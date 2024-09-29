Байден заявив, що Україна переможе у війні та запевнив, що США нададуть Києву необхідну підтримку. ВIДЕО
Президент США Джо Байден вкотре висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу в протистоянні повномасштабній російській агресії.
Відповідну заяву американський лідер зробив у соцмережі Х, опублікувавши коротке відео про переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч із ними на кожному кроці", - написав глава Білого дому.
Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зелеський представив своєму американському колезі План перемоги нашої країни.
Топ коментарі
+17 Ihor Demkiv #524736
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+11 Calvados
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А як перемогти без ескалації? паролє паролє паролє...
"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири..." Джерело:
Сунь-дзи
Мабуть він у вас щось "вкрав": чи то мозок, чи то дівочість. А може поки він у вас "крав" перше, "встиг" вкрасти й друге... А може він вашого брата "вбив", як він "вбив" брата Єрмака?
Много, дуже много.
Для перемоги України, спочатку потрібно зачистити усіх зрадників в українській владі та керіаництві ЗСУ, інакше все повториться як у літку 2023го.
Пінчуком-Ахмєтов-Бєня - кремлезхалежні *******. Бєню чекає екстрадиція в США , а ті обоє давно спонсорують не РЕСПУБЛІКАНЦІВ а саме МАГА
НАЙКОМПРОМАТНІШИЙ КАДР ПРОТИ КОЗИРА- Єрмакомарафон швидко його знищив
Як?
План Зеленского в Белом Доме воспринят в общем хорошо, кроме нереалистичного пункта об ускорении приема в НАТО.
А именно, - Байден и Харрис поддержали просьбу Зеленского о выделении намного большего количества оружия - Байден высвободил все оставшиеся https://www.ponomaroleg.com/ssha-79-mlrd-pomoshhi-ukraine/ 8 млрд долларов от пакета на 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Байден распорядился равномерно распределить эти деньги до 20 Января, а дальше новый Конгресс должен заняться приемом нового закона.
Также Байден распорядился предоставить Украине вторую батарею Patriot, а также дальнобойное оружие "воздух-земля" для F-16.
Байден приедет с последним визитом в Европу. Этот визит будет посвящен полностью плану Зеленского. Байден представит его премьерам Италии, Великобритании, канцлеру Германии и президенту Франции на мини-саммите, а также проведет 12 Октября Рамштайн.
Среди вышеперечисленных союзников Украины и речи нет о каком-то подталкивании Украины к уступкам России, как об этом иногда ложно пишет пресса.
Также Украине обеспечена финансовая помощь от союзников напрямую в украинский бюджет, чтобы пройти 2025 год (этот пункт также был в плане Зеленского). Это будет https://www.ponomaroleg.com/ssha-i-es-dadut-ukraine-50-mlrd/ 40-50 млрд долл набежавшего дохода от замороженных российских активов.
Так что, всё выглядит более-менее прогнозировано и нормально.
"Я понимаю, что хотелось бы знать конкретно: план такой-то, выйти на границы такие-то, сроки такие-то, для этого - то-то, затем - то-то и тд. И я согласен, что неплохо бы это знать и иметь.. Но...
Но такого плана нет. Поэтому и написать о нем нельзя. Ибо нельзя написать о том, чего нет. И как инсайдер вам говорю, что его нет в США, там также не знают когда и как закончится война. И не потому что такие плохие там в США и не хотят планировать, а потому что это планирование не имеет смысла, ибо это всё бумага. На самом деле всё сто раз может измениться и поэтому нет смысла тратить время на гадания.
Но я могу вам точно сказать ЧТО знают в США наверняка и это их план: Война в любом случае рано или поздно закончится переговорами. Это время еще не наступило так как в США есть поддержка политическая, военная и финансовая Украины и, таким образом, еще можно продолжать наносить урон России, ухудшая ее переговорные позиции. В США проигрышем Путина будут считать сохранение независимости Украины и вступление Украины в НАТО и ЕС. Иначе - зачем он это всё начинал?
Вероятность того, что Украина вернет свои границы 1991 года оценивается в ближайшее время как низкая. Украина 100% вступит в НАТО и ЕС в течение нескольких лет после окончания войны (как бы и чем бы она не закончилась, а она закончится поражением России). 100% Украина станет членом НАТО и ЕС. Это факт. Вот это знают в США наверняка.
Больше ничего в США не знают, но это не повод не помогать Украине. США помогают Украине максимально возможно - сколько удается выбить из Конгресса, - столько и есть и это всё помогает Украине сопротивляться агрессии и в конечном итоге поможет Украине отстоять свою независимость.
Это простая и важная стратегия. Можно ее критиковать сколько угодно, но она такая".
Той Пономарь-Голобородько чимось нагадує мені Гордона - продає лікувальні інформаційні пірамідки "Ю Шинсе"..., а ще - мольфарів, ворожок та тарологинь.
От я як "інсайдер" кажу: з часів Обами у обамівців є загальна концепція - не дратувати кацапів.
Плану в Адміністрації Байдена - немає, є лише концепція - якось "пропєтлять" поміж крапельками у рамках двох умов:
1) не дратувати кацапів, тому - не дати Україні впевнено перемогти;
2) не дати Україні розгромно програти, бо це катастрофа і для Європи і для США.
Мета цієї імпотенції десь така: дочекатися коли ***** подохне.
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