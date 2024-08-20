Коррупция в Минэнерго: Рада вызвала в среду на доклад министра Галущенко
Депутаты Верховной Рады вызвали на 21 августа главу Минэнерго Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.
Об этом сообщили нардеп "Голоса" Ярослав Железняк и нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе", - отметил Железняк.
Поводом для вызова Галущенко стали подозрения НАБУ чиновникам из его структуры, которые объявили за последний месяц.
Напомним, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики Александра Хейла и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.
В тот же день Минэнерго безотлагательно уволило заместителя министра энергетики Александра Хейла.
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А може і взагалі не прийде.
Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
На Президента Украины.
Если бы он был про российским, и працював на *****, то конечно, бы одвідував Кремль
а він не прийде..і що ви зробите??
якби то єрмак визвав!!!..тоді прибіг би піджав хвоста
- Что делаться Тофик джан, главнава невиновника визвали да! Невінаватець он да!
У нас є багато можливостей наростити виробництво відновлювальної енергетики але потрібна допомога від держави в засобах зберігання.... спрощення документації, введення диференційних тарифів наприклад з 5 до 8 можна підняти ціну а пізніже наоборот знизити що б зсунуло навантаження....
так само з коменрцією можна з великими споживачаи зробити графік коли нижчі тарифи наприклад для однієї черги а для іншої вищі що більш рівномірніше розприділить навантаження
по СЕС купа дахів комерційних структур, навіси на парковках і т.д. але потрібні базові проекти і норми оновити та спростити їх для СЕС зробити зрозумілими... ніх... цього не робиться тільки гроші витрачаєються в пустоту
Кількасот "голодранців" проти людини єрмака? Скоріш за все, навіть не прийде.
Викликали на партсобраніє, засудили, сказали, що так робити не можна і по хатам.
****, в країні кримінальний кодекс є.
Вкрав під час війни - конфіскація майна+буцигарні. І ВСЕ !