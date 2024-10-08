Шмигаль анонсував виділення 4 мільярдів гривень на будівництво захисту для електропідстанцій

Кабінет Міністрів вирішив спрямувати кошти позики від Європейського інвестиційного банку на суму 86 млн євро (3,89 мільярда гривень за поточним курсом), призначені на модернізацію електропідстанцій, на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак", – написав Шмигаль.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" лише минулого тижня замовив проєктування і зведення захисту енергетичних об'єктів на своїх АЕС.

Зокрема, 4 жовтня уклали угоду на проєктування та будівництво захисних споруд на Хмельницькій АЕС вартістю 1,71 мільярда гривень.

2 жовтня Південноукраїнська АЕС "Енергоатома" уклала угоду вартістю 595 мільйонів гривень на будівництво інженерного захисту критичних елементів станції. Контракт з ПрАТ "Юженергобуд" також уклали без проведення відкритих торгів, роботи потрібно виконати до 25 грудня 2025 року.

25 вересня "Енергоатом" уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській АЕС.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.