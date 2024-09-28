Помощь, которую европейские союзники выделяют Украине после начала полномасштабной войны, не мала, - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на озвученные кандидатом в президенты США Дональндом Трампом тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Укринформ" и "Европейская правда".

"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, - европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины -в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, - это больше вас, (американцев. Это уже более 130 млрд евро", - сказал Боррель.

Он также напомнил, что из военной помощи страны ЕС предоставили Украине 45 млрд евро, что хоть и меньше, чем американская поддержка, все же является существенной суммой. Боррель также отметил, что политически ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что было бы "немыслимым" до начала войны.

Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев, добавил он.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не считает свою стратегию по окончанию войны в Украине "капитуляцией".

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