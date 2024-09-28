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Новости
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Помощь, которую европейские союзники выделяют Украине после начала полномасштабной войны, не мала, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на озвученные кандидатом в президенты США Дональндом Трампом тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Укринформ" и "Европейская правда".

"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, - европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины -в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, - это больше вас, (американцев. Это уже более 130 млрд евро", - сказал Боррель.

Он также напомнил, что из военной помощи страны ЕС предоставили Украине 45 млрд евро, что хоть и меньше, чем американская поддержка, все же является существенной суммой. Боррель также отметил, что политически ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что было бы "немыслимым" до начала войны.

Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев, добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не считает свою стратегию по окончанию войны в Украине "капитуляцией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не пойдет за стол переговоров, если не будет убежден, что он проиграет. Мы должны установить военный баланс, - Боррель

Автор: 

Украина (44972) Трамп Дональд (5377) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Насправді допомога е замалою,тому що постійна надія на США-тому маемо те що маемо. Идіотія вісшой ступені,тому така промісловость як напріклад в нас в Німечіні насправді може забеспечіті зброею Украіну стовідсотково.
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28.09.2024 12:16
+3
почалась гризня за гроші
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28.09.2024 12:08
+2
Дійсно що не є малою, але далекобія практично шо немає. А це не є good
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28.09.2024 12:09
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почалась гризня за гроші
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28.09.2024 12:08 Ответить
Дійсно що не є малою, але далекобія практично шо немає. А це не є good
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28.09.2024 12:09 Ответить
Вони сподіваються що ми перемелемо критичну масу кацапів і мордор рухне...
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28.09.2024 14:32 Ответить
Насправді допомога е замалою,тому що постійна надія на США-тому маемо те що маемо. Идіотія вісшой ступені,тому така промісловость як напріклад в нас в Німечіні насправді може забеспечіті зброею Украіну стовідсотково.
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28.09.2024 12:16 Ответить
Допомога не мала - так і віина на тисячу км - заруба страшна
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28.09.2024 12:18 Ответить
Допомога яку надають ккацапам китайози з іраном та північнокорейцями є в рази більшою ніж союзники допомагають нам. Вони забувають що захищають не лише нас а і себе
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28.09.2024 12:25 Ответить
Може, і не малою, але недостатньою. Русні союзники більше допомагають, на додаток до її і так кратної переваги в усьому.
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28.09.2024 12:33 Ответить
Дело не в том, мала или не мала, а в том, достаточна или нет
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28.09.2024 13:01 Ответить
Достатня, тільки щоб застрелиться.
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28.09.2024 13:30 Ответить
Дякуємо за допомогу.
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28.09.2024 13:44 Ответить
Допомога не мала, але недостатня
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28.09.2024 14:29 Ответить
Не малое--- очень растяжимое понятие. А вот то что это самое,,не малое,, ---- абсолютно не большое, идеальное конкретное состояние величины. Спасибо за не малое конечно, но как сказал Жванецкий ----,, чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам...,,!
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28.09.2024 15:13 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/15120 Боррель засудив участь Угорщини в "мирній" ініціативі Китаю і Бразилії

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".
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28.09.2024 18:16 Ответить
 
 