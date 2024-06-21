Энергетик получил ранения во время ремонтных работ на Донетчине, - ДТЭК
В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел оккупантов, один энергетик получил ранение.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сотрудники ДТЭК попали под обстрел во время ремонта оборудования. Бригада восстанавливала воздушную линию, поврежденную врагом накануне. Один из энергетиков получил осколочное ранение, несмотря на все средства защиты - часть осколков застряла в бронежилете. Мужчина получил все необходимое лечение.
Напомним, утром 21 июня российские захватчики обстреляли Селидово Донецкой области, в результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влад Крук #534638
показать весь комментарий21.06.2024 14:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль