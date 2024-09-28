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Новини
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Допомога, яку європейські союзники виділяють Україні після початку повномасштабної війни, не є малою, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на озвучені кандидатом у президенти США Дональндом Трампом тези про недостатню участь Європи у допомозі Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть  "Укрінформ" та  "Європейська правда".

"Я чув одного з американських кандидатів, який сказав, - європейці не роблять свою частину. Добре, але все, що ми робимо для України -у військовому, економічному, фінансовому, гуманітарному вимірах, - це більше за вас, (американців. Це вже понад 130 млрд євро", – сказав Боррель.

Він також нагадав, що з військової допомоги країни ЄС надали Україні 45 млрд євро, що хоч і менше, ніж американська підтримка, все ж є суттєвою сумою. Боррель також наголосив, що політично ЄС надав Україні статус країни-кандидата та перспективу членства, що було б "немислимим" до початку війни.

Просто зараз ЄС надає Україні величезну допомогу, приймаючи майже п’ять мільйонів біженців, додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не вважає свою стратегію щодо закінчення війни в Україні "капітуляцією". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не піде за стіл переговорів, якщо не буде переконаний, що він програє. Маємо встановити військовий баланс, - Боррель

Автор: 

Україна (5921) Трамп Дональд (5815) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Насправді допомога е замалою,тому що постійна надія на США-тому маемо те що маемо. Идіотія вісшой ступені,тому така промісловость як напріклад в нас в Німечіні насправді може забеспечіті зброею Украіну стовідсотково.
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28.09.2024 12:16
+3
почалась гризня за гроші
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28.09.2024 12:08
+2
Дійсно що не є малою, але далекобія практично шо немає. А це не є good
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28.09.2024 12:09
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почалась гризня за гроші
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28.09.2024 12:08 Відповісти
Дійсно що не є малою, але далекобія практично шо немає. А це не є good
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28.09.2024 12:09 Відповісти
Вони сподіваються що ми перемелемо критичну масу кацапів і мордор рухне...
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28.09.2024 14:32 Відповісти
Насправді допомога е замалою,тому що постійна надія на США-тому маемо те що маемо. Идіотія вісшой ступені,тому така промісловость як напріклад в нас в Німечіні насправді може забеспечіті зброею Украіну стовідсотково.
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28.09.2024 12:16 Відповісти
Допомога не мала - так і віина на тисячу км - заруба страшна
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28.09.2024 12:18 Відповісти
Допомога яку надають ккацапам китайози з іраном та північнокорейцями є в рази більшою ніж союзники допомагають нам. Вони забувають що захищають не лише нас а і себе
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28.09.2024 12:25 Відповісти
Може, і не малою, але недостатньою. Русні союзники більше допомагають, на додаток до її і так кратної переваги в усьому.
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28.09.2024 12:33 Відповісти
Дело не в том, мала или не мала, а в том, достаточна или нет
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28.09.2024 13:01 Відповісти
Достатня, тільки щоб застрелиться.
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28.09.2024 13:30 Відповісти
Дякуємо за допомогу.
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28.09.2024 13:44 Відповісти
Допомога не мала, але недостатня
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28.09.2024 14:29 Відповісти
Не малое--- очень растяжимое понятие. А вот то что это самое,,не малое,, ---- абсолютно не большое, идеальное конкретное состояние величины. Спасибо за не малое конечно, но как сказал Жванецкий ----,, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам...,,!
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28.09.2024 15:13 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/15120 Боррель засудив участь Угорщини в "мирній" ініціативі Китаю і Бразилії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
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28.09.2024 18:16 Відповісти
 
 