Зеленский о последствиях вчерашней массированной атаки: 38 погибших, 190 раненых, аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. ФОТОрепортаж

Идет спасательная операция после вчерашней российской ракетной атаки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о 38 погибших, среди них - четверо детей. 190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

По информации главы государства, из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

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"В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. Привлечены почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и громад от российского террора. Будут решения. У мира есть для этого необходимая сила. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги на защиту жизни от российского террора", - добавляет Зеленский.





















Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности - самая большая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.