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Новости Фото Война
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Зеленский о последствиях вчерашней массированной атаки: 38 погибших, 190 раненых, аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. ФОТОрепортаж

Идет спасательная операция после вчерашней российской ракетной атаки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на данный момент известно о 38 погибших, среди них - четверо детей. 190 человек получили ранения. Всем оказывается помощь. В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

По информации главы государства, из "Охматдета" все пациенты переведены в другие медицинские учреждения.

Читайте: Ракетный удар по Киеву: 27 погибших, зафиксировано повреждение в 7 районах города (обновлено и исправлено)

"В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не останавливались всю ночь. Привлечены почти 400 спасателей. Спасибо всем, кто спасает и заботится о наших людях, всем, кто привлечен, всем, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и громад от российского террора. Будут решения. У мира есть для этого необходимая сила. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги на защиту жизни от российского террора", - добавляет Зеленский.

Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року
Наслідки ракетної атаки 8 липня 2024 року

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности - самая большая детская больница Украины "Охматдет".

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Автор: 

Днепр (4444) Зеленский Владимир (20889) Кривой Рог (1406) ракеты (3618) жертвы (2097) Воздушные атаки на Киев (759)


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Топ комментарии
+19
Своєї вини, він небачить за рішення з 2019 року разом з слугами калаМойши у ВРУ ??
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09.07.2024 10:19 Ответить
+9
Наслідок вибору "мудрого наріда" патякає.
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09.07.2024 10:28 Ответить
+9
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності зеленського.
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09.07.2024 10:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якби світ мав силу то давним давно щось би зробив а так імпотенти силу не мають.
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09.07.2024 10:18 Ответить
чому ви киваєте на світ?, на нас їм нас**ти, невже не видно?
краще запитайте у зелених п*дарів народу, як так сталось?, де наше ппо, яке вони порізали своїми дорогами?
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09.07.2024 13:05 Ответить
Своєї вини, він небачить за рішення з 2019 року разом з слугами калаМойши у ВРУ ??
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09.07.2024 10:19 Ответить
нєнє!
головне, це наступний саміт миру, з участю кацапів.
головне, новий план миру, на основі підписаної стамбульської капітуляції.
а, про охматдит, постараються швидко забути, бо заважає либезити перед сінь пінєм.
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09.07.2024 10:20 Ответить
"Будуть рішення!"
Цікаво потужні чи найпотужніші.

Президент майбутнього
Готуємось до шашликів
Буде мільйон дронів
Міліард дерев
.......
Насправді,це-не він вирок для України,вирок нашої держави-73% ,які під час війни обрали оце!
Нажаль
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09.07.2024 10:21 Ответить
Нагадаю!
Обрали,повторюючи за рашистами "аби не Порошенко!".
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09.07.2024 10:51 Ответить
Спасиба, зеленский...
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09.07.2024 10:25 Ответить
Наслідок вибору "мудрого наріда" патякає.
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09.07.2024 10:28 Ответить
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, ніс відповідальність особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, несе відповідальність хто завгодно, тільки не він.

Зацініть масштаб нікчемності зеленського.
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09.07.2024 10:42 Ответить
Мерзотник.
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09.07.2024 11:16 Ответить
Найбільш руйнівні наслідки ракетних атак по Київу сталися за відсутносі зє у Києві.
Знов соУпадєніє? Третій рік поспіль?!
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09.07.2024 10:48 Ответить
Петріоти ваші бл...... де?
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09.07.2024 10:57 Ответить
ЦЕ зеленське тільки екскурсує і гастролює по світу та "художньо-квартально" розповідає, як Україну добивають, як Армія відступає і як нам ніхто і нічого не дає. Не каже, падло, що все це через непрофесіоналізм, злодійство і зраду його і його кодляка.
Це "керівництво" треба виловити всім народом, вивезти у посадку і .... зробити зауваження. Поки не ПІЗДно: зеленське кодло веде Україну до погибелі і ще й на цьому піариться.
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09.07.2024 11:13 Ответить
 
 