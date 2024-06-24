УКР
Глава Бундесрату Німеччини Швезіґ прибула з візитом до Києва: "Україна має перемогти у цій війні". ФОТО

Вранці у понеділок, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіґ, яка очолює німецький Бундесрат (Палату федеральних земель), прибула до Києва. Вона проведе переговори з політичним керівництвом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Візит до Києва - відповідь німецьким критикам допомоги Україні

Вона заявила, що цей візит є "знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з Україною".

Швезіґ стала першою главою Бундесрату, що відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", - наголосила Швезіґ.

Крім того, за її словами, своїм візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді очільниці федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв, зазначила вона.

Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіґ у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ.

Необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння, додала вона.

"Україна має бути спроможною захищати себе, зокрема за допомогою систем Patriot", - резюмувала німецька соціал-демократка.

Мануела Швезіґ у Києві 24 червня 2024 року

візит (1653) Німеччина (7670) Київ (20050)
+4
Давай тауруси і одразу переможемо.
показати весь коментар
24.06.2024 12:03 Відповісти
+4
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ, за підтримку та допомогу Українцям!
Пильнуйте рашистів, на території ФРН! Там такого лайна… понаїхало…
Тому і пожежі …
показати весь коментар
24.06.2024 12:07 Відповісти
+2
тільки якщо звільниться від зеленої плісняви...
показати весь коментар
24.06.2024 11:52 Відповісти
головне політиканам ляпнути..а реально,папірці перекладають з купки на купку з озабоченностями.
показати весь коментар
24.06.2024 14:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/92350 «У нас тут бомбьожка какая-то» Таганрог. Обстановка 🍿
показати весь коментар
24.06.2024 12:26 Відповісти
Німеччина солідарна з українцями а не з зермаками-татаровими..
показати весь коментар
24.06.2024 12:41 Відповісти
🇩🇪❤
показати весь коментар
24.06.2024 13:37 Відповісти
Аякжеж...пані Швезіґ ,спитайте Шольца за Тауруси
показати весь коментар
24.06.2024 13:58 Відповісти
З таким політично-військовим керівництвом Україна ніколи нікого не переможе.
показати весь коментар
24.06.2024 14:42 Відповісти
Может Украине пора перестать воровать? Вон новость про винницкие дороги по двойной цене, после снятия Кубракова. Это как вообще понимать? Хоть где-то управа на них найдется? Или им только ядерная бомба на голову, поможет перестать воровать?

Это просто шок, ну уже сил никаких не хватает это терпеть.
показати весь коментар
24.06.2024 17:52 Відповісти
Єрмак і Зеленський не згодні - хочуть переговори з рашистським окупантом на саміті миру в Сауд Аравії.
показати весь коментар
25.06.2024 13:44 Відповісти
 
 