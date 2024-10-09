Пасивний захист неефективний: Галущенко поклав відповідальність за збереження енергооб’єктів на ППО

Основним рішення для захисту об'єктів енергетики від російських ударів має стати посиленням протиповітряної оборони, оскільки будівництво пасивного захисту на енергооб’єктах все одно не може захистити їх від балістичних ракет.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час заходу "Енергія бізнесу", повідомляє пресслужба Міненерго.

Він наголосив, що остання масована атака РФ на об'єкти енергетики 26 серпня продемонструвала "готовність росіян застосовувати всі види озброєння, у тому числі їхню найдорожчу модифіковану зброю".

"Основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона. Система пасивного захисту неефективна при використанні ворогом балістичного озброєння, а останній удар свідчить, що вони готові використовувати найсучасніше балістичне озброєння, касетні боєприпаси проти нашої енергетики. Тобто єдине рішення, яке дає 100% гарантію, якщо можна взагалі говорити про 100% гарантію, – але це система ППО і професіоналізм наших військових", – сказав Галущенко.

За його словами, Україна на всіх рівнях працює із західними партнерами і союзниками над посиленням систем ППО.

"Працюємо цілодобово, щоб покращити, підсилити цей захист. Дуже важливо, безумовно, щоб ті обіцянки або публічні заяви, які лунали щодо допомоги нам у контексті протиповітряних систем оборони, швидко реалізовувалися", – додав міністр енергетики.

Як повідомлялося, водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час 11 засідання Керівного комітету Української платформи донорів назвав серед термінових завдань напередодні зими будівництво 2 та 3 рівня захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" лише минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Крім того, дві теплові електростанції державного ПАТ "Центренерго" лише 2-3 жовтня уклали угоди на реконструкцію розподільних пристроїв із проєктуванням та впровадженням другого рівня системи інженерного захисту загальною вартістю 520 млн грн.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.