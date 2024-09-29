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Байден заявил, что Украина победит в войне и заверил, что США предоставят Киеву необходимую поддержку. ВИДЕО

Президент США Джо Байден в очередной раз выразил уверенность в том, что Украина одержит победу в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в соцсети Х, опубликовав короткое видео о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу", - написал глава Белого дома.

Напомним, что во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зелеский представил своему американскому коллеге План победы нашей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский озвучил важнейший результат визита в США: сохранили двухпартийную поддержку Украины

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26853) поддержка (683)


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Топ комментарии
+17
Україна переможе але не можна допустити ескалації.
А як перемогти без ескалації? паролє паролє паролє...
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29.09.2024 20:43
+11
Почитали з папірчиків та й розійшлись. Про необхідну підтримку ніде нема. Є про "as long as it takes" перейменований на "stand with Ukraine".
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29.09.2024 20:44
+8
насправді, як би перекрити всі фінансові потоки рашки то й без ескалації можна було б обійтись, але ж..
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29.09.2024 21:36
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Правила форума Совет форумчан
якщо вася сидить десь в закарпатті ( в Чехії) то все рожевим здається
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29.09.2024 20:59 Ответить
Україна переможе але не можна допустити ескалації.
А як перемогти без ескалації? паролє паролє паролє...
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29.09.2024 20:43 Ответить
насправді, як би перекрити всі фінансові потоки рашки то й без ескалації можна було б обійтись, але ж..
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29.09.2024 21:36 Ответить
Переможе ,в наступному житті,чи в віртуальній реальності.
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29.09.2024 22:00 Ответить
Почитали з папірчиків та й розійшлись. Про необхідну підтримку ніде нема. Є про "as long as it takes" перейменований на "stand with Ukraine".
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29.09.2024 20:44 Ответить
Тобі з номенклатурою, локацієй і графіком поставок треба?))
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29.09.2024 21:04 Ответить
https://telegram.me/share/url?text=%D0%86%D0%B7%2014%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%3A%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F836767-iz-14-novih-brigad-ne-vdalosa-ukomplektuvati-navit-cotiri-zelenskij-pro-zatrimku-zbroi%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Просто після гучних заяв "партнерів" через кілька місяців виходить Вова і заявляє наступне:

"Дуже багато причин. По-перше, це (постачання озброєння, - ред.) відбувається досить повільно. По-друге, нам потрібно укомплектувати 14 бригад - досі в нас цього немає. Із цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири..." Джерело:
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29.09.2024 21:17 Ответить
"Я вам дам саперні лопатки ,і ними добудете зброю в бою"
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29.09.2024 22:03 Ответить
Війна - це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний - корч із себе млявого. Якщо ти близько - вдавай, що далеко, а якщо далеко - вдавай, що близько.

