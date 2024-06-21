Доба на Донеччині: окупанти 22 рази обстріляли населені пункти, вбили 5 цивільних. ФОТО

Російські загарбники протягом 20 червня обстріляли щонайменше 17 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Максимільянівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено приватні будинки у Гострому, обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Закітне, Зарічне, Терни, Ямполівка і Ямпіль. У Миколаївці 1 людина загинула і 3 поранені. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 4 будинки; також у громаді 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено в Миколаївці, 1 будинок пошкоджено в Іванопіллі. У Розкішному Іллінівської громади 3 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 7 об'єктів.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 нежитлові приміщення і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину у Північному. Під вогнем - Сіверськ і Серебрянка.

