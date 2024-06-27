Украине не хватает ПВО, чтобы защитить отремонтированные энергообъекты

Украина не может, из-за недостатка ракет ПВО, прикрыть объекты энергосистемы, которые уже отремонтированы или ремонтируются. На каждую ракету-перехватчик, имеющуюся у Украины для защиты от российских атак на энергосистему, Россия имеет от пяти до шести ракет для запуска по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью Kyiv Post и аналитики Института изучения войны(ISW).

Представитель ДТЭК отметил, что нехватка в Украине критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить свою критически важную инфраструктуру от российских ударов.

Сахарук отметил, что если Россия запустит 10 ракет по любой цели в Украине, украинским силам нужно будет ответить по меньшей мере 12 ракетами ПВО, чтобы адекватно защититься от атаки.

Он также отметил, что значительная разница между необходимым и фактическим количеством украинских средств ПВО и атакующих российских ракет означает, что недостаток ракет-перехватчиков делает невозможным защиту объектов энергосистемы, которые Украина уже отремонтировала или ремонтирует.

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ISW отметил, что российская кампания воздушных ударов по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности по производству электроэнергии в Украине, а российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный недостатком систем ПВО, предоставленных Западом, для максимального повреждения энергетических мощностей Украины в течение 2024 года.

Напомним, в результате семи последних атак РФ на объекты энергетики, Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии, заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.