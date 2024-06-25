РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8896 посетителей онлайн
Новости
3 196 28

Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

Володимир Кудрицький

Вследствие семи последних атак РФ на объекты энергетики, Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на форуме "Война и энергетика. Как это влияет на бизнес" заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Во время подготовки к зиме, Украина вынуждена будет безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации. По словам Кудрицкого, рассредоточение небольших электростанций сделает энергосистему страны более устойчивой к вражеским атакам.

"...Если россияне снова осуществят эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это надо не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас", - заявил Кудрицкий.

Напомним, 20 июня россияне нанесли очередной массированный удар по энергетике Украины. Ночью российские ударные БпЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы раздавались в Днепре и Запорожской области.

Также смотрите: Шмыгаль встретился с президентом Бундесрата Швезиг: обсудили децентрализацию украинской энергосистемы и инвестиции. ФОТО

Автор: 

энергетика (2592) Укрэнерго (662) Кудрицкий Владимир (76)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Не втратила, а проїбала. Не Украін, а ви і вашим сраним клоуном і його ******** менеджерами.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:44 Ответить
+24
Зеленського з ермаком і їхньою шоблою треба в землю ховати
показать весь комментарий
25.06.2024 06:45 Ответить
+16
ця йо...на зевлада зробила все для знищення енергетики.за три роки війни не захищено нічого - гроші **********.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все одно під землю треба ховати,нечисть кацапська буде робити все щоб знищити їх
показать весь комментарий
25.06.2024 06:38 Ответить
Зеленського з ермаком і їхньою шоблою треба в землю ховати
показать весь комментарий
25.06.2024 06:45 Ответить
спершу нехай повисять на гиляці....
показать весь комментарий
25.06.2024 07:12 Ответить
тільки для початку, з усією цією зеленю, запроданцями, колоборантами і тупо агентами фсб треба поступати так як поступалм наші діди Герої України, борці за її Валю та Незалежність, від усіх окупантів, вояки ОУН УПА - на гіляку дибілів !!!



показать весь комментарий
25.06.2024 07:13 Ответить
Це таке,а без електроенергії взимку під землю можуть піти мільйони українських громадян...
показать весь комментарий
25.06.2024 07:30 Ответить
Не втратила, а проїбала. Не Украін, а ви і вашим сраним клоуном і його ******** менеджерами.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:44 Ответить
ця йо...на зевлада зробила все для знищення енергетики.за три роки війни не захищено нічого - гроші **********.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:53 Ответить
це називається "велике гігаватництво" ...



показать весь комментарий
25.06.2024 07:06 Ответить
це він хизуется своїми досягненнями??
показать весь комментарий
25.06.2024 07:11 Ответить
ну а як без того !!! апсолютно тупий, примітивний, зебільний зе-піар, понад усе ...



