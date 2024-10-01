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Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував участь Будапешта у китайсько-бразильській мирній ініціативі та вказав на проблеми енергосистеми України перед зимою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог Борреля.

"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", - йдеться в дописі.

Боррель підкреслив, що сам висловив повну підтримку Україні "в її боротьбі за виживання", а також - підтримку пропозицій президента країни Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі в рамках ініціативи "Друзі за мир", скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомога, яку європейські союзники виділяють Україні після початку повномасштабної війни, не є малою, - Боррель

Автор: 

Угорщина (2295) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
угорщина це гнійник на тілі Європи який потребує або лікування або видалення...
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01.10.2024 10:36
+10
Серйозна контора той Євросоюз! Один дармоїд може вивернути всю політику 27 країн!
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01.10.2024 10:37
+7
Може в ЄС немає бажання прищемити Угорщину?
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01.10.2024 10:38
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угорщина це гнійник на тілі Європи який потребує або лікування або видалення...
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01.10.2024 10:36 Відповісти
sgoden. treba vže opredeļitsa - Ugoršina či Ukraina
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01.10.2024 11:01 Відповісти
Саме тому Буратіна нафту мадярам транзитує.
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01.10.2024 10:36 Відповісти
Серйозна контора той Євросоюз! Один дармоїд може вивернути всю політику 27 країн!
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01.10.2024 10:37 Відповісти
Як і в Радбезі ООН з вето.
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01.10.2024 10:43 Відповісти
tak . ce ņe paraša - gde delajut šo zbrede v golovu. v EU ļudi rabotajut po pravilam ta zakonam.
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01.10.2024 11:02 Відповісти
Це дуже зручний дармоїд.
Тепер весь ЄС видихнув з полегшенням - одна країна проти, отже нічого зробити не можемо...
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01.10.2024 12:06 Відповісти
А окремо від себе кожна країна допомогти не може? Комплекс неповноцінності, чи як?
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01.10.2024 10:38 Відповісти
Може в ЄС немає бажання прищемити Угорщину?
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01.10.2024 10:38 Відповісти
Саме так .

Адже достатньо внести кардинальні зміни в статус ЕС про те ,
що всі рішення приймаються більшистю голосів ,що і є
основним принципом демократії .
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01.10.2024 11:03 Відповісти
dļa cjovo dolžni progolosuvati vsi čļeni - vkļučaja Ugoršinu
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01.10.2024 11:05 Відповісти
Не вірю ,щоб цю юридичну колізію не
можливо вирішити ,аби було бажання .
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01.10.2024 11:10 Відповісти
ce ņe pitaņija veri šos da i pridumajut. pobačimo.
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01.10.2024 11:19 Відповісти
pomiļaetes ce ņemožļivo tak prosto zrobiti.
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01.10.2024 11:04 Відповісти
Не можливо просто ,тоді потрібно не просто .
Інакше - просто безлуздя та ганьба .
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01.10.2024 11:14 Відповісти
потрібно не просто ....tak voni i robljat jak mogut - orbana vže paru razov otpraviļi "kavu popiti" a vi začem im naftu opjat čerez trubu postavļaite ?
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01.10.2024 11:18 Відповісти
Кава -це одноразовий варіант ,напевно ,з Орбаном
і узгоджений .
Виходить так ,що через його потреби в нафті Україна
повинна захлинатися в крові .
Невже Боррель не розуміє як жалюгідно виглядає ЄС ,
коли не може усунути диктакт Орбана .
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01.10.2024 11:34 Відповісти
як жалюгідно виглядає ЄС....ce vi ņerozumeete - žaļugidno vigļadae tilki Ugorščina.

через його потреби в нафті Україна повинна захлинатися в крові . šos ja ņerozumiv -pojasņitj bud laska.
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01.10.2024 11:39 Відповісти
Ні ,не згодна з Вами ,те що рішення ЕС цілком
залежать від Угорщини -це позиція безсилля ЕС
і вона ,ця позиція ,таки жалюгідна .

