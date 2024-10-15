С началом отопительного сезона можно ожидать массированных атак РФ на энергетику, - СНБО

Российские оккупационные войска готовят массированные удары по украинской энергетике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", - отметил он на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве.

По словам Литвиненко, украинская энергетика во время войны показала свою способность реализовать инновационные решения и, несмотря на все, намерения врага уничтожить экономику Украины не достигают цели.

Ранее сообщалось, что США передали Украине материалы для защиты энергообъектов.

Также Германия предоставит Украине шесть больших электрогенераторов в рамках подготовки страны к сложной зиме.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель 1 октября 2024 года предположил, что через несколько недель в энергетике Украины может возникнуть чрезвычайная ситуация из-за обстрелов РФ.

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