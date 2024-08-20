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Корупція у Міненерго: Рада викликала у середу на доповідь міністра Галущенка

У Раду 21 серпня викликають міністра енергетики Галущенка

Депутати Верховної Ради викликали на 21 серпня главу Міненерго Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства в боротьбі з корупцією в енергетичному секторі.

Про це повідомили нардеп "Голосу" Ярослав Железняк та нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Парламент підтримав рішення невідкладно викликати на завтра Міністра енергетики Германа Галущенка з доповіддю про роль міністерства у (боротьбі) з корупцією в енергетичному секторі", - зазначив Железняк.

Приводом для виклику Галущенка стали підозри НАБУ посадовцям з його структури, які оголосили за останній місяць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Міненерго було викрито за сприяння міністра, - пресслужба 

Нагадаємо, 12 серпня НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

У той самий день Міненерго невідкладно звільнило заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

Автор: 

корупція (4681) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+18
Галущенко скаже, що це все російське ІПСО, насере на трибуну, покаже *** і задоволений піде.
А може і взагалі не прийде.

Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
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20.08.2024 14:30
+9
Йой, яка нєсподзянка🤔🧐😁 А хто-хто цього типу міністра рекомендував на посаду, а хто-хто одноголосно затверджував місцесидіння дупи цього рівного серед рівних з когорти клоунів зешоблойобли, ась😝😝😝😝😜🤪 Мудрий нарітъ ждьйот атвєта, как сааалавєй лєта 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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20.08.2024 14:29
+7
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20.08.2024 14:36
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Яйця в двері затискали,уже давно треба було.
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20.08.2024 14:26 Відповісти
Йой, яка нєсподзянка🤔🧐😁 А хто-хто цього типу міністра рекомендував на посаду, а хто-хто одноголосно затверджував місцесидіння дупи цього рівного серед рівних з когорти клоунів зешоблойобли, ась😝😝😝😝😜🤪 Мудрий нарітъ ждьйот атвєта, как сааалавєй лєта 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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20.08.2024 14:29 Відповісти
понти
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20.08.2024 14:29 Відповісти
Галущенко скаже, що це все російське ІПСО, насере на трибуну, покаже *** і задоволений піде.
А може і взагалі не прийде.

Бо він улюблений менеджер потужного менеджера ЗЄ. Йому можна все.
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20.08.2024 14:30 Відповісти
Правильно, мудре рішення! Хай поділиться досвідом перед депутатами як треба красти гроші. А то вони може якихсь схем ще не знають...
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20.08.2024 14:32 Відповісти
Андрій Борисович наклав вето на виклик Галущенка в РАДУ,ну як вето,ну не зовсім вето...просто Руслан Хрюханчук розтібнув ширінку Єрмаку,а Андрій Борисович обісцяв його теплою струйкою разом з тим викликом😂
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20.08.2024 14:36 Відповісти
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20.08.2024 14:36 Відповісти
У гавнющенка всі зами зашквпрювались і не тільки в енергетиці.
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20.08.2024 15:05 Відповісти
Логичный ответ, на ваш вопрос.
На Президента Украины.
Если бы он был про российским, и працював на *****, то конечно, бы одвідував Кремль
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20.08.2024 20:54 Відповісти
хто небудь, назве, хоч одне чиновницьке болото, де нема корупції?
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20.08.2024 14:36 Відповісти
бджоли проти меду, рок проти наркотиків, рада проти корупції
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20.08.2024 14:45 Відповісти
ну визвали..
а він не прийде..і що ви зробите??
якби то єрмак визвав!!!..тоді прибіг би піджав хвоста
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20.08.2024 14:48 Відповісти
- Рафик джан, ти слишаль в Раду из за корупции визвали министра Галущенка да?
- Что делаться Тофик джан, главнава невиновника визвали да! Невінаватець он да!
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20.08.2024 14:55 Відповісти
під час війни мородерів треба розстрілювати
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20.08.2024 14:56 Відповісти
Лиш за ті 100 енергетичних установок що надав захід і які гниють на складах його можна було відправляти у відставку....

У нас є багато можливостей наростити виробництво відновлювальної енергетики але потрібна допомога від держави в засобах зберігання.... спрощення документації, введення диференційних тарифів наприклад з 5 до 8 можна підняти ціну а пізніже наоборот знизити що б зсунуло навантаження....

так само з коменрцією можна з великими споживачаи зробити графік коли нижчі тарифи наприклад для однієї черги а для іншої вищі що більш рівномірніше розприділить навантаження

по СЕС купа дахів комерційних структур, навіси на парковках і т.д. але потрібні базові проекти і норми оновити та спростити їх для СЕС зробити зрозумілими... ніх... цього не робиться тільки гроші витрачаєються в пустоту
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20.08.2024 15:06 Відповісти
Вже зама генпрокурора визивали...
Кількасот "голодранців" проти людини єрмака? Скоріш за все, навіть не прийде.
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20.08.2024 15:07 Відповісти
пускай энергоосла-кудрицкого с укрэнерго труханут!там еще и нето понаходят.ониже элдекларации всеравно не подают с 2019 г.......................................................................зато энергоосел дома балдеет с 5-тью кондиционерами!зарпплата у него небольшая-420000 в месяц!*********** ****...............................................................................
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20.08.2024 15:27 Відповісти
котін наступний
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20.08.2024 15:34 Відповісти
Похеру їм Рада. Рада так же керується ОПою, як і Уряд. І Енергетика віддана риго-ОПою людям Деркача свідомо, і ціленаплавлено ще з приходом до влади. І міняти не збираються.
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20.08.2024 15:35 Відповісти
ой як то мені нагадує радянські часи!
Викликали на партсобраніє, засудили, сказали, що так робити не можна і по хатам.
****, в країні кримінальний кодекс є.
Вкрав під час війни - конфіскація майна+буцигарні. І ВСЕ !
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20.08.2024 15:48 Відповісти
В офісі генпрокурора оголошено підозру декільком прокурорам,але костіна у ВР чомусь не викликали.Значить це нормально.
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20.08.2024 17:34 Відповісти
 
 