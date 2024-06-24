Глава Бундесрату Німеччини Швезіґ прибула з візитом до Києва: "Україна має перемогти у цій війні". ФОТО

Вранці у понеділок, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), прибула до Києва. Вона проведе переговори з політичним керівництвом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Візит до Києва - відповідь німецьким критикам допомоги Україні

Вона заявила, що цей візит є "знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною".

Швезіґ стала першою главою Бундесрату, що відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", - наголосила Швезіґ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник Блінкена Басс прибув із візитом до Києва

Крім того, за її словами, своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді очільниці федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв, зазначила вона.

Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ.

Необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння, додала вона.

"Україна має бути спроможною захищати себе, зокрема за допомогою систем Patriot", - резюмувала німецька соціал-демократка.

Читайте також: Зараз альтернативи підтримці України з боку Німеччини немає, - Шольц