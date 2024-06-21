Энергетик получил ранения во время ремонтных работ на Донетчине, - ДТЭК

В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел оккупантов, один энергетик получил ранение.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сотрудники ДТЭК попали под обстрел во время ремонта оборудования. Бригада восстанавливала воздушную линию, поврежденную врагом накануне. Один из энергетиков получил осколочное ранение, несмотря на все средства защиты - часть осколков застряла в бронежилете. Мужчина получил все необходимое лечение.

Напомним, утром 21 июня российские захватчики обстреляли Селидово Донецкой области, в результате обстрела 2 человека погибли, 3 получили ранения.