Допомога, яку європейські союзники виділяють Україні після початку повномасштабної війни, не є малою, - Боррель
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на озвучені кандидатом у президенти США Дональндом Трампом тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Укрінформ" та "Європейська правда".
"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України -у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас, (американців. Це вже понад 130 млрд євро", – сказав Боррель.
Він також нагадав, що з військової допомоги країни ЄС надали Україні 45 млрд євро, що хоч і менше, ніж американська підтримка, все ж є суттєвою сумою. Боррель також наголосив, що політично ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що було б "немислимим" до початку війни.
Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією".
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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".