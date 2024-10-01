Из-за Венгрии у ЕС нет единства относительно помощи Украине, - Боррель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал участие Будапешта в китайско-бразильской мирной инициативе и указал на проблемы энергосистемы Украины перед зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Борреля.

"К сожалению, в ЕС больше нет единодушия по вопросу поддержки Украины, поскольку одна страна решила открыто поддержать бразильско-китайскую инициативу", - говорится в заметке.

Боррель подчеркнул, что сам выразил полную поддержку Украине "в ее борьбе за выживание", а также - поддержку предложений президента страны Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Боррель осудил участие Венгрии во встрече в рамках инициативы "Друзья за мир", созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения "мирного плана" для Украины.

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