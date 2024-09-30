Украине нужно разрешить удары вглубь России, но с этим пока не все согласны, - Боррель

Западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по итогам участия в Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Боррель в очередной раз повторил призыв разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по аэродромам и пусковым площадкам на территории России.

"Пусть Украина поражает лучников, а не только стрелы! Пока что не все согласны с этой мерой", - заявил глава дипломатии ЕС.

В то же время Боррель подчеркнул, что страны Запада пообещали поддерживать Украину всем, чем понадобится, и до тех пор, пока это будет необходимо.

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