Помощь, которую европейские союзники выделяют Украине после начала полномасштабной войны, не мала, - Боррель
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на озвученные кандидатом в президенты США Дональндом Трампом тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Укринформ" и "Европейская правда".
"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, - европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины -в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, - это больше вас, (американцев. Это уже более 130 млрд евро", - сказал Боррель.
Он также напомнил, что из военной помощи страны ЕС предоставили Украине 45 млрд евро, что хоть и меньше, чем американская поддержка, все же является существенной суммой. Боррель также отметил, что политически ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что было бы "немыслимым" до начала войны.
Просто сейчас ЕС оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев, добавил он.
Напомним, ранее Трамп заявил, что не считает свою стратегию по окончанию войны в Украине "капитуляцией".
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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у пʼятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку під час розмови в Раді з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) прокоментував китайсько-бразильську ініціативу "Друзі за мир".
Відповідаючи на запитання, чи продовжить ЄС підтримувати Україну, якщо США припинять надавати допомогу, Боррель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України в Європі залишиться. Але додав, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейській єдності.
"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні.
І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", - сказав Боррель, натякаючи на приєднання Угорщини до групи "Друзі за мир".
Він додав, що це "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".