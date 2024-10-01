Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував участь Будапешта у китайсько-бразильській мирній ініціативі та вказав на проблеми енергосистеми України перед зимою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог Борреля.

"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", - йдеться в дописі.

Боррель підкреслив, що сам висловив повну підтримку Україні "в її боротьбі за виживання", а також - підтримку пропозицій президента країни Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі в рамках ініціативи "Друзі за мир", скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України.

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