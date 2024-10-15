З початком опалювального сезону можна очікувати масовані атаки РФ на енергетику, - РНБО

Російські окупаційні війська готують масовані удари по українській енергетиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - зазначив він на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

За словами Литвиненка, українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Раніше повідомлялось, що США передали Україні матеріали для захисту енергооб’єктів.

Також Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 1 жовтня 2024 року припустив, що за кілька тижнів в енергетиці Україн може виникнути надзвичайна ситуація через обстріли РФ.

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