Украине без поддержки угрожает полное покорение, - депутат Бундестага Кизеветтер
Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер считает, в случае недостаточной поддержки в войне против России Украине "грозит полное покорение" и массовый поток новых беженцев из страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
В этих обстоятельствах, считает Кизеветтер, российский диктатор Владимир Путин не видит причин идти на мирные переговоры с Украиной.
Поэтому дипломатические инициативы не заставляют президента России садиться за стол переговоров, "потому что он видит, что в Украине заканчиваются боеприпасы".
По его словам, если Украина не выстоит в этой войне, то это будет означать, что "военные преступления расширятся", а "оккупированные территории станут военными базами" России.
Топ комментарии
+10 Gary Grant
показать весь комментарий11.10.2024 13:20 Ссылка
+8 Лазоренко Лариса
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+8 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий11.10.2024 13:18 Ссылка
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Якби не стаття 5 договору НАТО то любій країні НАТО "загрожує повне підкорення" - особливо це актуально для Балтії.
По населенню - до 5 раз. До 2014 року - 3 рази.
По площі ДЛЯ життя десь в 3-4 рази. Друже 70% території росії - це ВІЧНА Мерзлота - і 70% населення росії живе в центральнії її частині. Ти ще приплети в статистику Антарктику...
Поясніть? Я би сказав - навпаки - ця територія НЕ прибуткова а тому проблемна.
Вічна мерзлота для росії - це як чемодан без ручки - вона не потрібна але так сталося що вона є.
І по населенню - вас велли в оману.
Чисельність населення росії ДУЖЕ маленька в перерахунку на площу - на Японських островах населення скоро буде більше...
Якщо Китай ЗМОЖЕ скинути на Японію 20 я.бомб - то половина Китаю стане радіоактивною, а друга половина згодом стане радіоактивною.
По-друге з чого ти взяв що ці бомби ЗМОЖУТЬ долетіти до Японії і Японія не дасть відповіді?
Балачки про застосування ядерної зброї завжди якось йдуть однобоко - що хто її застосує і для нього ніяких наслідків не буде.
Це повна маячня - НАСЛІДКИ будуть ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ - а той хто її застосує підпише собі смертний вирок.
лілі-путін сказав що попадуть в рай - мав на увазі ракетою - і всі в раю просто сдохнуть
Взагалі я НЕ ВІРЮ в ядерний апокаліпсис - це МІФ.
Ядерна зброя та її примінення це дуже небезпечно - але не критично.
Радіус ураження ядерного заряду всього ДВА кілометри.
По друге - наврят чи супротивникик зможуть випустити багато ракет перш ніж когось уразити.
Ядерна війна - це пугало для лохів.
Хіросіма та Нагасакі - міста мільйонники - все норм.
Я вже не задаю тобі запитання - ДЛЯ ЧОГО ВЕЛИКОМУ КИТАЮ знищувати маленький острів Японія? Який в цьому сенс? Обвалити світову економіку? Отримати удар у відповідь від США?
кацапстан захопили гопніки з 90-х - бандіти кооператива озеро - для них разводілово, пугалово та кидалово - звична справа - тут питань немає.
Це НЕ аргумент - що було за мільйон років до нас - аргумент - це настрій людей ЗАРАЗ в дану хвилину.
От якби можна було здати Україну і щоб біженців не було - то тоді все гаразд ?
Вообще все эти -эксы и депутаты такие умные, ну просто капец. Но когда от них реально зависит что-то - сразу начинают петлять, бояться эскалации и тд итп )
Вангую скоро экс-Йенся начнет чесать что по РФ надо было ядеркой ударить, и вообще Украине нужно больше оружия и больше разрешений.