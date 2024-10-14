ЄС має збільшити підтримку України та розблокувати Європейський мирний фонд, - Боррель

На російські удари по суднах з українським зерном та по енергетичній інфраструктурі ЄС відповість нарощуванням допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"На порядку денному те ж саме: Україна і Близький Схід. В обох випадках ситуація погіршується. В Україні експорт зерна знову став проблемою - Росія завдала по судах уже три удари. Судна, що перевозять зерно, зазнали нападу з боку росіян. Ми повинні збільшити нашу підтримку. Це єдине можливе рішення з нашого боку. Ми продовжимо обговорювати, як розблокувати виплати за допомогою Європейського мирного фонду і як збільшити протиповітряну міць. Ми повинні покласти край циклу "вони руйнують, ми ремонтуємо", - деталізував Боррель.

Високий представник ЄС також зазначив необхідність "уникати руйнувань".

"Зима вже настала. Електросистема продовжує нагріватися, і війна триває. Українці чинять опір, але їм потрібно більше підтримки. Сьогодні ми вислухаємо нового міністра закордонних справ України, і ми, як я сподіваюся, ухвалимо деякі рішення, щоб збільшити нашу підтримку", - додав він.

Нагадаємо, раніше Боррель закликав країни ЄС більше інвестувати в розробку оборонних технологій, оскільки російська імперіалістична війна проти України довела необхідність пріоритетного розвитку європейської оборонної промисловості й відповідних прикладних технологій.

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