Байден заявив, що Україна переможе у війні та запевнив, що США нададуть Києву необхідну підтримку. ВIДЕО

Президент США Джо Байден вкотре висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Відповідну заяву американський лідер зробив у соцмережі Х, опублікувавши коротке відео про переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч із ними на кожному кроці", - написав глава Білого дому.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні президент України Володимир Зелеський представив своєму американському колезі План перемоги нашої країни.

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