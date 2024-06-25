УКР
Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький

Володимир Кудрицький

Внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  на форумі "Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес" заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить енергосистему країни більш стійкою до ворожих атак. 

"…Якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, 20 червня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України.  Вночі російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.

енергетика (2660) Укренерго (2741) Кудрицький Володимир (190)
Топ коментарі
+31
Не втратила, а проїбала. Не Украін, а ви і вашим сраним клоуном і його ******** менеджерами.
показати весь коментар
25.06.2024 06:44 Відповісти
+24
Зеленського з ермаком і їхньою шоблою треба в землю ховати
показати весь коментар
25.06.2024 06:45 Відповісти
+16
ця йо...на зевлада зробила все для знищення енергетики.за три роки війни не захищено нічого - гроші **********.
показати весь коментар
25.06.2024 06:53 Відповісти
Все одно під землю треба ховати,нечисть кацапська буде робити все щоб знищити їх
показати весь коментар
25.06.2024 06:38 Відповісти
Зеленського з ермаком і їхньою шоблою треба в землю ховати
показати весь коментар
25.06.2024 06:45 Відповісти
спершу нехай повисять на гиляці....
показати весь коментар
25.06.2024 07:12 Відповісти
тільки для початку, з усією цією зеленю, запроданцями, колоборантами і тупо агентами фсб треба поступати так як поступалм наші діди Герої України, борці за її Валю та Незалежність, від усіх окупантів, вояки ОУН УПА - на гіляку дибілів !!!



показати весь коментар
25.06.2024 07:13 Відповісти
Це таке,а без електроенергії взимку під землю можуть піти мільйони українських громадян...
показати весь коментар
25.06.2024 07:30 Відповісти
Не втратила, а проїбала. Не Украін, а ви і вашим сраним клоуном і його ******** менеджерами.
показати весь коментар
25.06.2024 06:44 Відповісти
ця йо...на зевлада зробила все для знищення енергетики.за три роки війни не захищено нічого - гроші **********.
показати весь коментар
25.06.2024 06:53 Відповісти
це називається "велике гігаватництво" ...



показати весь коментар
25.06.2024 07:06 Відповісти
це він хизуется своїми досягненнями??
показати весь коментар
25.06.2024 07:11 Відповісти
ну а як без того !!! апсолютно тупий, примітивний, зебільний зе-піар, понад усе ...



показати весь коментар
25.06.2024 08:38 Відповісти
В ООН про це знають?! Радбез збирали?
Коли дивилась всі ці шоу талантів, де 90% фріки безталанні на посміховисько, не могла зрозуміти навіщо вони на сцені, це ж дратує.
Тепер зрозуміла нас привчали, що фріки на сцені це тільки початок нашого знайомства з ними і прдальшого життя з їх пануванням аби відтіснити розумних і справді талановитих.
показати весь коментар
25.06.2024 07:15 Відповісти
Як все таки крали в Україні!!
Електроенергії було стільки ,що можна було цілі країни під'єднати!
Зерна і продовольства - кормили десяток країн.
Тільки толку- прибуток мали купка олігархів.
показати весь коментар
25.06.2024 07:19 Відповісти
Ще один підрахуй з зарплатнею у мільйони, розумний заднім числом... Скільки недоробленого лайна винесла на поверхню зелена каламуть...
показати весь коментар
25.06.2024 07:28 Відповісти
Україна ЩЕ ДО ПОЧАТКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький
показати весь коментар
25.06.2024 07:39 Відповісти
язик без кісток у цього приблуди,- одна ЗАЕС має потужність 6 блоків по 1 Гигу, та по 3 Гіга по ТЄЦ от і вся арифметика, для інформації у 2014 році ми єкспортували 6 Гігов і всім вистачало , промисловість працювала без обмежень металургія хімічно і інші гіганти --висновок такий ,вся проблема в розвалі старих ТЄЦів, Гесів, мала потужність зеленої генерації,- нічого не збудували за 10 років
показати весь коментар
25.06.2024 07:51 Відповісти
Якби не бездарно просраний Південь з розмінованим Чонгаром, то й не було б окупації ЗАЕС. Зелене кодло мало здати країну ***** і зустрічати його армію з хлібом-сіллю, тому й Боневтік. Але, як завжди, народ України мав іншу думку, яка була діаметрально протилежна до планів капітулянтів на Банковій.
показати весь коментар
25.06.2024 08:11 Відповісти
Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Джерело:
В першому реченні мова йде про потужність, яка вимірюється в (гіга)ваттах, а в другому - чомусь вже про енергію. Потужність (миттева енергія) не переводиться в енергію (накопичеу чи витрачену), та навпаки - енергія не переводиться у потужність.
А ще ж "керівник "Укренерго"" - компанії, де як мені здавалося, навіть приберальниці повинні розуміти різницю!
показати весь коментар
25.06.2024 07:58 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Р.С. саме тому найвищим досягненням в науці має бути три класи освіти і баста, щоб будь яку брехню сприймали як Отче наш.
Авксентію це по плечу. Держзамовлення на безграмотність шалена.
показати весь коментар
25.06.2024 08:19 Відповісти
І що прямо зараз робиться для будівництва об'єктів розподіленої генерації? А нічого. Один пи₴діж.
показати весь коментар
25.06.2024 08:00 Відповісти
Це точно. Якби вже будувались міні-електростанції, то на пусконалагоджувальних роботах вже в піарилась дьЄрьмачня. Світила б їбальниками на фотосесіях і перерізалала б червоні стрічки.
показати весь коментар
25.06.2024 08:06 Відповісти
молодець. премію цьому хлопу і путьовку в Монако
показати весь коментар
25.06.2024 08:31 Відповісти
"Великий зелений енергогеноцид" українського народу під чітким керівництво прорашистської агентури , котра при владі в Україні,так і в енергогенеруючих компаніях України
показати весь коментар
25.06.2024 08:53 Відповісти
Може чотирьом країнам ви,уроди,продаєте електроенергію,а нам лапшу на вуха вішаєте!?
Тварьо
показати весь коментар
25.06.2024 08:58 Відповісти
Але все це відверта брехня. Три місяця Нідерланди? Так ось - в Нідерландазх працює все, навіть вулиця червоних ліхтарів. А що в Україні? Лище окремі підприємства, окремі дітячи садки та супермаркети. Міліони виєхали за кордон. Десь 20% теріторій окуповано. А все світла не вистачає. ЛЕП побиті? То якими мережами ви "імпортуєте" електрику з ЄС? Тому кажу відвера брехня заради згоди на капітуляцію
показати весь коментар
25.06.2024 09:04 Відповісти
Про 3 месяца не нужно воспринимать всерьез. Этот даун, из-за того, что не учил физику в школе, какого-то хрена сравнил суммарную потерянную мощность ТЭС с "выработкой" за 3 месяца. Идиот.
показати весь коментар
25.06.2024 09:41 Відповісти
Україна крім втрат в генерації електроенергії також втратила багато промисловості і населення - тобто споживачів. Тому питання до ЗЄлєшобли: чому в нас такі тривалі відключення?
показати весь коментар
25.06.2024 09:11 Відповісти
Нічого страшного, 5-6 толкових манагєрів все порішають...
показати весь коментар
25.06.2024 09:16 Відповісти
Дякуючи кричущій бездіяльності влади і вас, в тому числі. Щось крім констатування фактів буде, чи українці й далі отримуватимуть світло на кілька годин в день, як у Венесуелі?
показати весь коментар
25.06.2024 09:57 Відповісти
 
 