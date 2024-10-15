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Новини Війна
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З початком опалювального сезону можна очікувати масовані атаки РФ на енергетику, - РНБО

РФ готує масовані обстріли енергетики, заявили в РНБО

Російські окупаційні війська готують масовані удари по українській енергетиці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", - зазначив він на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

За словами Литвиненка, українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення і, попри все, наміри ворога знищити економіку України не досягають мети.

Раніше повідомлялось, що США передали Україні матеріали для захисту енергооб’єктів.

Також Німеччина надасть Україні шість великих електрогенераторів у межах підготовки країни до складної зими.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 1 жовтня 2024 року припустив, що за кілька тижнів в енергетиці Україн може виникнути надзвичайна ситуація через обстріли РФ.

Також читайте: Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, - гендиректор ДТЕК Тімченко

Автор: 

Литвиненко Олександр (38) обстріл (29021) РНБО (2293) енергетика (2611)


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Топ коментарі
+6
Пані та панове, звертаю вашу увагу, шо у РНБО шо ні член то капітан очевидність. Пропоную писати не просто член РНБО, а ЧЛЕННН РНБО, шоб вагомійше було.
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15.10.2024 11:51
+3
Тому потрібне просте рішення - не розпочинати опалювальний сезон!
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15.10.2024 13:10
+2
Чекаю коментарі, що електрику будуть продавати. Бо продавати треба саме тоді, коли максимально пошкоджені підстанції та обладнання. Вам же буд-який інженер це підтвердить
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15.10.2024 11:41
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Чекаю коментарі, що електрику будуть продавати. Бо продавати треба саме тоді, коли максимально пошкоджені підстанції та обладнання. Вам же буд-який інженер це підтвердить
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15.10.2024 11:41 Відповісти
Без адекватної відповіді по рф енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
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15.10.2024 13:39 Відповісти
Це інфа щоб кідарів підзадорити, чи щоб ми не відчували себе в відносному спокію під час війни?
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15.10.2024 11:43 Відповісти
Ну звісно: вони ж по форуму "Цензор.нет" наводять ракети. Це інфа для тих, хто досі носить рожеві окуляри та вірить, що електрику продають вночі саме під час масованих обстрілів. Інфа сотка!!
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15.10.2024 11:45 Відповісти
Це навіяло на сумні спогади, коли дуже багато у пресі приділяли увагу льотчикам, і скільки іх загинуло, потім Хаймарсам, потім танкам, нарешті Патріотам, а також навчальним закладам, треба зрозуміти що йде війна, кідари черпають інфу з відкритих джерел, і там її достатьно щоб наносити нам велику шкоду.
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15.10.2024 12:01 Відповісти
А куди дівається надлишок виробляємої електроенергії під час нічних відключень при мінімальному споживанні? Атомні реактори не можна кнопочкою "прикрутити" і "відкрутити" вранці.
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15.10.2024 12:11 Відповісти
виробленої- українцям, а виробляємої, вамериканському дефіциту від
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15.10.2024 12:26 Відповісти
Пані та панове, звертаю вашу увагу, шо у РНБО шо ні член то капітан очевидність. Пропоную писати не просто член РНБО, а ЧЛЕННН РНБО, шоб вагомійше було.
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15.10.2024 11:51 Відповісти
Цей дядько часом генераторами не торгує?
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15.10.2024 12:09 Відповісти
Вау,какая потужна аналитика,премию им нужно обязательно выписать миллионов по двадцать и по новенькому крузачку купить,с ионизацией салона.
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15.10.2024 12:13 Відповісти
не может быть!
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15.10.2024 12:41 Відповісти
Тому потрібне просте рішення - не розпочинати опалювальний сезон!
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15.10.2024 13:10 Відповісти
потужна аналітика від пана секретаря. Ми вам вдячні. Не дарма ми податки платимо
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15.10.2024 13:37 Відповісти
Треба готувати відповідь по кацапської енергосистеми.
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15.10.2024 14:58 Відповісти
 
 