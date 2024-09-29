Байден заявил, что Украина победит в войне и заверил, что США предоставят Киеву необходимую поддержку. ВИДЕО

Президент США Джо Байден в очередной раз выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Х, опубликовав короткое видео о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу", - написал глава Белого дома.

Напомним, что во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зелеский представил своему американскому коллеге План победы нашей страны.

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