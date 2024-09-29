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Новини Війна
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Байден заявив, що Україна переможе у війні та запевнив, що США нададуть Києву необхідну підтримку. ВIДЕО

Президент США Джо Байден вкотре висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Відповідну заяву американський лідер зробив у соцмережі Х, опублікувавши коротке відео про переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч із ними на кожному кроці", - написав глава Білого дому.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зелеський представив своєму американському колезі План перемоги нашої країни.

Читайте також: Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2889) США (23085) підтримка (612)


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Топ коментарі
+17
Україна переможе але не можна допустити ескалації.
А як перемогти без ескалації? паролє паролє паролє...
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29.09.2024 20:43
+11
Почитали з папірчиків та й розійшлись. Про необхідну підтримку ніде нема. Є про "as long as it takes" перейменований на "stand with Ukraine".
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29.09.2024 20:44
+8
насправді, як би перекрити всі фінансові потоки рашки то й без ескалації можна було б обійтись, але ж..
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29.09.2024 21:36
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якщо вася сидить десь в закарпатті ( в Чехії) то все рожевим здається
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29.09.2024 20:59 Відповісти
Україна переможе але не можна допустити ескалації.
А як перемогти без ескалації? паролє паролє паролє...
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29.09.2024 20:43 Відповісти
насправді, як би перекрити всі фінансові потоки рашки то й без ескалації можна було б обійтись, але ж..
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29.09.2024 21:36 Відповісти
Переможе ,в наступному житті,чи в віртуальній реальності.
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29.09.2024 22:00 Відповісти
Почитали з папірчиків та й розійшлись. Про необхідну підтримку ніде нема. Є про "as long as it takes" перейменований на "stand with Ukraine".
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29.09.2024 20:44 Відповісти
Тобі з номенклатурою, локацієй і графіком поставок треба?))
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29.09.2024 21:04 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%86%D0%B7%2014%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Просто після гучних заяв "партнерів" через кілька місяців виходить Вова і заявляє наступне:

"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири..." Джерело:
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29.09.2024 21:17 Відповісти
"Я вам дам саперні лопатки ,і ними добудете зброю в бою"
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29.09.2024 22:03 Відповісти
Війна - це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого. Якщо ти близько - вдавай, що далеко, а якщо далеко - вдавай, що близько.

