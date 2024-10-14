Сибига призвал ЕС усилить поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимы: Мы должны показать коллективную европейскую силу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Совете министров иностранных дел ЕС призвал европейских коллег усилить поддержку энергетической устойчивости Украины накануне зимы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в МИД после онлайн-участия Сибиги в Совете министров иностранных дел Европейского Союза по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Как отмечается, глава МИД Украины проинформировал европейских коллег о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях украинских защитников. Он также рассказал о постоянных обстрелах Россией украинских городов и общин, критической гражданской инфраструктуры и энергетики, недавних ударах по гражданским судам и портовой инфраструктуре.

"В последнее время мы стали свидетелями ударов России по нашим портам и гражданским судам. Такими действиями россияне пытаются не только ослабить экономику Украины, особенно накануне зимы, но и подорвать глобальную продовольственную безопасность", - отметил министр и призвал к совместному решительному ответу на такие действия РФ, обеспечению свободы мореплавания в Черном море.

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Сибига отметил необходимость ускорить помощь ЕС для усиления противовоздушной обороны и укрепления энергетической устойчивости Украины накануне зимы, что включает в себя предоставление дополнительных средств ПВО и усиление воздушного щита, дополнительное энергетическое оборудование, инвестиции в источники генерации.

Также он поблагодарил ЕС за усилия по укреплению устойчивости энергосистемы Украины и удовлетворению неотложных потребностей в энергетической сфере.

Отдельно министр поблагодарил европейских коллег за поддержку предложений Еврокомиссии по использованию 35 миллиардов евро макрофинансовой помощи и создание кредитного механизма для возмещения до 45 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Он выразил надежду на финализацию всех необходимых решений в ближайшие недели.

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Кроме того, Сибига повторил призыв к снятию ограничений на использование Украиной дальнобойных возможностей против законных военных целей на территории РФ, а также призыв принять решение об использовании противовоздушных возможностей соседей Украины для сбивания российских ракет и дронов в украинском небе.

"Украина реализовывает свое право на самооборону согласно Статье 51 Устава ООН. Каждый раз, когда россиянам противопоставляется сила, они отступают, Путин отступает. Когда же они чувствуют слабость, то идут вперед. Мы должны показать коллективную европейскую силу, если хотим оттолкнуть российскую угрозу подальше от Европы", - заявил он.

Министр также опроверг информацию, распространенную в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к неприемлемым территориальным уступкам агрессору. А также проинформировал европейских коллег о дальнейшей работе над продвижением Формулы мира на пути ко Второму саммиту мира, подробно рассказал о том, как "План победы", представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским, станет инструментом практического воплощения Формулы мира для достижения общей для Украины и ЕС цели - всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

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