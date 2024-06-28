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У ДТЕК заявили про втрату 90% потужностей. Відновлювальні роботи займуть роки

У ДТЕК заявили про втрату 90% потужностей. Відновлювальні роботи займуть роки

Російські загарбники понад 180 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Це призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей. Відновлювальні роботи займуть не місяці, а роки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Для цього вони працюють цілодобово.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", - розповів Салєєв.

Він зазначив, що наразі збитки через руйнування ворогом ТЕС складають 350 млн доларів. 

"Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - проінформував гендиректор ДТЕК Енерго.

Читайте також: ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених ТЕС, – Сахарук

За його словами, спеціалісти компанії по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.

Однак з міркувань безпеки Салєєв не став детально розповідати про відновлювальні роботи.

"Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - додав він наостанок.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня російські ракетні атаки знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.

Читайте також: Україні не вистачає ППО, щоб захистити відремонтовані енергооб’єкти

Автор: 

обстріл (28973) пошкодження (171) ТЕС (917) енергетика (2611) ДТЕК (1983)


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Топ коментарі
+13
Не можеш підняти швидко-уйобуй.Якщо прибрати цю монополию таракана,все відразу запрацює
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28.06.2024 21:11
+11
нічого не розумію! якщо Рінатік втратив 90% то чому він підняв вартість електрики на 70%? кому і за що ми платимо? компенсацію Рінатіку?
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28.06.2024 21:07
+8
" За його словами, спеціалісти компанії по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.

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28.06.2024 21:14
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Так вже анонсували на ВР, восені 7 грн хочуть зробити..
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28.06.2024 21:13 Відповісти
Хуже не будет!
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28.06.2024 21:06 Відповісти
нічого не розумію! якщо Рінатік втратив 90% то чому він підняв вартість електрики на 70%? кому і за що ми платимо? компенсацію Рінатіку?
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28.06.2024 21:07 Відповісти
Дивно чи не так, у всіх гріхах винен рижий, ціни піднімає, хоча сам практично нічого вже не продає, бо потужностей немає, от гнида навіть собі в збиток робить але щоб бідні хахли страждали...
народ тупий як пробка, у якого як не ахмет так папіредники винні, класика.
п.с. думаєте гігват години які ми купуємо з європи нам по пійсять копійок відгружають
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28.06.2024 22:01 Відповісти
я думаю про те,що бачу кожен вечір у вікно-в деяких будинках та елітних житлових комплексах світло не вимикається НІКОЛИ,а у мого будинку вимикається РЕГУЛЯРНО,годин на 8 мінімум. а ви тут мені пишете якісь свої долбойо*****кі теорії про тупих хахлів і вартість гігавата електроенергії десь у Європі..дружище,ви електрикою не пробували лікуватися? у вас роздвоєнння психіки....
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29.06.2024 00:27 Відповісти
Маєте рацію. Україна не тільки імпортує електроенергію а й займається її експортом. 85% електроенергії в Молдові українського походження згідно міждержавної угоди Зе і Санду. На постачання електрики сусідам втрата генерації не впливає. Швидше відключать простого українця ніж зменшать поставки в Молдову. Так що нехай в ДТЕК не брешуть про спад генерації. Просто надприбутки впали з 1000% до 5%. Тому й підняли тарифи.
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29.06.2024 03:53 Відповісти
Угода Зе і Санду, але постачає ее не укренерго а ДЕТЕк
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29.06.2024 13:29 Відповісти
Ну такоє, у вас у будинку просто немає судді чи прокурора, і Ви не запитані незаконно від критичної інфраструктури, якщо Ви думаєте що така ситуація тільки в обленерго рижого то дуже помиляєтесь. І так до чого тут ГЕНЕРАЦІЯ та РОЗПОДІЛ. Зараз частка на ринку ГЕНЕРАЦІЇ у рижого мізерна, отже профіту від підвищення вартості ее у нього практично немає, на відміну від державних УКРЕНЕРГО та УКРГІДРОЕНЕРГО.
п.с. в осени піднімуть ціну до 7 грн, адже хтось грозиться 2 блоки АЕС добудувати, а це під 5 лярдів зелені, гроші ніде крім кишень наріду не візьмуться.
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29.06.2024 13:39 Відповісти
неправда. Вимикають в елітках
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29.06.2024 15:53 Відповісти
правда! я вірю своїм очам,а не базіканню анонімного диванного правдолюбця.
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29.06.2024 19:05 Відповісти
Зебіли не виліковні! Один пише, що це Ахметов підняв ціни, а інші цій дурниці лайкають.
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28.06.2024 23:05 Відповісти
Ти нічого не розіміешь, тому що дурень. Ціни для населення піднімає уряд, рінатік продає як частний власник по ринковій ціні і вона не має відношення до тих цін.
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28.06.2024 23:32 Відповісти
Ринокова ціна,це яка? Бо в Європі в кожній країні різні тарифи.
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29.06.2024 00:11 Відповісти
можливо я й не розумію чому у моєму місті в одних будинках і елітних житлових комплексах світло не вимикається ніколи,а в моєму будинку щоденно на 8 годин мінімум....але я вже зараз чудово розумію і бачу ,що ти,чувачинка,долбо****б....
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29.06.2024 00:21 Відповісти
а шо таке?
прийдеться підвинутися!
зайдуть міжнародні компанії. які збудують нове, не за роки, а за місяці.
зроблять конкурентні ціни і сервіс.
кінець монополії!
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28.06.2024 21:11 Відповісти
Не можеш підняти швидко-уйобуй.Якщо прибрати цю монополию таракана,все відразу запрацює
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28.06.2024 21:11 Відповісти
Ну так так енергоблоки якось самі відновляться по віленію зебіла, ать два...
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28.06.2024 21:55 Відповісти
Куплю ДТЭК у Ахметки. Даю 10000 грн. Кто больше?
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28.06.2024 21:12 Відповісти
можу дати 200 000.
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28.06.2024 21:15 Відповісти
Я б і 1 грн не дав. Там лише одні борги енергопостачальним підприємствам, які він кожен рік кладе на держбюджет. Всі активи знищені його господарем
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29.06.2024 01:43 Відповісти
Я бы купил не для того, чтобы долги отдавать, а чтобы Банковую с Конче-Заспой и Буковелем по 18 часов в сутки отключать.
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29.06.2024 06:49 Відповісти
Отже треба знову підняти вартість електроенергії на 90%
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28.06.2024 21:12 Відповісти
" За його словами, спеціалісти компанії по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.