Сунь-дзи
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29.09.2024 22:07 Відповісти
але це не про шмарклю, що влаштував шоу з контрнаступу в минулому році, мало не день і місце по тіліфізору провідомляли. і кацапи були готові.
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30.09.2024 06:58 Відповісти
Кацапи були готові, тому що це шоу розтяглося майже на рік. І поки кожна праска співала про контрнаступ, кацапи копали. А ми сміялися з цар-окопа на півдні. Гарно посміялися...
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30.09.2024 09:12 Відповісти
А потім якщо (коли) не нададуть - місцеві прихильники Байдена-Гарріс почнуть розписувати що нам ніхто нічого не обіцяв, нам ніхто нічого не винен, у нас немає союзників, і тд
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29.09.2024 20:48 Відповісти
Як на мене то Джо хоче наостаннє підісрати Камалі за те що його усунули с президентських перегонів.
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29.09.2024 20:56 Відповісти
А як на мене спонсоровані Єрмакобанатом та особисто ПІНЧУК+АХМЄТОВ (БЄНЯ ТЕЖ) гниди МАГАпідтримки тут розкручують оці пляскі хйляндії
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29.09.2024 22:09 Відповісти
Глупости вы говорите. После первого тура Зеленский имел двойной перевес. Агитация шла что там не из кого выбирать. Шоумену было достаточно чтоб его сторонники просто подтвердили перевес. Все кто не пришел на второй тур, отдали свои голоса за нынешнего Президента.
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29.09.2024 21:02 Відповісти
Єрмачня, вам все нагадує про Порошенко. Той Порошенко у вас дуже болить.
Мабуть він у вас щось "вкрав": чи то мозок, чи то дівочість. А може поки він у вас "крав" перше, "встиг" вкрасти й друге... А може він вашого брата "вбив", як він "вбив" брата Єрмака?
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29.09.2024 21:11 Відповісти
Просто Порошенко їм до цих пір в гузні свербить
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29.09.2024 21:36 Відповісти
Забористий план привіз наш презик, що і дід тепер до кордонів 91го буде йти?
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29.09.2024 20:57 Відповісти
Чи до кордонів СССР 90 го ?
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29.09.2024 21:57 Відповісти
Території ще можна з часом повернути, от сина, батька, брата вже неповернеш ніколи.
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29.09.2024 21:00 Відповісти
И много рашка вернула окупированных территорий за последние 100 лет?
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29.09.2024 21:30 Відповісти
"Царство" польське, ГДР, Україна...
Много, дуже много.
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29.09.2024 21:50 Відповісти
В точку!
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29.09.2024 21:03 Відповісти
за два місяці якщо захоче- ще може вигнути
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29.09.2024 22:28 Відповісти
не захоче
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29.09.2024 23:25 Відповісти
Ну до 20 січня 2025 року ще майже чотири місяці.
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30.09.2024 00:52 Відповісти
🙏
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29.09.2024 21:06 Відповісти
У Байдена Альгеймер в обнімку з Паркенсоном, він ******* всяку *****, Ц ензор видалив мій допис, да і врот його ******, маю на увазі Цензор, Байден не до чого, він вже мрець, а про мерця тільки добре або нічого!!!
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29.09.2024 21:10 Відповісти
А колись за совітів всі сміялись з брєжнєвського політбюро ,називаючи його похоронбюро ,так Байден всіх їх пережив (за кількістю прожитих років) .
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29.09.2024 22:08 Відповісти
ХАЙЛЬ ВАМ ПУТЛЕРХУЙЛО В СРАКУ
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29.09.2024 22:10 Відповісти
Победить расию можно если сейчас убить главного террориста 21 века путина. Почему ты Байден, лидер самой могущественной страны в мире, до сих пор это не сделал, я не понимаю(..
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29.09.2024 21:11 Відповісти
**** тут не зрозуміло, бо він не лідер, в Абами вистачило мужності вбити Усаму бін Ладена, а це чмо гівна з'Їсть двічи , ! Підор одним словом.
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29.09.2024 21:16 Відповісти
Там вся верхівка еліти така, ну заберуть Ху..ла, є Патрушев. Олігархи які добре заробляють на цій війні. Та і судячи скільки двійників у нього, не факт що він взагалі ще живий.
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29.09.2024 21:24 Відповісти
"Нададуть необхідну підтримку" - так в тому й проблема, що необхідну не надають, а більш схоже на моральну підтримку.
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29.09.2024 21:11 Відповісти
Нє - ну коли Баиден заявив - то кому ше тоді вірити
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29.09.2024 21:19 Відповісти
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Победит еще быстрее, если США предоставит 1000 Томагавков из более чем 7000 у них имеющихся и пару сотен самолетов. На Сирию 66 Томагавков хватило. Чем быстрее произойдет окончательное решение русского вопроса, тем для всего мира лучше.
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29.09.2024 21:35 Відповісти
От тільки в Україні сила силенна зрадників і колаборантів у владі, які не хочуть перемоги України. Оманський блазень з трампом весь час торочать про закінчення війни, очевидно що капітуляцією України. Ось тут до прикладу проплачені прокремлівські тролі поливають брудом президента Байдена через те, що він запевнив всіх про перемогу України у цій війні.
Для перемоги України, спочатку потрібно зачистити усіх зрадників в українській владі та керіаництві ЗСУ, інакше все повториться як у літку 2023го.
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29.09.2024 22:10 Відповісти
вони тепер за бабло олігархату ПРи Єрмакобордлельній владі тут не викисатимуть з прокляттями на користь МАГАрашистам

