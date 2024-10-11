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Україні без підтримки загрожує повне підкорення, - депутат Бундестагу Кізеветтер

Депутат від партії ХДС Родеріх Кізеветтер

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер вважає, у випадку недостатньої підтримки у війні проти Росії Україні "загрожує повне підкорення" та масовий потік нових біженців з країни.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

За цих обставин, вважає Кізеветтер, російський диктатор Володимир Путін не бачить причин йти на мирні переговори з Україною.

Тож дипломатичні ініціативи не змушують президента Росії сідати за стіл переговорів, "тому, що він бачить, що в Україні закінчуються боєприпаси".

За його словами, якщо Україна не вистоїть у цій війні, то це означатиме, що "воєнні злочини розширяться", а "окуповані території стануть військовими базами" Росії.

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Автор: 

Німеччина (7449) Україна (5949) підтримка (624)


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Топ коментарі
+10
До яких пір будуть ці безтолкові констатації факту? Зброю давайте. Чому свиня Ин не пи₴дить а завалює засрашку ************?
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11.10.2024 13:20
+8
Дивно. Для цього висновку треба було три роки кривавої війни і ганьби Заходи, аби не звернути шію пуйлу в перших три дні його нападу на Україну?
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11.10.2024 13:16
+8
Не дуже зрозуміло чого більше боїться пан Кізеветтер - поразки України чи потоку біженців.
От якби можна було здати Україну і щоб біженців не було - то тоді все гаразд ?
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11.10.2024 13:18
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Дивно. Для цього висновку треба було три роки кривавої війни і ганьби Заходи, аби не звернути шію пуйлу в перших три дні його нападу на Україну?
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11.10.2024 13:16 Відповісти
Пан Кізеверте повторює очевидні речі які стали основою створення НАТО.
Якби не стаття 5 договору НАТО то любій країні НАТО "загрожує повне підкорення" - особливо це актуально для Балтії.
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11.10.2024 15:28 Відповісти
Навіть не сумніваитесь! - Украіна в 30 р менша за рашку
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11.10.2024 13:16 Відповісти
Де ви берете такі цифри?
По населенню - до 5 раз. До 2014 року - 3 рази.
По площі ДЛЯ життя десь в 3-4 рази. Друже 70% території росії - це ВІЧНА Мерзлота - і 70% населення росії живе в центральнії її частині. Ти ще приплети в статистику Антарктику...
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11.10.2024 15:22 Відповісти
Аляска і половина Канади теж мерзлота - то шо ім ці землі не враховувути?
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11.10.2024 15:25 Відповісти
Як територія з вічною мерзлотою ВПЛИВАЄ на військову потужність держави?
Поясніть? Я би сказав - навпаки - ця територія НЕ прибуткова а тому проблемна.
Вічна мерзлота для росії - це як чемодан без ручки - вона не потрібна але так сталося що вона є.
І по населенню - вас велли в оману.
Чисельність населення росії ДУЖЕ маленька в перерахунку на площу - на Японських островах населення скоро буде більше...
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11.10.2024 15:32 Відповісти
В Японіі 125 млн - але ріст нас. зупинився - роль територіи? --шоб спалити японців китаицям потрібно 20 ядерних бімб а на рашку в десятки разів більше
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11.10.2024 16:09 Відповісти
Ти живеш в НЕ-реальному світі ред-алерт.
Якщо Китай ЗМОЖЕ скинути на Японію 20 я.бомб - то половина Китаю стане радіоактивною, а друга половина згодом стане радіоактивною.
По-друге з чого ти взяв що ці бомби ЗМОЖУТЬ долетіти до Японії і Японія не дасть відповіді?
Балачки про застосування ядерної зброї завжди якось йдуть однобоко - що хто її застосує і для нього ніяких наслідків не буде.
Це повна маячня - НАСЛІДКИ будуть ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ - а той хто її застосує підпише собі смертний вирок.
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11.10.2024 16:28 Відповісти
Так! - тільки путлєр каже - шо ми полетимо в раи а всі інші в пекло
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11.10.2024 16:35 Відповісти
ми? - так тупо ти спалився, касапе.
лілі-путін сказав що попадуть в рай - мав на увазі ракетою - і всі в раю просто сдохнуть
Взагалі я НЕ ВІРЮ в ядерний апокаліпсис - це МІФ.
Ядерна зброя та її примінення це дуже небезпечно - але не критично.
Радіус ураження ядерного заряду всього ДВА кілометри.
По друге - наврят чи супротивникик зможуть випустити багато ракет перш ніж когось уразити.
Ядерна війна - це пугало для лохів.
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11.10.2024 17:38 Відповісти
Ураження може и не велике - а ядернии пил радіація - зараження радіонуклідами землі води?
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11.10.2024 17:46 Відповісти
Таке стається, але як показує досвід Хіросіми та Нагасаки - в ЦЕНТР яких скинули ядерні заряди - все минається.
Хіросіма та Нагасакі - міста мільйонники - все норм.
Я вже не задаю тобі запитання - ДЛЯ ЧОГО ВЕЛИКОМУ КИТАЮ знищувати маленький острів Японія? Який в цьому сенс? Обвалити світову економіку? Отримати удар у відповідь від США?
кацапстан захопили гопніки з 90-х - бандіти кооператива озеро - для них разводілово, пугалово та кидалово - звична справа - тут питань немає.
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11.10.2024 17:59 Відповісти
Так вони ж в 40 -х китаиозам на багнет кишки намотували
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11.10.2024 18:03 Відповісти
А в кам'яному віці там процвітало людоїдство. І що?
Це НЕ аргумент - що було за мільйон років до нас - аргумент - це настрій людей ЗАРАЗ в дану хвилину.
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12.10.2024 10:59 Відповісти
Не дуже зрозуміло чого більше боїться пан Кізеветтер - поразки України чи потоку біженців.
От якби можна було здати Україну і щоб біженців не було - то тоді все гаразд ?
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11.10.2024 13:18 Відповісти
Це він так намагається доповісти ватним виборцям адг, що їх любов до пуйла не покращить економічну ситуацію, а навпаки. Бо їм, звісно, на Україну завжди було начхати.
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11.10.2024 13:51 Відповісти
До яких пір будуть ці безтолкові констатації факту? Зброю давайте. Чому свиня Ин не пи₴дить а завалює засрашку ************?
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11.10.2024 13:20 Відповісти
Ну то готуйтесь до приьому нових біженців.
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11.10.2024 13:42 Відповісти
Да ты что, вот это умозаключения. Гениально, браво, просто гений современности
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11.10.2024 14:14 Відповісти
Вірно цей гер каже за нову купу українських біженців у Європу. Він тільки забув ще про майбутню купу українських вояків мобілізованих у російську армію після окупації України. І про те як вони підуть вслід біженцям до Німеччини. Тільки не просити там притулку, а забирати та нищити. Буде Європа жувати соплі то так і буде. Ми загинемо як країна та нація, а вони перетворяться у васалів Великокацапії.
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11.10.2024 14:19 Відповісти
Без поставок оружия и разрешения бить им куда нужно - это все обычная говорильня ни о чем.

Вообще все эти -эксы и депутаты такие умные, ну просто капец. Но когда от них реально зависит что-то - сразу начинают петлять, бояться эскалации и тд итп )

Вангую скоро экс-Йенся начнет чесать что по РФ надо было ядеркой ударить, и вообще Украине нужно больше оружия и больше разрешений.
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11.10.2024 15:01 Відповісти
 
 