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В енергетиці України може виникнути надзвичайна ситуація, люди виїжджатимуть, - Боррель

Боррель заявив, що в енергетиці України може виникнути надзвичайна ситуація

Високий представник ЄС Жозеп Боррель припустив, що за кілька тижнів в енергетиці Україн може виникнути надзвичайноа ситуація через обстріли РФ.

Про це він повідомив у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель зазначив, що РФ б'є по енергосистемі України, щоб залишити українців без світла, води та опалення. 

"Зараз українці стикаються з дефіцитом електрики від 8 до 12 годин на добу, і, за даними ООН, найближчої зими вони можуть зіткнутися з тим, що електрики не буде до 20 годин на добу", - зазначив він.

Читайте: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

Високий представник ЄС додав, що РФ пошкодила 68% енергетичних потужностей України, наразі залишилося близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики.

"За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну", - наголосив Боррель.

Також ракетні удари РФ на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, що може призвести до ядерної катастрофи.

"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими", - підсумував високий представник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель

Автор: 

енергетика (2602) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+13
Не нужно ломать потужный и незламный план "величайшего". Уже и деньги на трехуровневую защиту списаны и "велике гігаватництво" торжественно объявлено. Главное красивый видосик запулить - люди не в счет, люди - мусор под ногами "величайшего".
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01.10.2024 13:40
+12
Це що прикол?Як виїджати при закритих кордонах?В мене грошей нема на хабар
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01.10.2024 13:34
+12
Ну так жінки будуть їхати. А нам, чоловікам, тут гнити) потужно і незламно, з розумінням.
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01.10.2024 13:56
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Це що прикол?Як виїджати при закритих кордонах?В мене грошей нема на хабар
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01.10.2024 13:34 Відповісти
Можна піти в туристичну подорож в Карпати ) або переплисти на надувній лодці швидкі річки )
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01.10.2024 13:38 Відповісти
І бути виявленим в теплик або з дрона
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01.10.2024 13:41 Відповісти
Ну так жінки будуть їхати. А нам, чоловікам, тут гнити) потужно і незламно, з розумінням.
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01.10.2024 13:56 Відповісти
А як ти виїхав? Теж щось собі відрізав?😂🥕
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01.10.2024 15:02 Відповісти
І шо цей високий представник хоче? Може хоче в'їбати томагавком по кремлю?
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01.10.2024 13:36 Відповісти
Може щось і хоче. Але сенсу з того, що він хоче. Максимум - сказати правильні слова без будь-яких дій. Тому ті слова сприймаються як черговий пізд..ш західних імпотентів.
Поки лінивий плебс не побачить над собою радіоактивну хмару, нічого не буде. Дочекаються Чорнобиля-2, 3, 4
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01.10.2024 13:47 Відповісти
Не нужно ломать потужный и незламный план "величайшего". Уже и деньги на трехуровневую защиту списаны и "велике гігаватництво" торжественно объявлено. Главное красивый видосик запулить - люди не в счет, люди - мусор под ногами "величайшего".
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01.10.2024 13:40 Відповісти
Та ну! Зельоні вже оголосили про плани побудови нових реакторів на АЕС. Суму коштів на розпіл майже визначили. Все стабільно!
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01.10.2024 13:48 Відповісти
Треба буде відкривати кордони, а заходу треба буде влаштовувати мільйони українців у себе, якщо немає бажання давати все необхідне для перемоги України.
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01.10.2024 13:51 Відповісти
За западные же деньги применим силу против Запада?😀 Тогда нас закидают санкциями и страна исчезнет за неделю.
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01.10.2024 14:08 Відповісти
Не исчезнет. Россия, Иран и Северная Корея жи не исчезли. А санкции там пекельные ********
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01.10.2024 14:57 Відповісти
А у заходу вибір невеликий. Або беруть до себе українців, які будуть працювати на їх економіку, або не беруть, і ці українці через рік-два у кацапській формі з кацапською зброєю будуть штурмувати їхні міста.
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01.10.2024 14:49 Відповісти
и бизнес тоже, особенно когда с 1го октября подымут тариф для предприятий и цены сразу взлетят на всё
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01.10.2024 13:53 Відповісти
Якщо сьогодні 1 жовтня світло є цілодобово, то зимою його не буде максимум пару годин. На Заході там усі завеликі від жаху.
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01.10.2024 13:56 Відповісти
з"є-гадівник 23.02.2022 вже заспокоював, що ви, люди панікуєте
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01.10.2024 14:10 Відповісти
Та якщо ще задрати ціну на кіловат/годину для бізнеса(в часи коли ледь все жевріє) - світло згасне і так, бо працювати стає просто неможливо. Бензін, якщо на генераторах - під 60 грн., кВт/ч в мережі - 12-13 грн? А може і більше? І навіщо розповідати про ціни в Евросоюзі... хіба можно порівняти все інше життя у них і в нас?
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01.10.2024 14:02 Відповісти
ракетні удари РФ на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, що може призвести до ядерної катастрофи.
Це навмисно лякають,щоб виїджали,бо земля України потрібна без людей.
Ніхто не буде тут взривати АЕС,бо цю землю по плану хочуть віддати іноземним корпораціям,у яких обороти в трилліони доларів.
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01.10.2024 16:10 Відповісти
ну так , нащо напрягатися і допомагати українцям з ппо, якщо ЄС потребує дешевої робочої сили для своєї економіки. Бо для ЄС і США ця війна з Китаєм і росією - це війна економік, а Україна - поле бою. Гарно прилаштувалися, дуже правильно - обов'язково виграють, точно не програють, але ,на жаль, не ми, бо ми вже програли, тому що війна на нашій території.
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01.10.2024 18:02 Відповісти
 
 