Пінчуком-Ахмєтов-Бєня - кремлезхалежні *******. Бєню чекає екстрадиція в США , а ті обоє давно спонсорують не РЕСПУБЛІКАНЦІВ а саме МАГА
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29.09.2024 22:15 Відповісти
це коли вова українця наказав шашлики заготовлювати ..
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29.09.2024 21:52 Відповісти
реєстрація учора
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29.09.2024 22:03 Відповісти
Дєда Бідон вже стілько наговорив та на обіцяв,що не перемогти врага було би оскорблєнієм для цього почесного пенсіонєра...)
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29.09.2024 21:41 Відповісти
хоча б почесний, а чекаєте на пенсіонера нарциса путіноїдного?
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29.09.2024 21:50 Відповісти
Він напевно вже забув що він це ще на тій неділі говорив...з дідом це якісь суцільний день сурка ***** 🤦🏻‍♂️
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29.09.2024 21:55 Відповісти
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29.09.2024 21:59 Відповісти
альо сікош тромбозавісімий - він це повторив на Х, у Маска рашистському просторі. Такого повтору багато не буває ...
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29.09.2024 22:01 Відповісти
Жіночко, релакс я то уж точно не прихильник трампона якщо ви на це натякаєте? і голосуватиму за Камалу чисто по Українському питанню бо для мене це саме важливе. Але це не означає що політика Бідона мене особисто як громадянина США задовільняє, тому і критика така 😌
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29.09.2024 22:09 Відповісти
ну так ви в команді МАГА зараз тут на цьому сайті
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29.09.2024 22:17 Відповісти
серпень 24- реєстрація тромобозалежних- вас вже й Пічук спонсорує?
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29.09.2024 22:02 Відповісти
Табах, Іларіонов, Пінкус та уся інша мерзота починала губити ґрунт під клешнями, коли Трамп чітко сказав - УКРАЇНИ ВЖЕ НЕМАЄ . Й у тому числі з цієї причини Трамп дав задню й через посередництво СВОЄЇ людини в Києві- Єрмака пішов на зустріч з Клованом
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29.09.2024 22:20 Відповісти

НАЙКОМПРОМАТНІШИЙ КАДР ПРОТИ КОЗИРА- Єрмакомарафон швидко його знищив
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29.09.2024 22:25 Відповісти
НАГАДУЮ - найпочесніший зараз оліграх Єрмакобанату- ПІНЧУК , споносрує тут усю гидоту обсирання влади США на користь MAGAненависникам України
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29.09.2024 22:06 Відповісти
про Тромба? В точку
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29.09.2024 22:30 Відповісти

Як?
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29.09.2024 22:36 Відповісти
Байдена має на увазі, що Єрмак сам піде.
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29.09.2024 22:55 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-putina-i-plan-zelenskogo/ Олег Пономарь :
План Зеленского в Белом Доме воспринят в общем хорошо, кроме нереалистичного пункта об ускорении приема в НАТО.
А именно, - Байден и Харрис поддержали просьбу Зеленского о выделении намного большего количества оружия - Байден высвободил все оставшиеся https://www.ponomaroleg.com/ssha-79-mlrd-pomoshhi-ukraine/ 8 млрд долларов от пакета на 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Байден распорядился равномерно распределить эти деньги до 20 Января, а дальше новый Конгресс должен заняться приемом нового закона.
Также Байден распорядился предоставить Украине вторую батарею Patriot, а также дальнобойное оружие "воздух-земля" для F-16.
Байден приедет с последним визитом в Европу. Этот визит будет посвящен полностью плану Зеленского. Байден представит его премьерам Италии, Великобритании, канцлеру Германии и президенту Франции на мини-саммите, а также проведет 12 Октября Рамштайн.
Среди вышеперечисленных союзников Украины и речи нет о каком-то подталкивании Украины к уступкам России, как об этом иногда ложно пишет пресса.
Также Украине обеспечена финансовая помощь от союзников напрямую в украинский бюджет, чтобы пройти 2025 год (этот пункт также был в плане Зеленского). Это будет https://www.ponomaroleg.com/ssha-i-es-dadut-ukraine-50-mlrd/ 40-50 млрд долл набежавшего дохода от замороженных российских активов.

