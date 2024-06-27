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Новини Агресія Росії проти України
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Україні не вистачає ППО, щоб захистити відремонтовані енергооб’єкти

Захист об’єктів енергетики

Україна не може, через нестачу ракет ППО, прикрити об'єкти енергосистеми, які вже відремонтовані або ремонтуються. На кожну ракету-перехоплювач, наявну в України для захисту від російських атак на енергосистему, Росія має від п’яти до шести ракет для запуску по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв'ю Kyiv Post та аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Представник ДТЕК наголосив, що нестача в Україні критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити свою критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

Сахарук зазначив, що якщо Росія запустить 10 ракет по будь-якій цілі в Україні, українським силам потрібно буде відповісти щонайменше 12 ракетами ППО, щоб адекватно захиститися від атаки.

Він також наголосив, що значна різниця між необхідною і фактичною кількістю українських засобів ППО і атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює захист об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує.

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ISW зазначив, що російська кампанія повітряних ударів по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності з виробництва електроенергії в Україні, а російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, спричинений нестачею систем ППО, наданих Заходом, для максимального пошкодження енергетичних потужностей України протягом 2024 року.

Нагадаємо, внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігаватів генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії, заявив керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Автор: 

ППО (3257) енергетика (2611) ДТЕК (1983) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
То може Ахметка продасть хоч би яхту за сотні мільйонів доларів, куплену за зідрані з українців гроші, та прикупить ППО ?
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27.06.2024 08:07
+4
А где бабки выделенные на это, где следствие по наему???
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27.06.2024 07:49
+2
Странно... У нас же постоянно почти все сбивают, а повреждения только от падения обломков/осколков. А от этого никакое ПВО не защищит.
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27.06.2024 07:12
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А як праця в напрямку деверсифікації?
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27.06.2024 07:08 Відповісти
нам звiзда?
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27.06.2024 07:10 Відповісти
Вам нет, вы далеко
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27.06.2024 08:43 Відповісти
Странно... У нас же постоянно почти все сбивают, а повреждения только от падения обломков/осколков. А от этого никакое ПВО не защищит.
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27.06.2024 07:12 Відповісти
Да - ракет не настарчишся - може амери підкинуть?
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27.06.2024 07:22 Відповісти
Енергооб'єктів дофіга (одних високовольтних підстанцій тісячі.... не кажучі про всякі "трансформатори" для живлення окремих районів) і захистити усі ППО неможливо скільки би не клянчили!!!!!!
Так що треба думати про інші варіанти (закриття РЕБами, сітками, ***********, ФПВ-перехоплювачами.... навіть підземні обїєкти робити). Так це дорого, але не дорожче нової підстанції і не дорожче нового Patriot та ракет до неї.
Але думати про це потрібно було роки 2 тому!
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27.06.2024 07:30 Відповісти
А где бабки выделенные на это, где следствие по наему???
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27.06.2024 07:49 Відповісти
Проведи слідство по своїм мізкам!
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27.06.2024 08:59 Відповісти
х..й паДлоляцкий для начала с пасти вытащи, потом будешь кукарекать....
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27.06.2024 15:30 Відповісти
То може Ахметка продасть хоч би яхту за сотні мільйонів доларів, куплену за зідрані з українців гроші, та прикупить ППО ?
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27.06.2024 08:07 Відповісти
Зато асфальту в Боневтіка багато
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27.06.2024 08:32 Відповісти
Как вариант обложить мешками с песком за 10 миллиардов? Должно помочь...
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27.06.2024 08:34 Відповісти
Воровали бы меньше, и не только клянчить могли, но и купить. Но у нас дел невпроворот ещё столько на асфальте не списано
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27.06.2024 08:42 Відповісти
І раптом монополісти в енергетиці заридали.
Шкода, що ніхто не калькулює витрачені кошти на захист і зброю, та безвідсоткові гранти для не залежності сім'ї від цих монополій.
Не, це не варте уваги, дивіться он у той бік.
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27.06.2024 08:43 Відповісти
Дтєк шмат нікчемного безпорадного лайна
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27.06.2024 09:11 Відповісти
 
 