Сунь-дзи
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29.09.2024 22:07 Ответить
але це не про шмарклю, що влаштував шоу з контрнаступу в минулому році, мало не день і місце по тіліфізору провідомляли. і кацапи були готові.
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30.09.2024 06:58 Ответить
Кацапи були готові, тому що це шоу розтяглося майже на рік. І поки кожна праска співала про контрнаступ, кацапи копали. А ми сміялися з цар-окопа на півдні. Гарно посміялися...
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30.09.2024 09:12 Ответить
А потім якщо (коли) не нададуть - місцеві прихильники Байдена-Гарріс почнуть розписувати що нам ніхто нічого не обіцяв, нам ніхто нічого не винен, у нас немає союзників, і тд
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29.09.2024 20:48 Ответить
Як на мене то Джо хоче наостаннє підісрати Камалі за те що його усунули с президентських перегонів.
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29.09.2024 20:56 Ответить
А як на мене спонсоровані Єрмакобанатом та особисто ПІНЧУК+АХМЄТОВ (БЄНЯ ТЕЖ) гниди МАГАпідтримки тут розкручують оці пляскі хйляндії
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29.09.2024 22:09 Ответить
Глупости вы говорите. После первого тура Зеленский имел двойной перевес. Агитация шла что там не из кого выбирать. Шоумену было достаточно чтоб его сторонники просто подтвердили перевес. Все кто не пришел на второй тур, отдали свои голоса за нынешнего Президента.
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29.09.2024 21:02 Ответить
Єрмачня, вам все нагадує про Порошенко. Той Порошенко у вас дуже болить.
Мабуть він у вас щось "вкрав": чи то мозок, чи то дівочість. А може поки він у вас "крав" перше, "встиг" вкрасти й друге... А може він вашого брата "вбив", як він "вбив" брата Єрмака?
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29.09.2024 21:11 Ответить
Просто Порошенко їм до цих пір в гузні свербить
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29.09.2024 21:36 Ответить
Забористий план привіз наш презик, що і дід тепер до кордонів 91го буде йти?
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29.09.2024 20:57 Ответить
Чи до кордонів СССР 90 го ?
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29.09.2024 21:57 Ответить
Території ще можна з часом повернути, от сина, батька, брата вже неповернеш ніколи.
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29.09.2024 21:00 Ответить
И много рашка вернула окупированных территорий за последние 100 лет?
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29.09.2024 21:30 Ответить
"Царство" польське, ГДР, Україна...
Много, дуже много.
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29.09.2024 21:50 Ответить
В точку!
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29.09.2024 21:03 Ответить
за два місяці якщо захоче- ще може вигнути
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29.09.2024 22:28 Ответить
не захоче
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29.09.2024 23:25 Ответить
Ну до 20 січня 2025 року ще майже чотири місяці.
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30.09.2024 00:52 Ответить
🙏
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29.09.2024 21:06 Ответить
У Байдена Альгеймер в обнімку з Паркенсоном, він ******* всяку *****, Ц ензор видалив мій допис, да і врот його ******, маю на увазі Цензор, Байден не до чого, він вже мрець, а про мерця тільки добре або нічого!!!
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29.09.2024 21:10 Ответить
А колись за совітів всі сміялись з брєжнєвського політбюро ,називаючи його похоронбюро ,так Байден всіх їх пережив (за кількістю прожитих років) .
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29.09.2024 22:08 Ответить
ХАЙЛЬ ВАМ ПУТЛЕРХУЙЛО В СРАКУ
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29.09.2024 22:10 Ответить
Победить расию можно если сейчас убить главного террориста 21 века путина. Почему ты Байден, лидер самой могущественной страны в мире, до сих пор это не сделал, я не понимаю(..
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29.09.2024 21:11 Ответить
**** тут не зрозуміло, бо він не лідер, в Абами вистачило мужності вбити Усаму бін Ладена, а це чмо гівна з'Їсть двічи , ! Підор одним словом.
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29.09.2024 21:16 Ответить
Там вся верхівка еліти така, ну заберуть Ху..ла, є Патрушев. Олігархи які добре заробляють на цій війні. Та і судячи скільки двійників у нього, не факт що він взагалі ще живий.
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29.09.2024 21:24 Ответить
"Нададуть необхідну підтримку" - так в тому й проблема, що необхідну не надають, а більш схоже на моральну підтримку.
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29.09.2024 21:11 Ответить
Нє - ну коли Баиден заявив - то кому ше тоді вірити
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29.09.2024 21:19 Ответить
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Победит еще быстрее, если США предоставит 1000 Томагавков из более чем 7000 у них имеющихся и пару сотен самолетов. На Сирию 66 Томагавков хватило. Чем быстрее произойдет окончательное решение русского вопроса, тем для всего мира лучше.
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29.09.2024 21:35 Ответить
От тільки в Україні сила силенна зрадників і колаборантів у владі, які не хочуть перемоги України. Оманський блазень з трампом весь час торочать про закінчення війни, очевидно що капітуляцією України. Ось тут до прикладу проплачені прокремлівські тролі поливають брудом президента Байдена через те, що він запевнив всіх про перемогу України у цій війні.
Для перемоги України, спочатку потрібно зачистити усіх зрадників в українській владі та керіаництві ЗСУ, інакше все повториться як у літку 2023го.
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29.09.2024 22:10 Ответить
вони тепер за бабло олігархату ПРи Єрмакобордлельній владі тут не викисатимуть з прокляттями на користь МАГАрашистам