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28.06.2024 21:14 Відповісти
Вони 110 В і частотою 60 Гц
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28.06.2024 21:40 Відповісти
Ну так ну так - генератор на 10 Мегават видає напругу 110 В , а чому не 12 В а 110 В ?
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29.06.2024 06:28 Відповісти
Там такі стандарти
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29.06.2024 06:34 Відповісти
Ось мегаватний генератор - https://storgom.ua/ua/product/dizelnaia-elektrostantsiia-genmac-extreme-g10-0-psa.html#properties-tab ( і чогось вихідна напруга там не 230 В а більше ).
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29.06.2024 06:43 Відповісти
Це Японські
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29.06.2024 07:07 Відповісти
До речі а яка напруга в США на електростанціях - також 110 В ( ну вихідна напруга в генераторах )?
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29.06.2024 07:12 Відповісти
Швидше за все, їм не потрібно передавати на відстань.
Вони для локальних споживачів.
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29.06.2024 07:17 Відповісти
До речі а наведіть мені будь ласка підтвердження ваших слів про те шо ці генератори розраховані на 110 В і 60 Герц - інакше ваш комент ні про що .
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29.06.2024 07:32 Відповісти
Російські загарбники понад 180 разів атакували теплові електростанції
А скільки раз ми вражали ворожі ТЕЦ???
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28.06.2024 21:17 Відповісти
чим дронами ? фасад подряпати ?
ми не здатні навіть підстанції навколо Білгорода зруйнувати, а Ви про ТЕЦи пишете.
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28.06.2024 22:04 Відповісти
даешь 8,80!
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28.06.2024 21:18 Відповісти
Кінець монополії ахметки?
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28.06.2024 21:22 Відповісти
Ні, просто у найбіднішій країні Європи будуть ціни на світло як у найбагатших. А то бідолашний рінатка же обідніє ненароком.
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28.06.2024 21:28 Відповісти
Навряд, попередники вже намагалися це зробити. Кому кінець прийшов? Вочевидь не Ахметову.
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28.06.2024 21:48 Відповісти
Вже про гроші які дає ЄС на відновлення і обладнання вже всі забули.... давайте ще... а ми за той час тарифи піднемемо на те саме, на що вже дали гроші
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28.06.2024 21:28 Відповісти
Я ще рік тому рахував тут,то тільки з відкритих джерел по новинах нарахував більше 1млрд допомоги від країн світу, а ще ж сотні трансформаторів,генераторів, кабелів та іншої хні. Де це все бл? Як ви вже заіпали шашлично-рінатовські мародери ****.
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28.06.2024 21:34 Відповісти
Нехай подає в суд на своїх господарів в раші і влни компенсують йому його Тец....

