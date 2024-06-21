РУС
Энергетик получил ранения во время ремонтных работ на Донетчине, - ДТЭК

На Донеччині поранено енергетика

В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел оккупантов, один энергетик получил ранение.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сотрудники ДТЭК попали под обстрел во время ремонта оборудования. Бригада восстанавливала воздушную линию, поврежденную врагом накануне. Один из энергетиков получил осколочное ранение, несмотря на все средства защиты - часть осколков застряла в бронежилете. Мужчина получил все необходимое лечение.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: оккупанты 22 раза обстреляли населенные пункты, убили 5 гражданских. ФОТО

Напомним, утром 21 июня российские захватчики обстреляли Селидово Донецкой области, в результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения.

обстрел Донецкая область ДТЭК
Я не темі..пораненому співчуття та скорішого одужання...відключення електрики вбиває енергетичну галузь бо як підключають електрику то всі спішать в зазначений термін включення виконати заплановані роботи і іде перезавантаження ліній--ЦЕ ВБИВСТВО ЕНЕРГЕТИКИ...
21.06.2024 14:00 Ответить
 
 