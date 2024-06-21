Сутки на Донетчине: оккупанты 22 раза обстреляли населенные пункты, убили 5 гражданских. ФОТО
Российские захватчики в течение 20 июня обстреляли по меньшей мере 17 населенных пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Максимильяновке Марьинской громады ранен человек. В Кураховской громаде повреждены частные дома в Остром, обстреляны окрестности Курахово.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны Закитное, Заречное, Терны, Ямполовка и Ямполь. В Николаевке 1 человек погиб и 3 ранены. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома; также в громаде 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Николаевке, 1 дом поврежден в Иванополье. В Роскошном Ильиновской громады 3 человека погибли и 4 ранены, повреждены 7 объектов.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 нежилых помещения и промышленное здание. В Торецкой громаде ранен человек в Северном. Под огнем - Северск и Серебрянка.
