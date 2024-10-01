В энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация, люди будут уезжать, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предположил, что через несколько недель в энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за обстрелов РФ.

Об этом он сообщил в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что РФ бьет по энергосистеме Украины, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления.

"Сейчас украинцы сталкиваются с дефицитом электричества от 8 до 12 часов в сутки, и, по данным ООН, ближайшей зимой они могут столкнуться с тем, что электричества не будет до 20 часов в сутки", - отметил он.

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Высокий представитель ЕС добавил, что РФ повредила 68% энергетических мощностей Украины, сейчас осталось около 10-11 ГВт производственной мощности электричества.

"Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", - подчеркнул Боррель.

Также ракетные удары РФ по электроподстанциям могут привести к остановке атомных электростанций, что может привести к ядерной катастрофе.

"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", - подытожил высокий представитель ЕС.

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