Из-за Венгрии у ЕС нет единства относительно помощи Украине, - Боррель
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал участие Будапешта в китайско-бразильской мирной инициативе и указал на проблемы энергосистемы Украины перед зимой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог Борреля.
"К сожалению, в ЕС больше нет единодушия по вопросу поддержки Украины, поскольку одна страна решила открыто поддержать бразильско-китайскую инициативу", - говорится в заметке.
Боррель подчеркнул, что сам выразил полную поддержку Украине "в ее борьбе за выживание", а также - поддержку предложений президента страны Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Боррель осудил участие Венгрии во встрече в рамках инициативы "Друзья за мир", созванной Китаем и Бразилией на полях Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения "мирного плана" для Украины.
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Тепер весь ЄС видихнув з полегшенням - одна країна проти, отже нічого зробити не можемо...
Адже достатньо внести кардинальні зміни в статус ЕС про те ,
що всі рішення приймаються більшистю голосів ,що і є
основним принципом демократії .
можливо вирішити ,аби було бажання .
Інакше - просто безлуздя та ганьба .
і узгоджений .
Виходить так ,що через його потреби в нафті Україна
повинна захлинатися в крові .
Невже Боррель не розуміє як жалюгідно виглядає ЄС ,
коли не може усунути диктакт Орбана .
через його потреби в нафті Україна повинна захлинатися в крові . šos ja ņerozumiv -pojasņitj bud laska.
залежать від Угорщини -це позиція безсилля ЕС
і вона ,ця позиція ,таки жалюгідна .
Мала на увазі ,що Угорщина підтримує китайсько-
бразильські ініциативи по мирному плану в Україні ,
нехтуючи на негативне відношення до цього плану
України ,враховуючи тільки свої угорські забаганки .
всеми окупованими територіями ,як того
хоче раша ,а це значить продовження
кровопролиття .
меншість підкорюється більшості .
Вже давно назріла необхідність внести зміни в
статус ЄС ,а не скиглити .
оце, орбан та сіярто потужні дядьки.
самого борреля, за яєли, міцно тримають.
А накопичені проблеми самі не вирішаться. Хоча... європі не привикати лягати під переможця, починаючи від Наполеона і закінчуючи Гітлером і США.
Хіба не Борель обіцяв позбавити право вето від орбана ще два роки тому?
І знов, плили плили і на берегу......сь
Одноголосно голосують тільки при диктатурі.
Демократія - це влада більшості, а не однієї гнилої продажної козявки.
Саме так ,100%