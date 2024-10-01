Через Угорщину в ЄС немає єдності щодо допомоги Україні, - Боррель
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував участь Будапешта у китайсько-бразильській мирній ініціативі та вказав на проблеми енергосистеми України перед зимою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог Борреля.
"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", - йдеться в дописі.
Боррель підкреслив, що сам висловив повну підтримку Україні "в її боротьбі за виживання", а також - підтримку пропозицій президента країни Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі в рамках ініціативи "Друзі за мир", скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України.
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Тепер весь ЄС видихнув з полегшенням - одна країна проти, отже нічого зробити не можемо...
Адже достатньо внести кардинальні зміни в статус ЕС про те ,
що всі рішення приймаються більшистю голосів ,що і є
основним принципом демократії .
можливо вирішити ,аби було бажання .
Інакше - просто безлуздя та ганьба .
і узгоджений .
Виходить так ,що через його потреби в нафті Україна
повинна захлинатися в крові .
Невже Боррель не розуміє як жалюгідно виглядає ЄС ,
коли не може усунути диктакт Орбана .
через його потреби в нафті Україна повинна захлинатися в крові . šos ja ņerozumiv -pojasņitj bud laska.
залежать від Угорщини -це позиція безсилля ЕС
і вона ,ця позиція ,таки жалюгідна .
Мала на увазі ,що Угорщина підтримує китайсько-
бразильські ініциативи по мирному плану в Україні ,
нехтуючи на негативне відношення до цього плану
України ,враховуючи тільки свої угорські забаганки .
всеми окупованими територіями ,як того
хоче раша ,а це значить продовження
кровопролиття .
меншість підкорюється більшості .
Вже давно назріла необхідність внести зміни в
статус ЄС ,а не скиглити .
оце, орбан та сіярто потужні дядьки.
самого борреля, за яєли, міцно тримають.
А накопичені проблеми самі не вирішаться. Хоча... європі не привикати лягати під переможця, починаючи від Наполеона і закінчуючи Гітлером і США.
Хіба не Борель обіцяв позбавити право вето від орбана ще два роки тому?
І знов, плили плили і на берегу......сь
Одноголосно голосують тільки при диктатурі.
Демократія - це влада більшості, а не однієї гнилої продажної козявки.
Саме так ,100%