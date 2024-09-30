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Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

Боррель закликає дозволити Україні бити вглиб РФ

Західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля за підсумками  участі в Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Боррель вкотре повторив заклик дозволити Збройним силам України завдавати ударів західною зброєю по аеродромах і пускових майданчиках на території Росії.

"Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом", - заявив глава дипломатії ЄС.

Водночас Боррель наголосив, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно.

Читайте також: Сікорський закликав дозволити ЗСУ бити вглиб РФ: Жертва агресії має право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по території агресора

Автор: 

зброя (7478) дозвіл (290) росія (65415) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
По справах їхніх впізнаєте їх...
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30.09.2024 23:08
+2
"Незгодні" друзі куйла, не дозволяють бити по ньому , а "згодні " так звані друзі України , які "згодні" підтримують рішення "незгодних" Яка хрин різниця хлопчики Ви брехливі і лицемірні прислужники рашистського вбивці...?
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30.09.2024 23:16
+1
Це коли тебе бьють по пиці а товариші тебе стримують дати удару у відповідь….
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30.09.2024 23:09
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По справах їхніх впізнаєте їх...
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30.09.2024 23:08 Відповісти
Це коли тебе бьють по пиці а товариші тебе стримують дати удару у відповідь….
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30.09.2024 23:09 Відповісти
До речі, одна з основоположних основ християнства: "Bless those who persecute you; bless and do not curse. Do not repay anyone evil for evil. Do not take revenge, my dear friends..." (Апостол Павло, "До Римлян", глава 12)

Просто згадалося.
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30.09.2024 23:27 Відповісти
"Пусті слова про право бідних".
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30.09.2024 23:12 Відповісти
"Незгодні" друзі куйла, не дозволяють бити по ньому , а "згодні " так звані друзі України , які "згодні" підтримують рішення "незгодних" Яка хрин різниця хлопчики Ви брехливі і лицемірні прислужники рашистського вбивці...?
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30.09.2024 23:16 Відповісти
Якщо, наприклад, боксер довго і нудно пропускає удари і не бє у відповідь, то він врешті буде ослаблений і переможений.
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30.09.2024 23:30 Відповісти
Европейские Рэмбо всем бы показали, но опять эти боягузливи американцы все испортили.
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30.09.2024 23:32 Відповісти
Халва, халва, халва,.......халва....халва.......
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30.09.2024 23:38 Відповісти
Боррель мудро розмірковує на відміну від страго Джо і тюфтяка Шольца на жаль він все лише очільник закордонних справ ЄС і мало що вирішує. Але в тому і справа що чомусь всі хто реально вплинути на речі не можуть все добре розуміють а ті що у руля не розуміють ні куя...совпаденіє?
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01.10.2024 00:04 Відповісти
шеріфа ваші європейські проблеми не іпуть, тому вибудовуйте собі право на суверенні рішення щодо своєї безпеки, бо інакше вас трампи разом з уламками совка будуть мати кожні двадцять років.
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01.10.2024 00:47 Відповісти
Пока не готовы давать разрешение. Пока.
Вы там подумайте спокойно, не торопитесь. Времени полно. Украина две трети континента занимает и население у неё 10 миллиардов человек, так что торопиться с решениями не стоит, времени вообще вагон.
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01.10.2024 01:10 Відповісти
 
 