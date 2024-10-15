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Новости Война
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С началом отопительного сезона можно ожидать массированных атак РФ на энергетику, - СНБО

РФ готує масовані обстріли енергетики, заявили в РНБО

Российские оккупационные войска готовят массированные удары по украинской энергетике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - отметил он на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве.

По словам Литвиненко, украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Ранее сообщалось, что США передали Украине материалы для защиты энергообъектов.

Также Германия предоставит Украине шесть больших электрогенераторов в рамках подготовки страны к сложной зиме.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 1 октября 2024 года предположил, что через несколько недель в энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за обстрелов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига призвал ЕС усилить поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимы: Мы должны показать коллективную европейскую силу

Автор: 

Литвиненко Александр (78) обстрел (27685) СНБО (4440) энергетика (2566)


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Топ комментарии
+6
Пані та панове, звертаю вашу увагу, шо у РНБО шо ні член то капітан очевидність. Пропоную писати не просто член РНБО, а ЧЛЕННН РНБО, шоб вагомійше було.
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15.10.2024 11:51
+3
Тому потрібне просте рішення - не розпочинати опалювальний сезон!
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15.10.2024 13:10
+2
Чекаю коментарі, що електрику будуть продавати. Бо продавати треба саме тоді, коли максимально пошкоджені підстанції та обладнання. Вам же буд-який інженер це підтвердить
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15.10.2024 11:41
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаю коментарі, що електрику будуть продавати. Бо продавати треба саме тоді, коли максимально пошкоджені підстанції та обладнання. Вам же буд-який інженер це підтвердить
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15.10.2024 11:41 Ответить
Без адекватної відповіді по рф енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
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15.10.2024 13:39 Ответить
Це інфа щоб кідарів підзадорити, чи щоб ми не відчували себе в відносному спокію під час війни?
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15.10.2024 11:43 Ответить
Ну звісно: вони ж по форуму "Цензор.нет" наводять ракети. Це інфа для тих, хто досі носить рожеві окуляри та вірить, що електрику продають вночі саме під час масованих обстрілів. Інфа сотка!!
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15.10.2024 11:45 Ответить
Це навіяло на сумні спогади, коли дуже багато у пресі приділяли увагу льотчикам, і скільки іх загинуло, потім Хаймарсам, потім танкам, нарешті Патріотам, а також навчальним закладам, треба зрозуміти що йде війна, кідари черпають інфу з відкритих джерел, і там її достатьно щоб наносити нам велику шкоду.
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15.10.2024 12:01 Ответить
А куди дівається надлишок виробляємої електроенергії під час нічних відключень при мінімальному споживанні? Атомні реактори не можна кнопочкою "прикрутити" і "відкрутити" вранці.
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15.10.2024 12:11 Ответить
виробленої- українцям, а виробляємої, вамериканському дефіциту від
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15.10.2024 12:26 Ответить
Пані та панове, звертаю вашу увагу, шо у РНБО шо ні член то капітан очевидність. Пропоную писати не просто член РНБО, а ЧЛЕННН РНБО, шоб вагомійше було.
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15.10.2024 11:51 Ответить
Цей дядько часом генераторами не торгує?
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15.10.2024 12:09 Ответить
Вау,какая потужна аналитика,премию им нужно обязательно выписать миллионов по двадцать и по новенькому крузачку купить,с ионизацией салона.
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15.10.2024 12:13 Ответить
не может быть!
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15.10.2024 12:41 Ответить
Тому потрібне просте рішення - не розпочинати опалювальний сезон!
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15.10.2024 13:10 Ответить
потужна аналітика від пана секретаря. Ми вам вдячні. Не дарма ми податки платимо
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15.10.2024 13:37 Ответить
Треба готувати відповідь по кацапської енергосистеми.
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15.10.2024 14:58 Ответить
 
 