"Центренерго" замовило проєктування і будівництво захисту трансформаторів від "шахедів" за 520 мільйонів

Дві теплові електростанції державного ПАТ "Центренерго" 2-3 жовтня уклали угоди з Консорціумом "Будівельно-енергетична компанія" на реконструкцію ввідно-розподільних пристроїв загальною вартістю 520 млн грн.

Компанія обрала підрядника без проведення відкритих торгів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Зміївська ТЕС на Харківщині замовила реконструкцію ВРП-330 із впровадженням другого рівня системи інженерного захисту автотрансформаторів АТ-А, АТ-Б вартістю 263 млн грн, а Трипільська ТЕС на Київщині – реконструкцію ВРП-330/110 із впровадженням другого рівня інженерного захисту автотрансформаторів 330/110/10 кВ вартістю 257 млн грн.

Ці підряди включають як будівництво, так і проєктування систем захисту. Роботи мають бути завершені до кінця поточного року.

Інші подробиці закупівлі невідомі, оскільки урядова постанова №1178 дозволяє проводити їх без відкритих торгів, якщо йдеться про захист об’єктів електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об’єктів критичної інфраструктури.

Київський Консорціум "Будівельно-енергетична компанія" зі статутним капіталом 4 млн грн був створений 18 вересня 2024 року. Його учасниками є ТОВ "Газ Гранд Проект" (28%), ТОВ "Меттранссервіс" (24%), ПрАТ "Трест Житлобуд-1" (24%) і ТОВ "Проектний інститут "Запорізький промбудпроект" (24%). Директором Консорціуму працює Юрій Никифоров.

Читайте також: Шмигаль анонсував виділення 4 мільярдів гривень на будівництво захисту для електропідстанцій

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" лише минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.