а якщо вже піднімати тарифи та витрачати кредити від ЄС то те що залишиться в грмадській власності, нові збудовані децентралізовані станції
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28.06.2024 21:42 Відповісти
Базарники викликати хочуть жалість,мовляв дайте нам грошей ....Нема майбутнього в такої енергосистеми,котра лиш має захищатися,але ж не буває захисту на 100%, і чим більше спроб,тим більша ймовірність руйнування.
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28.06.2024 21:30 Відповісти
Тре купувати та ставити твердопаливний котел.
Якщо не буде єлектрики(3/5 масованних ударів) - то яким чином будуть працювати газонасосні станції ?
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28.06.2024 21:41 Відповісти
Колись, у 2014, Ахмєтка привів руццкій мір на Донбас...
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28.06.2024 21:49 Відповісти
ша - ти ВЖЕ забув як Дамбас всю Україну годував? НЄБЛАХАДАРНИЙ((
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28.06.2024 22:23 Відповісти
Тобто ДТЕК суцільний банкрот, який спекулює енергією атомних стацій? А чи потрібен країні монополіст-банкрот?
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28.06.2024 21:49 Відповісти
Що вони зібрались відновлювати? Вони хоч щось збудували? Будтку під трансформатор? Уся їх генерація, крім вітряків та сонячної, побудована ще в радянські часи і потім незаконно приватизована.
Доречі, навіть довбані кацапи, за 10 років в Криму звели дві ТЕС...
А у нас як була Папуасія так і залишилась.
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28.06.2024 22:06 Відповісти
Якийс дивний комент. Ви взагалі не вмієте мислити? До чого тут "побудована ще в радянські часи"? Не треба відновлювати після ракет якщо "побудована ще в радянські часи"?
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28.06.2024 23:41 Відповісти
Ні. Дешевше буде знести та будувати нове. Але то коли за свої, а не за гроші лохторату.
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28.06.2024 23:47 Відповісти
Ні не дешевше. Точніше самі блоки можливо і будуть нові, але є інфраструктура. Вугілля, місце під нього, дороги, дроти і інше. Ну і питання - а до чого тут гроші? Якщо приватна тес то і гроші приватні, є данні що рудий на це грощі получив? Ну зіба що якийсь пільговий кредит.
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29.06.2024 00:08 Відповісти
У всьому світі тес позакривали. Для чого їх відновлювати? Здати на брухт як віджилу совкову спадщину. Збудувати високоефективне, безпечне для довкілля й доступне за ціною нове, як це зробив весь цивілізований світ
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29.06.2024 01:49 Відповісти
нах тоді потрібен той дтек ? при таких розкладах це просто прокладка для відмиву бабла..
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28.06.2024 22:07 Відповісти
Та згоріть вже на..й на 100% і зибіться з екранів. Без вас разом з заходом вирішимо і децентралізуємо. Паскуди!
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28.06.2024 22:22 Відповісти
ГнидоХаметов не ******* копійки - Гіффно його рівня навчилося ******* мільярдами. НА ЗАКОННИХ підставах. А що це за підстави?? Проплачені на найвищому рівні УСІ три гілки влади. Раз в 5 років дав гречки і 5 років греби мільярди.Чи я щось нове кажу??
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28.06.2024 22:22 Відповісти
Тільки у його випадку ще вище. Олігархом й найбільшим власником України він став по волі з кремля, яку не сміли і досі не сміють нарушити ті 3 гілки влади.
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29.06.2024 01:51 Відповісти
"На одному з YouTube відео видно, як у той час, коли проросійські протестувальники захопили будівлю Донецької обладміністрації, увечері 8 квітня 2014 року Ахметов підійшов до них і зобов'язався запобігти штурму будівлі правоохоронцями.
"Якщо буде штурм, я піду туди разом з вами", - сказав він, намагаючись завоювати прихильність сотень протестувальників, які закликали приєднати Донбас до Росії..."

