Новини
Україна здатна пройти зиму без відключень світла, - Галущенко про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин

Галущенко про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин

Україна може пройти зиму без відключень електроенергії, якщо РФ не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.

Відповідну заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко під час форуму  "Енергія бізнесу 2024", передає Forbes.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Урядовець нагадав, що моніторингова місія ООН з прав людини в оприлюдненому у вересні звіті спрогнозувала, що взимку відключення електроенергії в Україні триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів",- сказав Галущенко.

За словами очільника Міненерго, вимкнення світла взимку можуть бути через аварійні ремонтні роботи, але не матимуть системного характеру.

Читайте також: Пасивний захист неефективний: Галущенко поклав відповідальність за збереження енергооб’єктів на ППО

Окрім цього, Галущенко наголосив, що найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів – це засоби протиповітряної оборони.

"Атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергообʼєкти від російських ракет", - сказав глава Міненерго.

Також міністр додав, що до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але під'єднати все у 2024 році не встигне.

Читайте також: У Міненерго закликали українців обмежити використання мікрохвильовок, бойлерів і електроопалення

Автор: 

електроенергія (6334) Галущенко Герман (548) відключення світла (1108)
