Корупція у Міненерго: Рада викликала у середу на доповідь міністра Галущенка

Депутати Верховної Ради викликали на 21 серпня главу Міненерго Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства в боротьбі з корупцією в енергетичному секторі.

Про це повідомили нардеп "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у (боротьбі) з корупцією в енергетичному секторі", - зазначив Железняк.

Приводом для виклику Галущенка стали підозри НАБУ посадовцям з його структури, які оголосили за останній місяць.

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Нагадаємо, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

У той самий день Міненерго невідкладно звільнило заступника міністра енергетики Олександра Хейла.