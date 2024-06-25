Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький

Внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на форумі "Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес" заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить енергосистему країни більш стійкою до ворожих атак.

"…Якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз", - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, 20 червня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України. Вночі російські ударні БпЛА атакували Київ. У Вінницькій області внаслідок атаки шахедів є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Також вибухи лунали у Дніпрі та Запорізькій області.

