12 Ответить
Да - ракет не настарчишся - може амери підкинуть?
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27.06.2024 07:22 Ответить
Енергооб'єктів дофіга (одних високовольтних підстанцій тісячі.... не кажучі про всякі "трансформатори" для живлення окремих районів) і захистити усі ППО неможливо скільки би не клянчили!!!!!!
Так що треба думати про інші варіанти (закриття РЕБами, сітками, ***********, ФПВ-перехоплювачами.... навіть підземні обїєкти робити). Так це дорого, але не дорожче нової підстанції і не дорожче нового Patriot та ракет до неї.
Але думати про це потрібно було роки 2 тому!
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27.06.2024 07:30 Ответить
А где бабки выделенные на это, где следствие по наему???
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27.06.2024 07:49 Ответить
Проведи слідство по своїм мізкам!
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27.06.2024 08:59 Ответить
х..й паДлоляцкий для начала с пасти вытащи, потом будешь кукарекать....
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27.06.2024 15:30 Ответить
То може Ахметка продасть хоч би яхту за сотні мільйонів доларів, куплену за зідрані з українців гроші, та прикупить ППО ?
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27.06.2024 08:07 Ответить
Зато асфальту в Боневтіка багато
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27.06.2024 08:32 Ответить
Как вариант обложить мешками с песком за 10 миллиардов? Должно помочь...
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27.06.2024 08:34 Ответить
Воровали бы меньше, и не только клянчить могли, но и купить. Но у нас дел невпроворот ещё столько на асфальте не списано
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27.06.2024 08:42 Ответить
І раптом монополісти в енергетиці заридали.
Шкода, що ніхто не калькулює витрачені кошти на захист і зброю, та безвідсоткові гранти для не залежності сім'ї від цих монополій.
Не, це не варте уваги, дивіться он у той бік.
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27.06.2024 08:43 Ответить
Дтєк шмат нікчемного безпорадного лайна
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27.06.2024 09:11 Ответить
 
 