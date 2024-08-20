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Коррупция в Минэнерго: Рада вызвала в среду на доклад министра Галущенко

У Раду 21 серпня викликають міністра енергетики Галущенка

Депутаты Верховной Рады вызвали на 21 августа главу Минэнерго Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

Об этом сообщили нардеп "Голоса" Ярослав Железняк и нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе", - отметил Железняк.

Поводом для вызова Галущенко стали подозрения НАБУ чиновникам из его структуры, которые объявили за последний месяц.

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Напомним, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики Александра Хейла и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

В тот же день Минэнерго безотлагательно уволило заместителя министра энергетики Александра Хейла.

Автор: 

коррупция (8558) Галущенко Герман (257) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+18
Галущенко скаже, що це все російське ІПСО, насере на трибуну, покаже *** і задоволений піде.
А може і взагалі не прийде.

Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
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20.08.2024 14:30
+9
Йой, яка нєсподзянка🤔🧐😁 А хто-хто цього типу міністра рекомендував на посаду, а хто-хто одноголосно затверджував місцесидіння дупи цього рівного серед рівних з когорти клоунів зешоблойобли, ась😝😝😝😝😜🤪 Мудрий нарітъ ждьйот атвєта, как сааалавєй лєта 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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20.08.2024 14:29
+7
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20.08.2024 14:36
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Яйця в двері затискали,уже давно треба було.
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20.08.2024 14:26 Ответить
Йой, яка нєсподзянка🤔🧐😁 А хто-хто цього типу міністра рекомендував на посаду, а хто-хто одноголосно затверджував місцесидіння дупи цього рівного серед рівних з когорти клоунів зешоблойобли, ась😝😝😝😝😜🤪 Мудрий нарітъ ждьйот атвєта, как сааалавєй лєта 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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20.08.2024 14:29 Ответить
понти
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20.08.2024 14:29 Ответить
Галущенко скаже, що це все російське ІПСО, насере на трибуну, покаже *** і задоволений піде.
А може і взагалі не прийде.

Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
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20.08.2024 14:30 Ответить
Правильно, мудре рішення! Хай поділиться досвідом перед депутатами як треба красти гроші. А то вони може якихсь схем ще не знають...
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20.08.2024 14:32 Ответить
Андрій Борисович наклав вето на виклик Галущенка в РАДУ,ну як вето,ну не зовсім вето...просто Руслан Хрюханчук розтібнув ширінку Єрмаку,а Андрій Борисович обісцяв його теплою струйкою разом з тим викликом😂
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20.08.2024 14:36 Ответить
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20.08.2024 14:36 Ответить
У гавнющенка всі зами зашквпрювались і не тільки в енергетиці.
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20.08.2024 15:05 Ответить
Логичный ответ, на ваш вопрос.
На Президента Украины.
Если бы он был про российским, и працював на *****, то конечно, бы одвідував Кремль
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20.08.2024 20:54 Ответить
хто небудь, назве, хоч одне чиновницьке болото, де нема корупції?
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20.08.2024 14:36 Ответить
бджоли проти меду, рок проти наркотиків, рада проти корупції
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20.08.2024 14:45 Ответить
ну визвали..
а він не прийде..і що ви зробите??
якби то єрмак визвав!!!..тоді прибіг би піджав хвоста
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20.08.2024 14:48 Ответить
- Рафик джан, ти слишаль в Раду из за корупции визвали министра Галущенка да?
- Что делаться Тофик джан, главнава невиновника визвали да! Невінаватець он да!
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20.08.2024 14:55 Ответить
під час війни мородерів треба розстрілювати
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20.08.2024 14:56 Ответить
Лиш за ті 100 енергетичних установок що надав захід і які гниють на складах його можна було відправляти у відставку....

У нас є багато можливостей наростити виробництво відновлювальної енергетики але потрібна допомога від держави в засобах зберігання.... спрощення документації, введення диференційних тарифів наприклад з 5 до 8 можна підняти ціну а пізніже наоборот знизити що б зсунуло навантаження....

так само з коменрцією можна з великими споживачаи зробити графік коли нижчі тарифи наприклад для однієї черги а для іншої вищі що більш рівномірніше розприділить навантаження

по СЕС купа дахів комерційних структур, навіси на парковках і т.д. але потрібні базові проекти і норми оновити та спростити їх для СЕС зробити зрозумілими... ніх... цього не робиться тільки гроші витрачаєються в пустоту
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20.08.2024 15:06 Ответить
Вже зама генпрокурора визивали...
Кількасот "голодранців" проти людини єрмака? Скоріш за все, навіть не прийде.
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20.08.2024 15:07 Ответить
пускай энергоосла-кудрицкого с укрэнерго труханут!там еще и нето понаходят.ониже элдекларации всеравно не подают с 2019 г.......................................................................зато энергоосел дома балдеет с 5-тью кондиционерами!зарпплата у него небольшая-420000 в месяц!*********** ****...............................................................................
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20.08.2024 15:27 Ответить
котін наступний
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20.08.2024 15:34 Ответить
Похеру їм Рада. Рада так же керується ОПою, як і Уряд. І Енергетика віддана риго-ОПою людям Деркача свідомо, і ціленаплавлено ще з приходом до влади. І міняти не збираються.
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20.08.2024 15:35 Ответить
ой як то мені нагадує радянські часи!
Викликали на партсобраніє, засудили, сказали, що так робити не можна і по хатам.
****, в країні кримінальний кодекс є.
Вкрав під час війни - конфіскація майна+буцигарні. І ВСЕ !
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20.08.2024 15:48 Ответить
В офісі генпрокурора оголошено підозру декільком прокурорам,але костіна у ВР чомусь не викликали.Значить це нормально.
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20.08.2024 17:34 Ответить
 
 