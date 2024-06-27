Україні не вистачає ППО, щоб захистити відремонтовані енергооб’єкти

Україна не може, через нестачу ракет ППО, прикрити об'єкти енергосистеми, які вже відремонтовані або ремонтуються. На кожну ракету-перехоплювач, наявну в України для захисту від російських атак на енергосистему, Росія має від п’яти до шести ракет для запуску по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post та аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Представник ДТЕК наголосив, що нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

Сахарук зазначив, що якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки.

Він також наголосив, що значна різниця між необхідною і фактичною кількістю українських засобів ППО і атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює захист об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

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ISW зазначив, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України протягом 2024 року.

Нагадаємо, внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії, заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.