Мала на увазі ,що Угорщина підтримує китайсько-
бразильські ініциативи по мирному плану в Україні ,
нехтуючи на негативне відношення до цього плану
України ,враховуючи тільки свої угорські забаганки .
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01.10.2024 11:59 Відповісти
Доповню ,ми не можеме поступитися
всеми окупованими територіями ,як того
хоче раша ,а це значить продовження
кровопролиття .
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01.10.2024 12:03 Відповісти
це позиція безсилля ЕС , ce ņe pozicija jakas - ce ********* dogovir vsemi učastņikami.
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01.10.2024 12:05 Відповісти
тільки свої угорські забаганки tak a začem vi novy kontrakt z iovbikami zakļučiļi - ce voopreki tomu šo rešil EU (zakinčiti s ruso gazom) ?
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01.10.2024 12:08 Відповісти
Це звісно питання ... до нашої влади .
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01.10.2024 12:14 Відповісти
Угорці колотять ЄС -- турки хочуть в БРІКС - а вас одні занепокоєння
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01.10.2024 10:38 Відповісти
І хто вам лікарь? Че ж ви наприймали дебільних законів про одностайне ЗА для прийнятія рішень а не прийняття рищення звичайною більшостю або 2\3 голосів.
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01.10.2024 10:39 Відповісти
Статус ЄС порушує головний принцип демократії -
меншість підкорюється більшості .

Вже давно назріла необхідність внести зміни в
статус ЄС ,а не скиглити .
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01.10.2024 10:55 Відповісти
ЄС ніяк не дасть ради з однією Угорщиною,ну ніяк.
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01.10.2024 10:51 Відповісти
Одна паршива вівця всю отару зіпсує
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01.10.2024 10:55 Відповісти
угорщина ****** клоака
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01.10.2024 10:56 Відповісти
***, вся Європа не може знайти управу на одного уйобка? Чи не хоче?
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01.10.2024 10:56 Відповісти
može , hoče , ta naidet
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01.10.2024 11:06 Відповісти
Так, а може ЄС слід видалити ту ракову пухлину з кацапської консерви? Вірніше ********** шльондру!
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01.10.2024 11:00 Відповісти
Якщо подивитись в контексті Другої світової війни, то цікава картина виммольовується: Угорщина, Словакія, а тепер ще і Австрія. Виходить так, що у цій "кумпаниї" зібрались усі прихильники колишніх німецьких нацистів?
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01.10.2024 11:05 Відповісти
ніфігасє....
оце, орбан та сіярто потужні дядьки.
самого борреля, за яєли, міцно тримають.
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01.10.2024 11:10 Відповісти
Поставить питання рубо чи з кацапами мадьяри чи в європі бо хочуть дружби з кацапами а жити в європі 56 рік дурнів не навчив
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01.10.2024 11:18 Відповісти
"Швейка" вам треба в ЄС на мадьярів.
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01.10.2024 11:23 Відповісти
капець, дістали ці "понти при прієзджих". Самі ж використовують мадяр для потрібних заяв і заходів. Одним словом все роблять, щоб ПОКАЗАТИ свою стурбованість, демократичність і... імпотентність у бажанні вирішити складні питання. Недалекі, хворобливо брехливі і боягузливі, повністю ніякі європейські бюрократи перетворили процес державотворення на просто періоди між виборами себе коханих системно необізнаними хом'ячками, якими є більшість виборців. Бо державна синекура, побудована минулим потужним поколінням така приваблива і необтяжлива у своєму життєвому спокої і минулій визначеності.
А накопичені проблеми самі не вирішаться. Хоча... європі не привикати лягати під переможця, починаючи від Наполеона і закінчуючи Гітлером і США.
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01.10.2024 11:25 Відповісти
і Австрія вже підтягується по виборах, австро-угорська імперія пробивається на фоні того, що російській недоімперії не дали по зубах
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01.10.2024 11:59 Відповісти
Угорщина допомагає в Україні окремим особам. Потужно. Відкати по дозволу Кацапії продавати нафту в ЄС щедрі, як ніколи. ОПа дає Кремлю заробити від 11 млрд долярів на війну.
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01.10.2024 12:04 Відповісти
Так викиньте їх нахрін з ЄС
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01.10.2024 12:31 Відповісти
Все як завжди, і як завжди страшно не очікувано
Хіба не Борель обіцяв позбавити право вето від орбана ще два роки тому?

І знов, плили плили і на берегу......сь
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01.10.2024 13:33 Відповісти
Якби хотіли, зробили бголосування двома третинами, і був би порядок.
Одноголосно голосують тільки при диктатурі.
Демократія - це влада більшості, а не однієї гнилої продажної козявки.
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01.10.2024 14:15 Відповісти
"Одноголосно голосують тільки при диктатурі "

Саме так ,100%
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01.10.2024 16:21 Відповісти
 
 