Так что, всё выглядит более-менее прогнозировано и нормально.
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29.09.2024 23:41 Відповісти
Байденовські обіцянки женитися не відповідають дійсності, судячи по його поведінці
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30.09.2024 08:26 Відповісти
звіздун
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30.09.2024 12:14 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kogda-i-kak-zakonchitsya-vojna/ Олег Пономарь про плани адміністрації Байдена в війні касапів з Україною :
"Я понимаю, что хотелось бы знать конкретно: план такой-то, выйти на границы такие-то, сроки такие-то, для этого - то-то, затем - то-то и тд. И я согласен, что неплохо бы это знать и иметь.. Но...
Но такого плана нет. Поэтому и написать о нем нельзя. Ибо нельзя написать о том, чего нет. И как инсайдер вам говорю, что его нет в США, там также не знают когда и как закончится война. И не потому что такие плохие там в США и не хотят планировать, а потому что это планирование не имеет смысла, ибо это всё бумага. На самом деле всё сто раз может измениться и поэтому нет смысла тратить время на гадания.
Но я могу вам точно сказать ЧТО знают в США наверняка и это их план: Война в любом случае рано или поздно закончится переговорами. Это время еще не наступило так как в США есть поддержка политическая, военная и финансовая Украины и, таким образом, еще можно продолжать наносить урон России, ухудшая ее переговорные позиции. В США проигрышем Путина будут считать сохранение независимости Украины и вступление Украины в НАТО и ЕС. Иначе - зачем он это всё начинал?
Вероятность того, что Украина вернет свои границы 1991 года оценивается в ближайшее время как низкая. Украина 100% вступит в НАТО и ЕС в течение нескольких лет после окончания войны (как бы и чем бы она не закончилась, а она закончится поражением России). 100% Украина станет членом НАТО и ЕС. Это факт. Вот это знают в США наверняка.
Больше ничего в США не знают, но это не повод не помогать Украине. США помогают Украине максимально возможно - сколько удается выбить из Конгресса, - столько и есть и это всё помогает Украине сопротивляться агрессии и в конечном итоге поможет Украине отстоять свою независимость.
Это простая и важная стратегия. Можно ее критиковать сколько угодно, но она такая".
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30.09.2024 12:48 Відповісти
"И как инсайдер вам говорю..."
Той Пономарь-Голобородько чимось нагадує мені Гордона - продає лікувальні інформаційні пірамідки "Ю Шинсе"..., а ще - мольфарів, ворожок та тарологинь.

От я як "інсайдер" кажу: з часів Обами у обамівців є загальна концепція - не дратувати кацапів.
Плану в Адміністрації Байдена - немає, є лише концепція - якось "пропєтлять" поміж крапельками у рамках двох умов:
1) не дратувати кацапів, тому - не дати Україні впевнено перемогти;
2) не дати Україні розгромно програти, бо це катастрофа і для Європи і для США.
Мета цієї імпотенції десь така: дочекатися коли ***** подохне.
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30.09.2024 13:36 Відповісти
-- Хоч би одним оком зазирить в отой .грандіозний. найтаємніший ПЛАН-ПЕРЕМОГИ ( який утнули ЗЕ--коміки ) на огляд Байдену ?! Бачили??? Таки ПОВІРИВ у нашу. беззаперечну...Отак дивись: що НЕзабаром станемо свідками присвоєння додатку- приставки нашому " ПОЛІТИКУ--РОКУ " іще й " СТРАТЕГ--ГЕНЕРАЛІСІМУС ! "
:
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30.09.2024 13:20 Відповісти
 
 