Пінчуком-Ахмєтов-Бєня - кремлезхалежні *******. Бєню чекає екстрадиція в США , а ті обоє давно спонсорують не РЕСПУБЛІКАНЦІВ а саме МАГА
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29.09.2024 22:15 Ответить
це коли вова українця наказав шашлики заготовлювати ..
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29.09.2024 21:52 Ответить
реєстрація учора
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29.09.2024 22:03 Ответить
Дєда Бідон вже стілько наговорив та на обіцяв,що не перемогти врага було би оскорблєнієм для цього почесного пенсіонєра...)
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29.09.2024 21:41 Ответить
хоча б почесний, а чекаєте на пенсіонера нарциса путіноїдного?
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29.09.2024 21:50 Ответить
Він напевно вже забув що він це ще на тій неділі говорив...з дідом це якісь суцільний день сурка ***** 🤦🏻‍♂️
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29.09.2024 21:55 Ответить
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29.09.2024 21:59 Ответить
альо сікош тромбозавісімий - він це повторив на Х, у Маска рашистському просторі. Такого повтору багато не буває ...
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29.09.2024 22:01 Ответить
Жіночко, релакс я то уж точно не прихильник трампона якщо ви на це натякаєте? і голосуватиму за Камалу чисто по Українському питанню бо для мене це саме важливе. Але це не означає що політика Бідона мене особисто як громадянина США задовільняє, тому і критика така 😌
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29.09.2024 22:09 Ответить
ну так ви в команді МАГА зараз тут на цьому сайті
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29.09.2024 22:17 Ответить
серпень 24- реєстрація тромобозалежних- вас вже й Пічук спонсорує?
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29.09.2024 22:02 Ответить
Табах, Іларіонов, Пінкус та уся інша мерзота починала губити ґрунт під клешнями, коли Трамп чітко сказав - УКРАЇНИ ВЖЕ НЕМАЄ . Й у тому числі з цієї причини Трамп дав задню й через посередництво СВОЄЇ людини в Києві- Єрмака пішов на зустріч з Клованом
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29.09.2024 22:20 Ответить

НАЙКОМПРОМАТНІШИЙ КАДР ПРОТИ КОЗИРА- Єрмакомарафон швидко його знищив
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29.09.2024 22:25 Ответить
НАГАДУЮ - найпочесніший зараз оліграх Єрмакобанату- ПІНЧУК , споносрує тут усю гидоту обсирання влади США на користь MAGAненависникам України
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29.09.2024 22:06 Ответить
про Тромба? В точку
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29.09.2024 22:30 Ответить

Як?
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29.09.2024 22:36 Ответить
Байдена має на увазі, що Єрмак сам піде.
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29.09.2024 22:55 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-putina-i-plan-zelenskogo/ Олег Пономарь :
План Зеленского в Белом Доме воспринят в общем хорошо, кроме нереалистичного пункта об ускорении приема в НАТО.
А именно, - Байден и Харрис поддержали просьбу Зеленского о выделении намного большего количества оружия - Байден высвободил все оставшиеся https://www.ponomaroleg.com/ssha-79-mlrd-pomoshhi-ukraine/ 8 млрд долларов от пакета на 61 млрд, принятого Конгрессом в апреле. Байден распорядился равномерно распределить эти деньги до 20 Января, а дальше новый Конгресс должен заняться приемом нового закона.
Также Байден распорядился предоставить Украине вторую батарею Patriot, а также дальнобойное оружие "воздух-земля" для F-16.
Байден приедет с последним визитом в Европу. Этот визит будет посвящен полностью плану Зеленского. Байден представит его премьерам Италии, Великобритании, канцлеру Германии и президенту Франции на мини-саммите, а также проведет 12 Октября Рамштайн.
Среди вышеперечисленных союзников Украины и речи нет о каком-то подталкивании Украины к уступкам России, как об этом иногда ложно пишет пресса.
Также Украине обеспечена финансовая помощь от союзников напрямую в украинский бюджет, чтобы пройти 2025 год (этот пункт также был в плане Зеленского). Это будет https://www.ponomaroleg.com/ssha-i-es-dadut-ukraine-50-mlrd/ 40-50 млрд долл набежавшего дохода от замороженных российских активов.

