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Новини Боротьба з корупцією
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У Києві затримано заступника міністра енергетики Хейла на хабарі у $500 тис, - СБУ та НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ і САП спільно з СБУ та Київською обласною прокуратурою викрили чинного заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ та НАБУ.

Схема оборудки

За цю суму чиновник, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати у користування гірничо-видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини.

"Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському", - зазначили в Службі безпеки. 

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

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Посадовець залучив трьох спільників 

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію устаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря.

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучених спільників. Проте зловмисникам це не допомогло.

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У результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його спільників "на гарячому" після отримання частини хабаря.

Підозри хабарникам

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго
СБУ та НАБУ викрили на хабарі заступника глави Міненерго

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зазначимо, що Кабмін України призначив заступником міністра енергетики Олександра Хейла 6 вересня 2023 року. 

Автор: 

НАБУ (5062) хабар (4695) корупція (4678) СБУ (12786) Міненерго (1402) Хейло Олександр (15)


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Топ коментарі
+40
Мені інше не зрозуміло: невже для уього, щоб евакуювати із зони бойових дій на Західну Україну унікальне і очевидно дороговартісне обладннання, потрібно дпвати хабар у мвнвстерствах? 😲 Як це? Чому досі не евакуйлвано? Невже хтось хоче, щоб обладнання якщо не дісталося кацапам, то було знищене, чи пошкоджене? Це вже саботаж, державна зрада, чи ще ні? 🤔
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12.08.2024 10:49
+36
скільки ж сам міністр бере?
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12.08.2024 10:28
+32
Одне стерво депутатське вимагає хабаря за неперешкоджання будівництву водогіну,друге хеуйло вимагає гроші за те,що входить в його обов'язки як посадовця.Шикарну державу розбудовує Зелупа.Всіх цих покидьків до влади привів саме він.
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12.08.2024 10:35
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Одягнув футболку, як у zеленськаго, не допомогло
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12.08.2024 16:36 Відповісти
.... аферисти і злодії на всіх рівнях влади.
Мафія.
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12.08.2024 21:37 Відповісти
Бідні нещасні шахтарі, які постійно вимагали дотацій від держави, стукотіли своїми касками під вр, влаштовували мітинги та страйки, невідомо звідки отак просто виклали пів мільйона баксів хабаря? А найсмішніше, що те довбане вугілля зараз ні на#єр нікому не потрібне - теплові електростанції знищені, а вони споживали вугілля найбільше. Навіщо їм те обладнання?
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13.08.2024 07:53 Відповісти
Только не вставляйте в середине букву "у" (с)
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13.08.2024 15:57 Відповісти
ЕХ --ХЕЙЛА -***** -ХЕЙЛА --- ЛА-ЛА-ЛА !!!!!
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13.08.2024 17:40 Відповісти
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