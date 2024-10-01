В енергетиці України може виникнути надзвичайна ситуація, люди виїжджатимуть, - Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель припустив, що за кілька тижнів в енергетиці Україн може виникнути надзвичайноа ситуація через обстріли РФ.
Про це він повідомив у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.
Боррель зазначив, що РФ б'є по енергосистемі України, щоб залишити українців без світла, води та опалення.
"Зараз українці стикаються з дефіцитом електрики від 8 до 12 годин на добу, і, за даними ООН, найближчої зими вони можуть зіткнутися з тим, що електрики не буде до 20 годин на добу", - зазначив він.
Високий представник ЄС додав, що РФ пошкодила 68% енергетичних потужностей України, наразі залишилося близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики.
"За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну", - наголосив Боррель.
Також ракетні удари РФ на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, що може призвести до ядерної катастрофи.
"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими", - підсумував високий представник ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки лінивий плебс не побачить над собою радіоактивну хмару, нічого не буде. Дочекаються Чорнобиля-2, 3, 4
Це навмисно лякають,щоб виїджали,бо земля України потрібна без людей.
Ніхто не буде тут взривати АЕС,бо цю землю по плану хочуть віддати іноземним корпораціям,у яких обороти в трилліони доларів.