Так что, всё выглядит более-менее прогнозировано и нормально.
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29.09.2024 23:41 Ответить
Байденовські обіцянки женитися не відповідають дійсності, судячи по його поведінці
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30.09.2024 08:26 Ответить
звіздун
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30.09.2024 12:14 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kogda-i-kak-zakonchitsya-vojna/ Олег Пономарь про плани адміністрації Байдена в війні касапів з Україною :
"Я понимаю, что хотелось бы знать конкретно: план такой-то, выйти на границы такие-то, сроки такие-то, для этого - то-то, затем - то-то и тд. И я согласен, что неплохо бы это знать и иметь.. Но...
Но такого плана нет. Поэтому и написать о нем нельзя. Ибо нельзя написать о том, чего нет. И как инсайдер вам говорю, что его нет в США, там также не знают когда и как закончится война. И не потому что такие плохие там в США и не хотят планировать, а потому что это планирование не имеет смысла, ибо это всё бумага. На самом деле всё сто раз может измениться и поэтому нет смысла тратить время на гадания.
Но я могу вам точно сказать ЧТО знают в США наверняка и это их план: Война в любом случае рано или поздно закончится переговорами. Это время еще не наступило так как в США есть поддержка политическая, военная и финансовая Украины и, таким образом, еще можно продолжать наносить урон России, ухудшая ее переговорные позиции. В США проигрышем Путина будут считать сохранение независимости Украины и вступление Украины в НАТО и ЕС. Иначе - зачем он это всё начинал?
Вероятность того, что Украина вернет свои границы 1991 года оценивается в ближайшее время как низкая. Украина 100% вступит в НАТО и ЕС в течение нескольких лет после окончания войны (как бы и чем бы она не закончилась, а она закончится поражением России). 100% Украина станет членом НАТО и ЕС. Это факт. Вот это знают в США наверняка.
Больше ничего в США не знают, но это не повод не помогать Украине. США помогают Украине максимально возможно - сколько удается выбить из Конгресса, - столько и есть и это всё помогает Украине сопротивляться агрессии и в конечном итоге поможет Украине отстоять свою независимость.
Это простая и важная стратегия. Можно ее критиковать сколько угодно, но она такая".
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30.09.2024 12:48 Ответить
"И как инсайдер вам говорю..."
Той Пономарь-Голобородько чимось нагадує мені Гордона - продає лікувальні інформаційні пірамідки "Ю Шинсе"..., а ще - мольфарів, ворожок та тарологинь.

От я як "інсайдер" кажу: з часів Обами у обамівців є загальна концепція - не дратувати кацапів.
Плану в Адміністрації Байдена - немає, є лише концепція - якось "пропєтлять" поміж крапельками у рамках двох умов:
1) не дратувати кацапів, тому - не дати Україні впевнено перемогти;
2) не дати Україні розгромно програти, бо це катастрофа і для Європи і для США.
Мета цієї імпотенції десь така: дочекатися коли ***** подохне.
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30.09.2024 13:36 Ответить
-- Хоч би одним оком зазирить в отой .грандіозний. найтаємніший ПЛАН-ПЕРЕМОГИ ( який утнули ЗЕ--коміки ) на огляд Байдену ?! Бачили??? Таки ПОВІРИВ у нашу. беззаперечну...Отак дивись: що НЕзабаром станемо свідками присвоєння додатку- приставки нашому " ПОЛІТИКУ--РОКУ " іще й " СТРАТЕГ--ГЕНЕРАЛІСІМУС ! "
:
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30.09.2024 13:20 Ответить
 
 