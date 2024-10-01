В енергетиці України може виникнути надзвичайна ситуація, люди виїжджатимуть, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель припустив, що за кілька тижнів в енергетиці Україн може виникнути надзвичайноа ситуація через обстріли РФ.

Про це він повідомив у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

Боррель зазначив, що РФ б'є по енергосистемі України, щоб залишити українців без світла, води та опалення.

"Зараз українці стикаються з дефіцитом електрики від 8 до 12 годин на добу, і, за даними ООН, найближчої зими вони можуть зіткнутися з тим, що електрики не буде до 20 годин на добу", - зазначив він.

Читайте: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

Високий представник ЄС додав, що РФ пошкодила 68% енергетичних потужностей України, наразі залишилося близько 10-11 ГВт виробничої потужності електрики.

"За кілька тижнів в Україні може виникнути надзвичайна ситуація, яка призведе до того, що ще більше українців будуть змушені покинути свої домівки та країну", - наголосив Боррель.

Також ракетні удари РФ на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, що може призвести до ядерної катастрофи.

"Ми пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і енергетичний фронт стане ключовим цієї зими", - підсумував високий представник ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель