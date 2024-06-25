Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

Вследствие семи последних атак РФ на объекты энергетики, Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на форуме "Война и энергетика. Как это влияет на бизнес" заявил руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Во время подготовки к зиме, Украина вынуждена будет безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации. По словам Кудрицкого, рассредоточение небольших электростанций сделает энергосистему страны более устойчивой к вражеским атакам.

"...Если россияне снова осуществят эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации. И делать это надо не после победы, не после войны, а прямо сейчас. Надо начинать прямо сейчас", - заявил Кудрицкий.

Напомним, 20 июня россияне нанесли очередной массированный удар по энергетике Украины. Ночью российские ударные БпЛА атаковали Киев. В Винницкой области в результате атаки шахедов есть попадание в объект критической инфраструктуры. Также взрывы раздавались в Днепре и Запорожской области.

