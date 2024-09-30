Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

Західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля за підсумками участі в Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Боррель вкотре повторив заклик дозволити Збройним силам України завдавати ударів західною зброєю по аеродромах і пускових майданчиках на території Росії.

"Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом", - заявив глава дипломатії ЄС.

Водночас Боррель наголосив, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно.

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