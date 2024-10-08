Міненерго повідомило про знеструмлення у семи областях внаслідок обстрілів

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у семи областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, світло зникало у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас унаслідок негоди є знеструмлення у 26 населених пунктах у Сумській області, п’яти населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті у Черкаській області.

Також на Дніпропетровщині з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення наразі відновлено.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 8 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.