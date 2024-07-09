Зеленский о последствиях вчерашней массированной атаки: 38 погибших, 190 раненых, аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. ФОТОрепортаж
Идет спасательная операция после вчерашней российской ракетной атаки.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по состоянию на данный момент известно о 38 погибших, среди них - четверо детей. 190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.
По информации главы государства, из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.
"В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. Привлечены почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и громад от российского террора. Будут решения. У мира есть для этого необходимая сила. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги на защиту жизни от российского террора", - добавляет Зеленский.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности - самая большая детская больница Украины "Охматдет".
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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краще запитайте у зелених п*дарів народу, як так сталось?, де наше ппо, яке вони порізали своїми дорогами?
головне, це наступний саміт миру, з участю кацапів.
головне, новий план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
а, про охматдит, постараються швидко забути, бо заважає либезити перед сінь пінєм.
Цікаво потужні чи найпотужніші.
Президент майбутнього
Готуємось до шашликів
Буде мільйон дронів
Міліард дерев
.......
Насправді,це-не він вирок для України,вирок нашої держави-73% ,які під час війни обрали оце!
Нажаль
Обрали,повторюючи за рашистами "аби не Порошенко!".
За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.
Зацініть масштаб нікчемності зеленського.
Знов соУпадєніє? Третій рік поспіль?!
Це "керівництво" треба виловити всім народом, вивезти у посадку і .... зробити зауваження. Поки не ПІЗДно: зеленське кодло веде Україну до погибелі і ще й на цьому піариться.