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Боррель на фоне агрессии РФ против Украины призвал Евросоюз больше инвестировать в оборонные технологии

Боррель вважає, що ЄС має більше інвестувати в оборону

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны блока должны больше инвестировать в разработку оборонных технологий.

Об этом главный дипломат Евросоюза написал в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий, передает "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что "российская империалистическая война против Украины доказала необходимость приоритетного развития европейской оборонной промышленности и соответствующих прикладных технологий".

Сейчас, по словам Борреля, ЕС и его государства-члены тратят 14,4 миллиарда евро ежегодно на военные исследования и разработки. Для сравнения - США тратят на такие программы почти в десять раз больше - 130 миллиардов евро.

Дипломат отметил, что европейские инвестиции являются фрагментированными и распределенными между странами-членами.

"Каждая страна-член устанавливает свои собственные приоритеты и выполняет достаточно обособленные виды работ",- сказал Боррель.

Он отметил, что только 18% оборонного оборудования в Европе заказывается совместно, в сотрудничестве, остальное - на национальной основе, в каждой из стран-членов.

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По словам Борреля, следствием этого является то, что европейская оборонная промышленность "слишком мала, слишком фрагментирована и лишена инноваций".

"Мы должны предоставить оборонным компаниям ЕС доступ к европейским инновационным фондам и поощрять сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и университетами. Мы также должны усилить сотрудничество между самими европейскими оборонными компаниями, не только в области исследований и разработок, но и на следующих этапах процесса, начиная с совместного производства",- сказал главный дипломат ЕС.

Также высокий представитель ЕС отдельно отметил важность усиления взаимодействия оборонного производства с частным сектором.

Кроме этого, он отметил, что "европейская оборонная промышленность имеет огромный потенциал". Сейчас, по словам Борреля, "наша задача - раскрыть его".

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"Хотя мы достигли прогресса в реализации таких инициатив, как Европейский оборонный фонд и Центр оборонных инноваций ЕС, нам нужно действовать смелее. В мире, полном войны и беспорядков, мы должны снова мыслить масштабно",- сказал дипломат.

В заявлении высокого представителя ЕС также говорится о необходимости инвестировать значительные средства в такие ключевые технологии, как искусственный интеллект, дроны и космические возможности.

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Автор: 

инвестиции (1164) оборона (5228) Евросоюз (17263) Боррель Жозеп (784)


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"Дипломат зауважив, що європейські інвестиції є фрагментованими та розподіленими між країнами-членами."
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Ось тільки ми не є країною-членом. Член у нас той, хто впхнув це членство в ЄС до Конституції. Якби цей член вписав цей шлях не перед виборами, було б зрозуміло. Але член, на те й хитрий член, що все заради того, щоб на піарі сісти вдруге на трон. Але цього члена народ і не вибрав вдруге президентом
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13.10.2024 19:33 Ответить
Я тут бачу лише одного члена: це -- НЄ-ОН Ь16724а5. Не варто було вилазити зі штанів, щоб показати нЄона-члена.
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13.10.2024 20:00 Ответить
Які нах "оборонні технології"? Треба наступальні технології та знищення параши кітаю та Ірану. Скільки можна тільки оборонятися? Краща оборона - це наступ.
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13.10.2024 19:59 Ответить
Обіцяти, не означає одружитись, а вони махрові обіцяльники зі стажем.
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14.10.2024 05:17 Ответить
 
 