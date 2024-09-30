Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель
Западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.
Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по итогам участия в Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
Боррель в очередной раз повторил призыв разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по аэродромам и пусковым площадкам на территории России.
"Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока что не все согласны с этой мерой", - заявил глава дипломатии ЕС.
В то же время Боррель подчеркнул, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо.
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Просто згадалося.
Вы там подумайте спокойно, не торопитесь. Времени полно. Украина две трети континента занимает и население у неё 10 миллиардов человек, так что торопиться с решениями не стоит, времени вообще вагон.