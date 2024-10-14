Сибіга закликав ЄС посилити підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими: Ми маємо показати колективну європейську силу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав європейських колег посилити підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в МЗС після онлайн-участі Сибіги в Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу на запрошення високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Як зазначається, глава МЗС України поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою та пріоритетні військові потреби українських захисників. Він також розповів про постійні обстріли Росією українських міст і громад, критичної цивільної інфраструктури та енергетики, нещодавні удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі.

"Останнім часом ми стали свідками ударів Росії по нашим портам і цивільним суднам. Такими діями росіяни намагаються не лише послабити економіку України, особливо напередодні зими, але й підірвати глобальну продовольчу безпеку", - зазначив міністр і закликав до спільної рішучої відповіді на такі дії РФ, гарантування свободи мореплавства у Чорному морі.

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Сибіга наголосив на потребі пришвидшити допомогу ЄС для посилення протиповітряної оборони та зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими, що включає в себе надання додаткових засобів ППО і посилення повітряного щита, додаткове енергетичне обладнання, інвестиції у джерела генерації.

Також він подякував ЄС за зусилля зі зміцнення стійкості енергосистеми України та задоволення негайних потреб в енергетичній сфері.

Окремо міністр подякував європейським колегам за підтримку пропозицій Єврокомісії щодо використання 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги та створення кредитного механізму для відшкодування до 45 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Він висловив сподівання на фіналізацію усіх необхідних рішень у найближчі тижні.

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Крім того, Сибіга повторив заклик до зняття обмежень на використання Україною далекобійних спроможностей проти законних військових цілей на території РФ, а також заклик ухвалити рішення про використання протиповітряних спроможностей сусідів України для збиття російських ракет і дронів в українському небі.

"Україна реалізовує своє право на самооборону згідно зі Статтею 51 Статуту ООН. Щоразу, коли росіянам протиставляється сила, вони відступають, Путін відступає. Коли ж вони відчувають слабкість, то йдуть вперед. Ми маємо показати колективну європейську силу, якщо хочемо відштохвнути російську загрозу подалі від Європи", - заявив він.

Міністр також спростував інформацію, поширену в низці іноземних ЗМІ, про нібито готовність України до неприйнятних територіальних поступок агресору. А також поінформував європейських колег про подальшу роботу над просуванням Формули миру на шляху до Другого саміту миру, детально розповів про те, як "План перемоги", представлений Президентом України Володимиром Зеленським, стане інструментом практичного втілення Формули миру задля досягнення спільної для України та ЄС мети: всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

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