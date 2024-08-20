Корупція у Міненерго: Рада викликала у середу на доповідь міністра Галущенка
Депутати Верховної Ради викликали на 21 серпня главу Міненерго Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства в боротьбі з корупцією в енергетичному секторі.
Про це повідомили нардеп "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у (боротьбі) з корупцією в енергетичному секторі", - зазначив Железняк.
Приводом для виклику Галущенка стали підозри НАБУ посадовцям з його структури, які оголосили за останній місяць.
Нагадаємо, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
У той самий день Міненерго невідкладно звільнило заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
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А може і взагалі не прийде.
Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
На Президента Украины.
Если бы он был про российским, и працював на *****, то конечно, бы одвідував Кремль
а він не прийде..і що ви зробите??
якби то єрмак визвав!!!..тоді прибіг би піджав хвоста
- Что делаться Тофик джан, главнава невиновника визвали да! Невінаватець он да!
У нас є багато можливостей наростити виробництво відновлювальної енергетики але потрібна допомога від держави в засобах зберігання.... спрощення документації, введення диференційних тарифів наприклад з 5 до 8 можна підняти ціну а пізніже наоборот знизити що б зсунуло навантаження....
так само з коменрцією можна з великими споживачаи зробити графік коли нижчі тарифи наприклад для однієї черги а для іншої вищі що більш рівномірніше розприділить навантаження
по СЕС купа дахів комерційних структур, навіси на парковках і т.д. але потрібні базові проекти і норми оновити та спростити їх для СЕС зробити зрозумілими... ніх... цього не робиться тільки гроші витрачаєються в пустоту
Кількасот "голодранців" проти людини єрмака? Скоріш за все, навіть не прийде.
Викликали на партсобраніє, засудили, сказали, що так робити не можна і по хатам.
****, в країні кримінальний кодекс є.
Вкрав під час війни - конфіскація майна+буцигарні. І ВСЕ !