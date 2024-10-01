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Новости Война
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В энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация, люди будут уезжать, - Боррель

Боррель заявив, що в енергетиці України може виникнути надзвичайна ситуація

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предположил, что через несколько недель в энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за обстрелов РФ.

Об этом он сообщил в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

Боррель отметил, что РФ бьет по энергосистеме Украины, чтобы оставить украинцев без света, воды и отопления.

"Сейчас украинцы сталкиваются с дефицитом электричества от 8 до 12 часов в сутки, и, по данным ООН, ближайшей зимой они могут столкнуться с тем, что электричества не будет до 20 часов в сутки", - отметил он.

Читайте: Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель

Высокий представитель ЕС добавил, что РФ повредила 68% энергетических мощностей Украины, сейчас осталось около 10-11 ГВт производственной мощности электричества.

"Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая приведет к тому, что еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и страну", - подчеркнул Боррель.

Также ракетные удары РФ по электроподстанциям могут привести к остановке атомных электростанций, что может привести к ядерной катастрофе.

"Мы пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и энергетический фронт станет ключевым этой зимой", - подытожил высокий представитель ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за Венгрии в ЕС нет единства по помощи Украине, - Боррель

Автор: 

энергетика (2565) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+13
Не нужно ломать потужный и незламный план "величайшего". Уже и деньги на трехуровневую защиту списаны и "велике гігаватництво" торжественно объявлено. Главное красивый видосик запулить - люди не в счет, люди - мусор под ногами "величайшего".
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01.10.2024 13:40
+12
Це що прикол?Як виїджати при закритих кордонах?В мене грошей нема на хабар
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01.10.2024 13:34
+12
Ну так жінки будуть їхати. А нам, чоловікам, тут гнити) потужно і незламно, з розумінням.
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01.10.2024 13:56
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Це що прикол?Як виїджати при закритих кордонах?В мене грошей нема на хабар
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01.10.2024 13:34 Ответить
Можна піти в туристичну подорож в Карпати ) або переплисти на надувній лодці швидкі річки )
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01.10.2024 13:38 Ответить
І бути виявленим в теплик або з дрона
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01.10.2024 13:41 Ответить
Ну так жінки будуть їхати. А нам, чоловікам, тут гнити) потужно і незламно, з розумінням.
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01.10.2024 13:56 Ответить
А як ти виїхав? Теж щось собі відрізав?😂🥕
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01.10.2024 15:02 Ответить
І шо цей високий представник хоче? Може хоче в'їбати томагавком по кремлю?
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01.10.2024 13:36 Ответить
Може щось і хоче. Але сенсу з того, що він хоче. Максимум - сказати правильні слова без будь-яких дій. Тому ті слова сприймаються як черговий пізд..ш західних імпотентів.
Поки лінивий плебс не побачить над собою радіоактивну хмару, нічого не буде. Дочекаються Чорнобиля-2, 3, 4
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01.10.2024 13:47 Ответить
Не нужно ломать потужный и незламный план "величайшего". Уже и деньги на трехуровневую защиту списаны и "велике гігаватництво" торжественно объявлено. Главное красивый видосик запулить - люди не в счет, люди - мусор под ногами "величайшего".
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01.10.2024 13:40 Ответить
Та ну! Зельоні вже оголосили про плани побудови нових реакторів на АЕС. Суму коштів на розпіл майже визначили. Все стабільно!
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01.10.2024 13:48 Ответить
Треба буде відкривати кордони, а заходу треба буде влаштовувати мільйони українців у себе, якщо немає бажання давати все необхідне для перемоги України.
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01.10.2024 13:51 Ответить
За западные же деньги применим силу против Запада?😀 Тогда нас закидают санкциями и страна исчезнет за неделю.
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01.10.2024 14:08 Ответить
Не исчезнет. Россия, Иран и Северная Корея жи не исчезли. А санкции там пекельные ********
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01.10.2024 14:57 Ответить
А у заходу вибір невеликий. Або беруть до себе українців, які будуть працювати на їх економіку, або не беруть, і ці українці через рік-два у кацапській формі з кацапською зброєю будуть штурмувати їхні міста.
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01.10.2024 14:49 Ответить
и бизнес тоже, особенно когда с 1го октября подымут тариф для предприятий и цены сразу взлетят на всё
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01.10.2024 13:53 Ответить
Якщо сьогодні 1 жовтня світло є цілодобово, то зимою його не буде максимум пару годин. На Заході там усі завеликі від жаху.
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01.10.2024 13:56 Ответить
з"є-гадівник 23.02.2022 вже заспокоював, що ви, люди панікуєте
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01.10.2024 14:10 Ответить
Та якщо ще задрати ціну на кіловат/годину для бізнеса(в часи коли ледь все жевріє) - світло згасне і так, бо працювати стає просто неможливо. Бензін, якщо на генераторах - під 60 грн., кВт/ч в мережі - 12-13 грн? А може і більше? І навіщо розповідати про ціни в Евросоюзі... хіба можно порівняти все інше життя у них і в нас?
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01.10.2024 14:02 Ответить
ракетні удари РФ на електропідстанції можуть призвести до зупинки атомних електростанцій, що може призвести до ядерної катастрофи.
Це навмисно лякають,щоб виїджали,бо земля України потрібна без людей.
Ніхто не буде тут взривати АЕС,бо цю землю по плану хочуть віддати іноземним корпораціям,у яких обороти в трилліони доларів.
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01.10.2024 16:10 Ответить
ну так , нащо напрягатися і допомагати українцям з ппо, якщо ЄС потребує дешевої робочої сили для своєї економіки. Бо для ЄС і США ця війна з Китаєм і росією - це війна економік, а Україна - поле бою. Гарно прилаштувалися, дуже правильно - обов'язково виграють, точно не програють, але ,на жаль, не ми, бо ми вже програли, тому що війна на нашій території.
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01.10.2024 18:02 Ответить
 
 