3 404 12

Глава Бундесрата Германии Швезиг прибыла с визитом в Киев: "Украина должна победить в этой войне". ФОТО

Утром в понедельник, 24 июня, премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая возглавляет германский Бундесрат (Палату федеральных земель), прибыла в Киев. Она проведет переговоры с политическим руководством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Визит в Киев - ответ немецким критикам помощи Украине

Она заявила, что этот визит является "знаком солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной".

Швезиг стала первой главой Бундесрата, посещающей Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Украина должна победить в этой войне. Нельзя позволить России добиться своего с помощью этой агрессии", - подчеркнула Швезиг.

Кроме того, по ее словам, своим визитом в Киев она противостоит возражениям против дальнейшей поддержки Украины, которые можно услышать особенно на востоке Германии. Ее задачей на посту главы федеральной земли является в частности защита курса федерального правительства от подобных настроений, отметила она.

Во время поездки на поезде в Киев Швезиг в разговоре с журналистами подчеркнула, что Германия солидарна с украинцами, которые страдают от военной агрессии РФ.

Необходимо продолжить гуманитарную, финансовую, а также военную поддержку Украины и поставлять этой стране новые вооружения, добавила она.

"Украина должна быть способной защищать себя, в частности с помощью систем Patriot", - резюмировала немецкий социал-демократ.

Мануела Швезіґ у Києві 24 червня 2024 року

визит (3147) Германия (7226) Киев (26012)
+4
Давай тауруси і одразу переможемо.
24.06.2024 12:03 Ответить
+4
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ, за підтримку та допомогу Українцям!
Пильнуйте рашистів, на території ФРН! Там такого лайна… понаїхало…
Тому і пожежі …
24.06.2024 12:07 Ответить
+2
тільки якщо звільниться від зеленої плісняви...
24.06.2024 11:52 Ответить
24.06.2024 11:52 Ответить
24.06.2024 12:03 Ответить
головне політиканам ляпнути..а реально,папірці перекладають з купки на купку з озабоченностями.
24.06.2024 14:00 Ответить
24.06.2024 12:07 Ответить
https://t.me/voynareal/92350 «У нас тут бомбьожка какая-то» Таганрог. Обстановка 🍿
24.06.2024 12:26 Ответить
Німеччина солідарна з українцями а не з зермаками-татаровими..
24.06.2024 12:41 Ответить
🇩🇪❤
24.06.2024 13:37 Ответить
Аякжеж...пані Швезіґ ,спитайте Шольца за Тауруси
24.06.2024 13:58 Ответить
З таким політично-військовим керівництвом Україна ніколи нікого не переможе.
24.06.2024 14:42 Ответить
Может Украине пора перестать воровать? Вон новость про винницкие дороги по двойной цене, после снятия Кубракова. Это как вообще понимать? Хоть где-то управа на них найдется? Или им только ядерная бомба на голову, поможет перестать воровать?

Это просто шок, ну уже сил никаких не хватает это терпеть.
24.06.2024 17:52 Ответить
Єрмак і Зеленський не згодні - хочуть переговори з рашистським окупантом на саміті миру в Сауд Аравії.
25.06.2024 13:44 Ответить
 
 