У ДТЕК заявили про втрату 90% потужностей. Відновлювальні роботи займуть роки
Російські загарбники понад 180 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Це призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей. Відновлювальні роботи займуть не місяці, а роки.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Для цього вони працюють цілодобово.
"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", - розповів Салєєв.
Він зазначив, що наразі збитки через руйнування ворогом ТЕС складають 350 млн доларів.
"Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - проінформував гендиректор ДТЕК Енерго.
За його словами, спеціалісти компанії по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.
Однак з міркувань безпеки Салєєв не став детально розповідати про відновлювальні роботи.
"Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - додав він наостанок.
Раніше повідомлялося, що наприкінці березня російські ракетні атаки знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.
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народ тупий як пробка, у якого як не ахмет так папіредники винні, класика.
п.с. думаєте гігват години які ми купуємо з європи нам по пійсять копійок відгружають
п.с. в осени піднімуть ціну до 7 грн, адже хтось грозиться 2 блоки АЕС добудувати, а це під 5 лярдів зелені, гроші ніде крім кишень наріду не візьмуться.
прийдеться підвинутися!
зайдуть міжнародні компанії. які збудують нове, не за роки, а за місяці.
зроблять конкурентні ціни і сервіс.
кінець монополії!
Вони для локальних споживачів.
А скільки раз ми вражали ворожі ТЕЦ???
ми не здатні навіть підстанції навколо Білгорода зруйнувати, а Ви про ТЕЦи пишете.
а якщо вже піднімати тарифи та витрачати кредити від ЄС то те що залишиться в грмадській власності, нові збудовані децентралізовані станції
Якщо не буде єлектрики(3/5 масованних ударів) - то яким чином будуть працювати газонасосні станції ?
Доречі, навіть довбані кацапи, за 10 років в Криму звели дві ТЕС...
А у нас як була Папуасія так і залишилась.
"Якщо буде штурм, я піду туди разом з вами", - сказав він, намагаючись завоювати прихильність сотень протестувальників, які закликали приєднати Донбас до Росії..."
Піндуй, Ахмєтка, будуй собі нову імперію на Бімбасі.
@rebornbearded
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https://x.com/rebornbearded/status/1806693351455949305 5 ч
Це оху*нно! Нам передають все більше газ.установок. Це наше майбутнє. Газові установки замість ТЕЦ/ТЕС. Їх буде багато, + зросте приватне використання газу, а значить і тарифи скоро. І РАПТОМ!!! Фірташ, Новинський повертають контроль над газом. Шановні українці, вас ї*атимуть
У Медведчука яхта коштувала удвічі більше.
Просто йдіть з ринку послуг, і люди платитимуть за електрику "Енергоатому".
А ДТЕК хай чекає кінця війни і репарацій.
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/ECONOMICS/nyt-akhmetov-planiruet-prodat-svoju-**************-superjakhtu-kotoraja-bolshe-shekherezady-putina-.html
ну, нарешті