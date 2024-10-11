Україні без підтримки загрожує повне підкорення, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, у випадку недостатньої підтримки у війні проти Росії Україні "загрожує повне підкорення" та масовий потік нових біженців з країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

За цих обставин, вважає Кізеветтер, російський диктатор Володимир Путін не бачить причин йти на мирні переговори з Україною.

Тож дипломатичні ініціативи не змушують президента Росії сідати за стіл переговорів, "тому, що він бачить, що в Україні закінчуються боєприпаси".

За його словами, якщо Україна не вистоїть у цій війні, то це означатиме, що "воєнні злочини розширяться", а "окуповані території стануть військовими базами" Росії.

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