Доба на Донеччині: окупанти 22 рази обстріляли населені пункти, вбили 5 цивільних. ФОТО
Російські загарбники протягом 20 червня обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем - Сіверськ і Серебрянка.
