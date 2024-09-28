Допомога, яку європейські союзники виділяють Україні після початку повномасштабної війни, не є малою, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на озвучені кандидатом у президенти США Дональндом Трампом тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Укрінформ" та "Європейська правда".

"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України -у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас, (американців. Це вже понад 130 млрд євро", – сказав Боррель.

Він також нагадав, що з військової допомоги країни ЄС надали Україні 45 млрд євро, що хоч і менше, ніж американська підтримка, все ж є суттєвою сумою. Боррель також наголосив, що політично ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що було б "немислимим" до початку війни.

Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією".

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