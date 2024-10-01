В энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация, люди будут уезжать, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предположил, что через несколько недель в энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за обстрелов РФ.
Об этом он сообщил в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.
Боррель отметил, что РФ бьет по энергосистеме Украины, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления.
"Сейчас украинцы сталкиваются с дефицитом электричества от 8 до 12 часов в сутки, и, по данным ООН, ближайшей зимой они могут столкнуться с тем, что электричества не будет до 20 часов в сутки", - отметил он.
Высокий представитель ЕС добавил, что РФ повредила 68% энергетических мощностей Украины, сейчас осталось около 10-11 ГВт производственной мощности электричества.
"Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", - подчеркнул Боррель.
Также ракетные удары РФ по электроподстанциям могут привести к остановке атомных электростанций, что может привести к ядерной катастрофе.
"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", - подытожил высокий представитель ЕС.
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Поки лінивий плебс не побачить над собою радіоактивну хмару, нічого не буде. Дочекаються Чорнобиля-2, 3, 4
Це навмисно лякають,щоб виїджали,бо земля України потрібна без людей.
Ніхто не буде тут взривати АЕС,бо цю землю по плану хочуть віддати іноземним корпораціям,у яких обороти в трилліони доларів.