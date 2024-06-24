Шмигаль зустрівся з президенткою Бундесрату Швезіґ: обговорили децентралізацію української енергосистеми та інвестиції. ФОТО

У понеділок, 24 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президенткою німецького Бундесрату Мануелою Швезіґ, яка перебуває з офіційним візитом у Києві. Серед іншого сторони обговорили міжрегіональне партнерство та відновлення української енергетики.

Про це очільник Кабміну розповів у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, візит Мануели Швезіґ до Києва демонструє солідарність німецького уряду та всіх федеральних земель з Україною. Він також зазначив, що Україна та Німеччина мають високий рівень партнерства, зокрема, на рівні громад та областей.

"Укладено вже 210 комунальних та 7 міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямку, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст", - розповів прем'єр-міністр.

Також Шмигаль подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано понад 100 угод на загальну суму 16 млрд євро, а також за патронат над відновленням Чернігівщини.

"Особливо важлива допомога у сфері енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання", - заявив очільник Кабміну.

Крім цього, глава українського уряду та президентка німецького Бундесрату обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток відновлювальної енергетики.

Шмигаль також подякував Берліну за надання систем Patriot та ракет до них.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, до Києва прибула прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель).

