Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий
Вследствие семи последних атак РФ на объекты энергетики, Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на форуме "Война и энергетика. Как это влияет на бизнес" заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Во время подготовки к зиме, Украина вынуждена будет безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации. По словам Кудрицкого, рассредоточение небольших электростанций сделает энергосистему страны более устойчивой к вражеским атакам.
"...Если россияне снова осуществят эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это надо не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас", - заявил Кудрицкий.
Напомним, 20 июня россияне нанесли очередной массированный удар по энергетике Украины. Ночью российские ударные БпЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы раздавались в Днепре и Запорожской области.
Коли дивилась всі ці шоу талантів, де 90% фріки безталанні на посміховисько, не могла зрозуміти навіщо вони на сцені, це ж дратує.
Тепер зрозуміла нас привчали, що фріки на сцені це тільки початок нашого знайомства з ними і прдальшого життя з їх пануванням аби відтіснити розумних і справді талановитих.
Електроенергії було стільки ,що можна було цілі країни під'єднати!
Зерна і продовольства - кормили десяток країн.
Тільки толку- прибуток мали купка олігархів.
В першому реченні мова йде про потужність, яка вимірюється в (гіга)ваттах, а в другому - чомусь вже про енергію. Потужність (миттева енергія) не переводиться в енергію (накопичеу чи витрачену), та навпаки - енергія не переводиться у потужність.
А ще ж "керівник "Укренерго"" - компанії, де як мені здавалося, навіть приберальниці повинні розуміти різницю!
Р.С. саме тому найвищим досягненням в науці має бути три класи освіти і баста, щоб будь яку брехню сприймали як Отче наш.
Авксентію це по плечу. Держзамовлення на безграмотність шалена.
Тварьо