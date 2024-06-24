Шмыгаль встретился с президентом Бундесрата Швезиг: обсудили децентрализацию украинской энергосистемы и инвестиции. ФОТО

В понедельник, 24 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с президентом немецкого Бундесрата Мануэлой Швезиг, которая находится с официальным визитом в Киеве. Среди прочего, стороны обсудили межрегиональное партнерство и восстановление украинской энергетики.

Об этом глава Кабмина рассказал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Шмыгаль, визит Мануэлы Швезиг в Киев демонстрирует солидарность немецкого правительства и всех федеральных земель с Украиной. Он также отметил, что Украина и Германия имеют высокий уровень партнерства, в частности, на уровне громад и областей.

"Заключено уже 210 коммунальных и 7 межрегиональных партнерств. Рассчитываем в дальнейшем работать в этом направлении, так как это способствует восстановлению и развитию украинских громад и городов", - рассказал премьер-министр.

Также Шмыгаль поблагодарил Германию за организацию Конференции по вопросам восстановления, по итогам которой подписано более 100 соглашений на общую сумму 16 млрд евро, а также - за патронат над восстановлением Черниговщины.

"Особенно важна помощь в сфере энергетики. Ценим готовность немецкого бизнеса предоставлять необходимое оборудование", - заявил глава Кабмина.

Кроме этого, глава украинского правительства и президент немецкого Бундесрата обсудили децентрализацию украинской энергосистемы и инвестиции в развитие возобновляемой энергетики.

Шмыгаль также поблагодарил Берлин за предоставление систем Patriot и ракет к ним.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, в Киев прибыла премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, возглавляющая германский Бундесрат (Палату федеральных земель).

