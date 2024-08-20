Коррупция в Минэнерго: Рада вызвала в среду на доклад министра Галущенко

Депутаты Верховной Рады вызвали на 21 августа главу Минэнерго Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

Об этом сообщили нардеп "Голоса" Ярослав Железняк и нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра Министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в (борьбе) с коррупцией в энергетическом секторе", - отметил Железняк.

Поводом для вызова Галущенко стали подозрения НАБУ чиновникам из его структуры, которые объявили за последний месяц.

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Напомним, 12 августа НАБУ и САП совместно с СБУ и Киевской областной прокуратурой разоблачили действующего заместителя министра энергетики Александра Хейла и трех его сообщников на получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

В тот же день Минэнерго безотлагательно уволило заместителя министра энергетики Александра Хейла.