Піндуй, Ахмєтка, будуй собі нову імперію на Бімбасі.
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28.06.2024 22:22 Відповісти
Кріт Їрмака

@rebornbearded

·

https://x.com/rebornbearded/status/1806693351455949305 5 ч

Це оху*нно! Нам передають все більше газ.установок. Це наше майбутнє. Газові установки замість ТЕЦ/ТЕС. Їх буде багато, + зросте приватне використання газу, а значить і тарифи скоро. І РАПТОМ!!! Фірташ, Новинський повертають контроль над газом. Шановні українці, вас ї*атимуть
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28.06.2024 22:37 Відповісти
100 мільйонів доларів - жалюгідні копійки для мільярдера Ахметова.
У Медведчука яхта коштувала удвічі більше.
Просто йдіть з ринку послуг, і люди платитимуть за електрику "Енергоатому".
А ДТЕК хай чекає кінця війни і репарацій.
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28.06.2024 22:50 Відповісти
Яхта ахмета Люмінанс більша від яхти путлєра Шехерезади, яка коштує 700млн.євро.
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/ECONOMICS/nyt-akhmetov-planiruet-prodat-svoju-**************-superjakhtu-kotoraja-bolshe-shekherezady-putina-.html
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29.06.2024 01:57 Відповісти
Тобто, Дтек, як і Центренерго - фсьо? Де факто - банкрот? Ну пом'янемо, і запросимо професіоналів з Заходу для відбудови енергосистеми. А ви давайте, шуруйте з ринку, бо єдине на що ви здатні - геноцидити народ ненормальними графіками. Лікар сказав в морг, значить - в морг.
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28.06.2024 23:17 Відповісти
Або так, або знову тарифи подвоять.
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29.06.2024 02:38 Відповісти
це означає що шахтьор буде в другій лізі
ну, нарешті
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28.06.2024 23:36 Відповісти
Цей рудий тхір ще має нахабство скиглити, що у нього шота пашло нє так? А не ох@їв він часом?
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29.06.2024 02:37 Відповісти
По-перше: якби справді було знищено 90% генерації то подача енергії населенню була б всього - 2 години 40 хв. на добу. По- друге: у вас 12 атомних енергоблоків яких вистачить на декілька країн. По третє: ви наскільки обдерли населення тарифами що вистачить на установку ППО біля кожного енергооб*єкта за ваш рахунок, і по-четверте- не звиздіть.
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29.06.2024 04:30 Відповісти
При населенні 30 лямів 12 Гігавата дозволяє кожного громадянина забезпечити потужністью менше десь 300 ват - ніби то є багато але , але то не так вже багато з багатьох причин .
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29.06.2024 06:36 Відповісти
Це типу приватна компанія ниє, шоп іі фінансові проблеми вирішили за рахунок клієнтів через підвищення тарифів державою?
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29.06.2024 09:45 Відповісти
Справились, молодцы.
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29.06.2024 09:51 Відповісти
 
 