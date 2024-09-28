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Боррель про долучення Угорщини до платформи Китаю і Бразилії: Починають думати категоріями капітуляції

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив участь Угорщини в зустрічі в рамках ініціативи "Друзі за мир", скликаної Китаєм і Бразилією на полях Генеральної Асамблеї ООН для обговорення "мирного плану" для України.

Дії Угорщини Боррель прокоментував у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться.

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Але зазначив, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", – сказав Боррель.

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Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня 2024 року уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Автор: 

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Починають думати категоріями жопи.
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28.09.2024 23:17 Відповісти
Це коли двоє більш-менш рівних по силі б'ються за щось, тоді можна бути "стороннім спостерігачем" та намагатися їх розвести у різні боки і припинити бійку.
Коли є жертва та агресор, і ти граєш якогось "нейтрального" - ти підтримуєш злочин. Це інакше не буває.
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28.09.2024 23:23 Відповісти
ніхєра ЄС Угорщіні не зробить, навіть якщо орбан припхається до Казані.
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28.09.2024 23:32 Відповісти
ВИХОДИТЬ ВОНИ ЗРАДНИКИ ЛЮДСТВА !?
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28.09.2024 23:59 Відповісти
угорщина може "долучитись" губами до моєї ср*ки
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29.09.2024 03:30 Відповісти
Блааа
Ну война - это как игра, только с кровью, трупами и разрушениями.
Кто дальше метнёт, кто быстрее пробежит и так далее.
Так вот вот в игре обычно три исхода:
- победа команды н1
- ничья
- победа команды н2

Если ничья не возможна, значит нужна победа Украины. А как победить, если вы не в состоянии достичь единства на передачу Украине Таурусов, не разрешает бить вашим оружием в глубь РФ и так далее.
Какими категориями нужно мыслить ?
Балаболы !!!
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29.09.2024 09:05 Відповісти
 
 