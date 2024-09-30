Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель
Західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.
Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля за підсумками участі в Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.
Боррель вкотре повторив заклик дозволити Збройним силам України завдавати ударів західною зброєю по аеродромах і пускових майданчиках на території Росії.
"Нехай Україна вражає лучників, а не тільки стріли! Поки що не всі згодні з цим заходом", - заявив глава дипломатії ЄС.
Водночас Боррель наголосив, що країни Заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.09.2024 23:08
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+1 Артм Воронцов
показати весь коментар30.09.2024 23:09
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Просто згадалося.
Вы там подумайте спокойно, не торопитесь. Времени полно. Украина две трети континента занимает и население у неё 10 миллиардов человек, так что торопиться с решениями не стоит, времени вообще вагон.