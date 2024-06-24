Глава Бундесрата Германии Швезиг прибыла с визитом в Киев: "Украина должна победить в этой войне". ФОТО

Утром в понедельник, 24 июня, премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг, которая возглавляет германский Бундесрат (Палату федеральных земель), прибыла в Киев. Она проведет переговоры с политическим руководством Украины.

Визит в Киев - ответ немецким критикам помощи Украине

Она заявила, что этот визит является "знаком солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной".

Швезиг стала первой главой Бундесрата, посещающей Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Украина должна победить в этой войне. Нельзя позволить России добиться своего с помощью этой агрессии", - подчеркнула Швезиг.

Кроме того, по ее словам, своим визитом в Киев она противостоит возражениям против дальнейшей поддержки Украины, которые можно услышать особенно на востоке Германии. Ее задачей на посту главы федеральной земли является в частности защита курса федерального правительства от подобных настроений, отметила она.

Во время поездки на поезде в Киев Швезиг в разговоре с журналистами подчеркнула, что Германия солидарна с украинцами, которые страдают от военной агрессии РФ.

Необходимо продолжить гуманитарную, финансовую, а также военную поддержку Украины и поставлять этой стране новые вооружения, добавила она.

"Украина должна быть способной защищать себя, в частности с помощью систем Patriot", - резюмировала немецкий социал-демократ.