показать весь комментарий
25.06.2024 08:38 Ответить
В ООН про це знають?! Радбез збирали?
Коли дивилась всі ці шоу талантів, де 90% фріки безталанні на посміховисько, не могла зрозуміти навіщо вони на сцені, це ж дратує.
Тепер зрозуміла нас привчали, що фріки на сцені це тільки початок нашого знайомства з ними і прдальшого життя з їх пануванням аби відтіснити розумних і справді талановитих.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:15 Ответить
Як все таки крали в Україні!!
Електроенергії було стільки ,що можна було цілі країни під'єднати!
Зерна і продовольства - кормили десяток країн.
Тільки толку- прибуток мали купка олігархів.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:19 Ответить
Ще один підрахуй з зарплатнею у мільйони, розумний заднім числом... Скільки недоробленого лайна винесла на поверхню зелена каламуть...
показать весь комментарий
25.06.2024 07:28 Ответить
Україна ЩЕ ДО ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький
показать весь комментарий
25.06.2024 07:39 Ответить
язик без кісток у цього приблуди,- одна ЗАЕС має потужність 6 блоків по 1 Гигу, та по 3 Гіга по ТЄЦ от і вся арифметика, для інформації у 2014 році ми єкспортували 6 Гігов і всім вистачало , промисловість працювала без обмежень металургія хімічно і інші гіганти --висновок такий ,вся проблема в розвалі старих ТЄЦів, Гесів, мала потужність зеленої генерації,- нічого не збудували за 10 років
показать весь комментарий
25.06.2024 07:51 Ответить
Якби не бездарно просраний Південь з розмінованим Чонгаром, то й не було б окупації ЗАЕС. Зелене кодло мало здати країну ***** і зустрічати його армію з хлібом-сіллю, тому й Боневтік. Але, як завжди, народ України мав іншу думку, яка була діаметрально протилежна до планів капітулянтів на Банковій.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:11 Ответить
Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Джерело:
В першому реченні мова йде про потужність, яка вимірюється в (гіга)ваттах, а в другому - чомусь вже про енергію. Потужність (миттева енергія) не переводиться в енергію (накопичеу чи витрачену), та навпаки - енергія не переводиться у потужність.
А ще ж "керівник "Укренерго"" - компанії, де як мені здавалося, навіть приберальниці повинні розуміти різницю!
показать весь комментарий
25.06.2024 07:58 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Р.С. саме тому найвищим досягненням в науці має бути три класи освіти і баста, щоб будь яку брехню сприймали як Отче наш.
Авксентію це по плечу. Держзамовлення на безграмотність шалена.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:19 Ответить
І що прямо зараз робиться для будівництва об'єктів розподіленої генерації? А нічого. Один пи₴діж.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:00 Ответить
Це точно. Якби вже будувались міні-електростанції, то на пусконалагоджувальних роботах вже в піарилась дьЄрьмачня. Світила б їбальниками на фотосесіях і перерізалала б червоні стрічки.
показать весь комментарий
25.06.2024 08:06 Ответить
молодець. премію цьому хлопу і путьовку в Монако
показать весь комментарий
25.06.2024 08:31 Ответить
"Великий зелений енергогеноцид" українського народу під чітким керівництво прорашистської агентури , котра при владі в Україні,так і в енергогенеруючих компаніях України
показать весь комментарий
25.06.2024 08:53 Ответить
Може чотирьом країнам ви,уроди,продаєте електроенергію,а нам лапшу на вуха вішаєте!?
Тварьо
показать весь комментарий
25.06.2024 08:58 Ответить
Але все це відверта брехня. Три місяця Нідерланди? Так ось - в Нідерландазх працює все, навіть вулиця червоних ліхтарів. А що в Україні? Лище окремі підприємства, окремі дітячи садки та супермаркети. Міліони виєхали за кордон. Десь 20% теріторій окуповано. А все світла не вистачає. ЛЕП побиті? То якими мережами ви "імпортуєте" електрику з ЄС? Тому кажу відвера брехня заради згоди на капітуляцію
показать весь комментарий
25.06.2024 09:04 Ответить
Про 3 месяца не нужно воспринимать всерьез. Этот даун, из-за того, что не учил физику в школе, какого-то хрена сравнил суммарную потерянную мощность ТЭС с "выработкой" за 3 месяца. Идиот.
показать весь комментарий
25.06.2024 09:41 Ответить
Україна крім втрат в генерації електроенергії також втратила багато промисловості і населення - тобто споживачів. Тому питання до ЗЄлєшобли: чому в нас такі тривалі відключення?
показать весь комментарий
25.06.2024 09:11 Ответить
Нічого страшного, 5-6 толкових манагєрів все порішають...
показать весь комментарий
25.06.2024 09:16 Ответить
Дякуючи кричущій бездіяльності влади і вас, в тому числі. Щось крім констатування фактів буде, чи українці й далі отримуватимуть світло на кілька годин в день, як у Венесуелі?
показать весь комментарий
25.06.2024 09:57 Ответить
 
 