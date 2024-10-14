ЕС должен увеличить поддержку Украины и разблокировать Европейский мирный фонд, - Боррель

На российские удары по судам с украинским зерном и по энергетической инфраструктуре ЕС ответит наращиванием помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"На повестке дня то же самое: Украина и Ближний Восток. В обоих случаях ситуация ухудшается. В Украине экспорт зерна снова стал проблемой - Россия нанесла по судам уже три удара. Суда, перевозящие зерно, подверглись нападению со стороны россиян. Мы должны увеличить нашу поддержку. Это единственное возможное решение с нашей стороны. Мы продолжим обсуждать, как разблокировать выплаты с помощью Европейского мирного фонда и как увеличить противовоздушную мощь. Мы должны положить конец циклу "они разрушают, мы ремонтируем", - детализировал Боррель.

Высокий представитель ЕС также отметил необходимость "избегать разрушений".

"Зима уже наступила. Электросистема продолжает нагреваться, и война продолжается. Украинцы сопротивляются, но им нужно больше поддержки. Сегодня мы выслушаем нового министра иностранных дел Украины, и мы, как я надеюсь, примем некоторые решения, чтобы увеличить нашу поддержку", - добавил он.

Напомним, ранее Боррель призвал страны ЕС больше инвестировать в разработку оборонных технологий, поскольку российская империалистическая война против Украины доказала необходимость приоритетного развития европейской оборонной промышленности и соответствующих прикладных технологий.

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