Украине без поддержки угрожает полное покорение, - депутат Бундестага Кизеветтер

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер считает, в случае недостаточной поддержки в войне против России Украине "грозит полное покорение" и массовый поток новых беженцев из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

В этих обстоятельствах, считает Кизеветтер, российский диктатор Владимир Путин не видит причин идти на мирные переговоры с Украиной.

Поэтому дипломатические инициативы не заставляют президента России садиться за стол переговоров, "потому что он видит, что в Украине заканчиваются боеприпасы".

По его словам, если Украина не выстоит в этой войне, то это будет означать, что "военные преступления расширятся", а "оккупированные территории станут военными базами" России.

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