886 13

Шмигаль зустрівся з президенткою Бундесрату Швезіґ: обговорили децентралізацію української енергосистеми та інвестиції. ФОТО

У понеділок, 24 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з президенткою німецького Бундесрату Мануелою Швезіґ, яка перебуває з офіційним візитом у Києві. Серед іншого сторони обговорили міжрегіональне партнерство та відновлення української енергетики. 

Про це очільник Кабміну розповів у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив Шмигаль, візит Мануели Швезіґ до Києва демонструє солідарність німецького уряду та всіх федеральних земель з Україною. Він також зазначив, що Україна та Німеччина мають високий рівень партнерства, зокрема, на рівні громад та областей.

Шмигаль зустрівся з президенткою Бундесрату

"Укладено вже 210 комунальних та 7 міжрегіональних партнерств. Розраховуємо надалі працювати в цьому напрямку, адже це сприяє відновленню та розвитку українських громад і міст", - розповів прем'єр-міністр.

Також Шмигаль подякував Німеччині за організацію Конференції з питань відновлення, за підсумками якої підписано понад 100 угод на загальну суму 16 млрд євро, а також за патронат над відновленням Чернігівщини.

"Особливо важлива допомога у сфері енергетики. Цінуємо готовність німецького бізнесу надавати необхідне обладнання", - заявив очільник Кабміну.

Крім цього, глава українського уряду та президентка німецького Бундесрату обговорили децентралізацію української енергосистеми й інвестиції в розвиток відновлювальної енергетики.

Шмигаль також подякував Берліну за надання систем Patriot та ракет до них.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, до Києва прибула  прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель). 

Німеччина (7670) енергетика (2661) Шмигаль Денис (4786)
Топ коментарі
+1
ця шлйондра дуже потужно топіла за русню...
24.06.2024 17:00 Відповісти
+1
БУНДЕСТАГУ!!!
24.06.2024 17:16 Відповісти
+1
Это аналог украинского "область".

Другими словами, он встретился с главой "областной рады".
24.06.2024 18:23 Відповісти
В том то и дело что НЕ "буднестага" , а именно БУНДЕСРАТА!

Это равноценно украинскому "глава областной рады"
24.06.2024 18:26 Відповісти
В Германии их 16. И главы там номинальный и ничего не решают, так как это КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН!
бундесрат це шо?
показати весь коментар
24.06.2024 17:28 Відповісти
В Германии их 16.
-дайте бабла!
- моносброду Дулю на!
показати весь коментар
24.06.2024 18:23 Відповісти
 
 