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Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель

Боррель закликає дозволити Україні бити вглиб РФ

Западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по итогам участия в Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Боррель в очередной раз повторил призыв разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по аэродромам и пусковым площадкам на территории России.

"Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока что не все согласны с этой мерой", - заявил глава дипломатии ЕС.

В то же время Боррель подчеркнул, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо.

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Автор: 

оружие (10225) разрешение (149) россия (95725) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
По справах їхніх впізнаєте їх...
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30.09.2024 23:08
+2
"Незгодні" друзі куйла, не дозволяють бити по ньому , а "згодні " так звані друзі України , які "згодні" підтримують рішення "незгодних" Яка хрин різниця хлопчики Ви брехливі і лицемірні прислужники рашистського вбивці...?
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30.09.2024 23:16
+1
Це коли тебе бьють по пиці а товариші тебе стримують дати удару у відповідь….
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30.09.2024 23:09
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По справах їхніх впізнаєте їх...
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30.09.2024 23:08 Ответить
Це коли тебе бьють по пиці а товариші тебе стримують дати удару у відповідь….
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30.09.2024 23:09 Ответить
До речі, одна з основоположних основ християнства: "Bless those who persecute you; bless and do not curse. Do not repay anyone evil for evil. Do not take revenge, my dear friends..." (Апостол Павло, "До Римлян", глава 12)

Просто згадалося.
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30.09.2024 23:27 Ответить
"Пусті слова про право бідних".
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30.09.2024 23:12 Ответить
"Незгодні" друзі куйла, не дозволяють бити по ньому , а "згодні " так звані друзі України , які "згодні" підтримують рішення "незгодних" Яка хрин різниця хлопчики Ви брехливі і лицемірні прислужники рашистського вбивці...?
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30.09.2024 23:16 Ответить
Якщо, наприклад, боксер довго і нудно пропускає удари і не бє у відповідь, то він врешті буде ослаблений і переможений.
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30.09.2024 23:30 Ответить
Европейские Рэмбо всем бы показали, но опять эти боягузливи американцы все испортили.
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30.09.2024 23:32 Ответить
Халва, халва, халва,.......халва....халва.......
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30.09.2024 23:38 Ответить
Боррель мудро розмірковує на відміну від страго Джо і тюфтяка Шольца на жаль він все лише очільник закордонних справ ЄС і мало що вирішує. Але в тому і справа що чомусь всі хто реально вплинути на речі не можуть все добре розуміють а ті що у руля не розуміють ні куя...совпаденіє?
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01.10.2024 00:04 Ответить
шеріфа ваші європейські проблеми не іпуть, тому вибудовуйте собі право на суверенні рішення щодо своєї безпеки, бо інакше вас трампи разом з уламками совка будуть мати кожні двадцять років.
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01.10.2024 00:47 Ответить
Пока не готовы давать разрешение. Пока.
Вы там подумайте спокойно, не торопитесь. Времени полно. Украина две трети континента занимает и население у неё 10 миллиардов человек, так что торопиться с решениями не стоит, времени вообще вагон.
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01.10.2024 01:10 Ответить
 
 