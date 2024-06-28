У ДТЕК заявили про втрату 90% потужностей. Відновлювальні роботи займуть роки

Російські загарбники понад 180 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Це призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей. Відновлювальні роботи займуть не місяці, а роки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після кожної атаки енергетики намагаються по максимуму повернути в систему пошкоджене обладнання. Для цього вони працюють цілодобово.

"Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів", - розповів Салєєв.

Він зазначив, що наразі збитки через руйнування ворогом ТЕС складають 350 млн доларів.

"Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів - близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року", - проінформував гендиректор ДТЕК Енерго.

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За його словами, спеціалісти компанії по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити.

Однак з міркувань безпеки Салєєв не став детально розповідати про відновлювальні роботи.

"Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію "відновленню не підлягає". Всі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно", - додав він наостанок.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня російські ракетні атаки знищили 80% генеруючих потужностей групи компаній ДТЕК.

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